Межсетевое соединение Cloudflare

Настройте прямое физическое подключение к сети Cloudflare или воспользуйтесь услугами наших партнеров. Межсетевые соединения доступны более чем в 335 городах в 125 странах мира. Вы можете также подключаться виртуально: более 13 000 точек подключения работают благодаря партнерской сети.
Используя Cloudflare Network Interconnect, вы получаете все преимущества Cloudflare прямо у вас на периферии.
В отсутствие сетей-посредников между вами и Cloudflare вы получаете более высокую производительность и предсказуемость работы.
Каждое межсетевое соединение резервируется за клиентом — это позволяет обеспечить изоляцию и конфиденциальность трафика.
Клиенты могут получить выгоду от снижения затрат на услуги транзитного провайдера, а также снизить расходы на исходящий трафик в случае отсутствия кэшированного контента.
Cloudflare Network Interconnect позволяет нашим клиентам подключать свои центры обработки данных к сетям Cloudflare напрямую. Такая схема усиливает преимущества различных решений Cloudflare: Magic Transit (для защиты от DDoS), Zero Trust (для безопасности пользователей и устройств), Workers (для создания приложений) и так далее.
«Всё, что мы делаем, нацелено на создание решения, которое сможет масштабироваться и при этом обеспечивать тот же уровень обслуживания, которого ожидают наши клиенты. Продукты Cloudflare обеспечивают нам такую расширяемость и освобождают время и ресурсы, а значит, наши сотрудники могут больше заниматься проактивной разработкой функций и решений».
Технический директор, Kinsta
Cloudflare Zero Trust заменяет устаревшие системы доступа (VPN) глобальной сетью Cloudflare. Cloudflare Network Interconnect устанавливает прямое соединение между Cloudflare и вашими частными приложениями, размещенными на локальных серверах или в общедоступном облаке.
Пользуйтесь частным подключением к Cloudflare, чтобы ваши сети приложений не подвергались рискам работы в общедоступном Интернете.
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