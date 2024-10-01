Cloudflare 網路互連 將您的內部部署和雲端網路直接連線到 Cloudflare 的網路

直接透過 Cloudflare 網路設定直接實體互連或合作夥伴提供的互連：這些連線分佈於 120 個國家/地區的超過 330 座城市。您也可以透過我們的網路互連合作關係，從超過 12,500 個位置進行虛擬連線。

透過 Cloudflare Network Interconnect，您可以在網路邊緣利用 Cloudflare 的強大功能。