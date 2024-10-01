Magic Transit

為客戶網路提供無與倫比的無硬體 DDoS 防護

使用 Cloudflare 全球網路保護面向公眾的子網路，而不會降低網路流量路由至清除中心的速度，也不存在硬體設備的容量限制問題。Cloudflare 擁有 296 Tbps 的網路容量，比有記錄以來最大的 DDoS 攻擊還要大 23x，可以緩解任何規模的攻擊。

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MAGIC TRANSIT 的優勢
Shield icon
大規模 DDoS 防護

無需再將流量回傳至 DDoS 清除中心。Magic Transit 使用 Cloudflare 的全球網路吸收和篩選攻擊。

Stopwatch icon
超低緩解時間 (TTM)

在距離來源最近（通常在 3 秒內）的 Cloudflare 資料中心識別出惡意流量並進行封鎖。

Network scale orange
降低 TCO

使用以服務形式提供並計費的網路功能，取代昂貴的硬體並提升營運敏捷性。

工作原理

透過我們的全球網路保護內部部署和混合基礎架構

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

Magic Transit 從 Cloudflare 資料中心提供網路保護。使用邊界閘道通訊協定 (BGP) 路由通知，在最近的 Cloudflare 資料中心接收輸入流量。

乾淨的流量透過 Cloudflare 的網路進行快速路由，並可透過 GRE 通道、私人網路互連 (PNI) 或其他形式的客戶網路對等互連來交付。

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

瞭解如何制定網路現代化策略

取得白皮書
分析師認可

2023 年 Gartner Peer Insights「客戶之聲」：DDoS 緩解解決方案

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

[僅提供英文版] Cloudflare 獲評為 Gartner® Peer Insights™「客戶之聲」：DDoS 緩解解決方案「客戶之選」

閱讀報告
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

客戶評價

「Cloudflare 擁有可靠的基礎架構和一支非常稱職且反應迅速的團隊。他們準備充分，可以抵禦最大規模的攻擊。」

——Wikimedia Foundation 技術長

Magic Transit 主要使用案例

Magic Transit 可阻止針對您的基礎架構的 DDoS 攻擊。取得基於雲端的 DDoS 防護對面向公眾之基礎架構的優勢

DDoS attack icon
防範第 3 層 DDoS

利用我們全球網路中觀察到的攻擊資料，Cloudflare 可以在數秒內封鎖並緩解任何類型的 DDoS 攻擊。

Origin server icon
提供縱深防禦

在網路保護的前線使用 Cloudflare 覆蓋 330 座城市的全球網路。

Shield icon
Cloudflare 全面 DDoS 防護的一部分

與 Spectrum（第 4 層）和 Cloudflare DDoS（第 7 層）協同工作，來處理網路攻擊狙殺鏈中的不同技術。

幫助世界各地的組織保護自己免遭 DDoS 攻擊

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