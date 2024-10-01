Cloudflare 網路互連

將您的內部部署和雲端網路直接連線到 Cloudflare 的網路

直接透過 Cloudflare 網路設定直接實體互連或合作夥伴提供的互連：這些連線分佈於 120 個國家/地區的超過 330 座城市。您也可以透過我們的網路互連合作關係，從超過 12,500 個位置進行虛擬連線。

透過 Cloudflare Network Interconnect，您可以在網路邊緣利用 Cloudflare 的強大功能。

CLOUDFLARE NETWORK INTERCONNECT 的優勢
Performance acceleration rocket orange
更高的效能和可靠性

由於您與 Cloudflare 之間沒有中繼網路，因此，可以加快效能並降低不可預測性。

更加安全

每一個互連都為佈建它的客戶專門保留，從而確保客戶流量以隔離且私密的方式傳輸。

美元
更低成本

客戶不僅受益於降低的傳輸提供者成本，還能在發生快取未命中的情況下降低輸出成本。

工作原理

透過 Cloudflare 網路建立直接實體連線或虛擬合作夥伴連線

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

Cloudflare Network Interconnect 是可讓客戶將其資料中心直接與 Cloudflare 互連的入口，從而增加從 Magic Transit（用於 DDoS）、Zero Trust（用於使用者和裝置安全）、Workers（用於構建應用程式）等 Cloudflare 產品中獲得的好處。

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

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客戶評價

「我們做的每一件事都專注於構建一個可擴展的解決方案，同時提供客戶預期的服務水平。Cloudflare 解決方案不僅為我們提供了這種可擴展性，還讓我們的團隊騰出時間和精力，專注於構建主動功能和解決方案。」

——Kinsta 技術長

Network Interconnect 主要使用案例

Cloudflare Network Interconnect 可讓您直接連線至 Cloudflare 的所有服務，從而幫您加速並保護內部部署和雲端網路。

Shield with arrow icon
透過與應用程式網路的連線來為 ZTNA 提供補充

Cloudflare Zero Trust 用 Cloudflare 的全球網路取代了傳統存取 VPN。Cloudflare Network Interconnect 可建立從 Cloudflare 到私人應用程式（在內部部署或公有雲端託管）的直接連線。

縮小攻擊面

以私密方式連線至 Cloudflare，讓您的應用程式網路沒有面向網際網路的暴露。

幫助世界各地的組織保護和加速網路

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