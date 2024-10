Cloudflare Network Interconnect to platforma, która umożliwia naszym klientom połączenie ich centrów danych bezpośrednio z Cloudflare, zwiększając korzyści płynące z produktów Cloudflare, takich jak Magic Transit (dla DDoS), Zero Trust (dla bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń), Workers (do tworzenia aplikacji) i nie tylko.