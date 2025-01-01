Межсетевое соединение Cloudflare

Прямое подключение локальных и облачных сетей к сети Cloudflare.

Настройте прямое физическое подключение к сети Cloudflare или воспользуйтесь услугами наших партнеров. Межсетевые соединения доступны более чем в 335 городах в 125 странах мира. Вы можете также подключаться виртуально: более 13 000 точек подключения работают благодаря партнерской сети.

Используя Cloudflare Network Interconnect, вы получаете все преимущества Cloudflare прямо у вас на периферии.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖСЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ СЕТИ CLOUDFLARE
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Более высокая производительность и надежность

В отсутствие сетей-посредников между вами и Cloudflare вы получаете более высокую производительность и предсказуемость работы.

Повышенная безопасность

Каждое межсетевое соединение резервируется за клиентом — это позволяет обеспечить изоляцию и конфиденциальность трафика.

Доллар
Более низкие затраты

Клиенты могут получить выгоду от снижения затрат на услуги транзитного провайдера, а также снизить расходы на исходящий трафик в случае отсутствия кэшированного контента.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Прямое физическое подключение к сети Cloudflare или виртуальное соединение через партнеров

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

Cloudflare Network Interconnect позволяет нашим клиентам подключать свои центры обработки данных к сетям Cloudflare напрямую. Такая схема усиливает преимущества различных решений Cloudflare: Magic Transit (для защиты от DDoS), Zero Trust (для безопасности пользователей и устройств), Workers (для создания приложений) и так далее.

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

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Что говорят наши клиенты

«Всё, что мы делаем, нацелено на создание решения, которое сможет масштабироваться и при этом обеспечивать тот же уровень обслуживания, которого ожидают наши клиенты. Продукты Cloudflare обеспечивают нам такую расширяемость и освобождают время и ресурсы, а значит, наши сотрудники могут больше заниматься проактивной разработкой функций и решений».

Технический директор, Kinsta

Основные примеры использования межсетевых соединений

Cloudflare Network Interconnect позволяет напрямую подключаться ко всем сервисам Cloudflare — это помогает повысить скорость и укрепить защиту ваших локальных и облачных сетей.

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Расширение систем ZTNA за счет возможности подключаться к сетям приложений

Cloudflare Zero Trust заменяет устаревшие системы доступа (VPN) глобальной сетью Cloudflare. Cloudflare Network Interconnect устанавливает прямое соединение между Cloudflare и вашими частными приложениями, размещенными на локальных серверах или в общедоступном облаке.

Уменьшение поверхности атаки

Пользуйтесь частным подключением к Cloudflare, чтобы ваши сети приложений не подвергались рискам работы в общедоступном Интернете.

Помогаем организациям по всему миру защищать и ускорять корпоративные сети

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