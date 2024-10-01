由於您與 Cloudflare 之間沒有中繼網路，因此，可以加快效能並降��低不可預測性。
每一個互連都為佈建它的客戶專門保留，從而確保客戶流量以隔離且私密的方式傳輸。
客戶不僅受益於降低的傳輸提供者成本，還能在發生快取未命中的情況下降低輸出成本。
Cloudflare Network Interconnect 是可讓客戶將其資料中心直接與 Cloudflare 互連的入口，從而增加從 Magic Transit（用於 DDoS）、Zero Trust（用於使用者和裝置安全）、Workers（用於構建應用程式）等 Cloudflare 產品中獲得的好處。
「我們做的每一件事都專注於構建一個可擴展的解決方案，同時提供客戶預期的服務水平。Cloudflare 解決方案不僅為我們提供了這種可擴展性，還讓我們的團隊騰出時間和精力，專注於構建主動功能和解決方案。」
——Kinsta 技術長
Cloudflare Zero Trust 用 Cloudflare 的全球網路取代了傳統存取 VPN。Cloudflare Network Interconnect 可建立從 Cloudflare 到私人應用程式（在內部部署或公有雲端託管）的直接連線。
以私密方式連線至 Cloudflare，讓您的應用程式網路沒有面向網際網路的暴露。