Magic Transit 為客戶網路提供無與倫比的無硬體 DDoS 防護

使用 Cloudflare 全球網路保護面向公眾的子網路，而不會降低網路流量路由至清除中心的速度，也不存在硬體設備的容量限制問題。Cloudflare 擁有 296 Tbps 的網路容量，比有記錄以來最大的 DDoS 攻擊還要大 23x，可以緩解任何規模的攻擊。