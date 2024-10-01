無需再將流量回傳至 DDoS 清除中心。Magic Transit 使用 Cloudflare 的全球網路吸收和篩選攻擊。
在距離來源最近（通常在 3 秒內）的 Cloudflare 資料中心識別出惡意流量並進行封鎖。
使用以服務形式提供並計費的網路功能，取代昂貴的硬體並提升營運敏捷性。
Magic Transit 從 Cloudflare 資料中心提供網路保護。使用邊界閘道通訊協定 (BGP) 路由通知，在最近的 Cloudflare 資料中心接收輸入流量。
乾淨的流量透過 Cloudflare 的網路進行快速路由，並可透過 GRE 通道、私人網路互連 (PNI) 或其他形式的客戶網路對等互連來交付。
[僅提供英文版] Cloudflare 獲評為 Gartner® Peer Insights™「客戶之聲」：DDoS 緩解解決方案「客戶之選」
「Cloudflare 擁有可靠的基礎架構和一支非常稱職且反應迅速的團隊。他們準備充分，可以抵禦最大規模的攻擊。」
——Wikimedia Foundation 技術長
利用我們全球網路中觀察到的攻擊資料，Cloudflare 可以在數秒內封鎖並緩解任何類型的 DDoS 攻擊。
在網路保護的前線使用 Cloudflare 覆蓋 330 座城市的全球網路。
與 Spectrum（第 4 層）和 Cloudflare DDoS（第 7 層）協同工作，來處理網路攻擊狙殺鏈中的不同技術。