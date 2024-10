Cloudflare Network Interconnect Connectez directement vos réseaux cloud et sur site au réseau Cloudflare

Configurez des interconnexions physiques directes ou assurées directement par vos partenaires avec le réseau Cloudflare : les connexions sont disponibles dans plus de 330 villes réparties dans 120 pays. Vous pouvez également vous connecter virtuellement de plus de 12 500 emplacements via nos partenariats d'interconnexion réseau.

Grâce à Cloudflare Network Interconnect, vous bénéficiez de la puissance Cloudflare à la périphérie de votre réseau.