Межсетевое соединение Cloudflare Прямое подключение локальных и облачных сетей к сети Cloudflare.

Настройте прямое физическое подключение к сети Cloudflare или воспользуйтесь услугами наших партнеров. Межсетевые соединения доступны более чем в 335 городах в 125 странах мира. Вы можете также подключаться виртуально: более 13 000 точек подключения работают благодаря партнерской сети.

Используя Cloudflare Network Interconnect, вы получаете все преимущества Cloudflare прямо у вас на периферии.