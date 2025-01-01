Magic Transit

Беспрецедентная защита клиентских сетей от DDoS-атак — без локального оборудования.

Защитите публичные подсети, используя глобальную сеть Cloudflare. Это позволит избежать задержек, которые возникают при отправке трафика в центры очистки, и не ограничивать себя пропускной способностью физического оборудования. Пропускная способность сети Cloudflare составляет 348 Tbps — это в 23x раза больше мощности самой крупной DDoS-атаки за всю историю наблюдений, так что Cloudflare сможет нейтрализовать атаки любого масштаба.

ПРЕИМУЩЕСТВА MAGIC TRANSIT
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Масштабная защита от DDoS-атак

Вам больше не придется направлять трафик через центры очистки для защиты от DDoS. Magic Transit, используя глобальную сеть Cloudflare, поглощает и фильтрует атаки.

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Сверхмалое время отражения атаки (TTM)

Вредоносный трафик выявляется и блокируется в центре обработки данных Cloudflare, расположенном ближе всего к источнику. Обычно на это требуется не более 3 секунд.

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Снижение совокупной стоимости владения

Замените дорогостоящее оборудование и повысьте гибкость операций благодаря сетевым функциям, которые предоставляются и оплачиваются как услуга.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Защита локальной и гибридной инфраструктуры с опорой на нашу глобальную сеть

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

Magic Transit обеспечивает защиту сети, работая из центров обработки данных Cloudflare. Благодаря анонсированию маршрутов в Интернете через Border Gateway Protocol (BGP) пользовательский трафик принимается ближайшим к источнику центром обработки данных Cloudflare.

Очищенный трафик быстро маршрутизируется по сети Cloudflare и может направляться в сеть клиента через туннели GRE, частные межсетевые соединения (PNI) или другие формы пиринга.

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

«Выбор клиентов» в рейтинге Gartner Peer Insights 2023 в категории решений для нейтрализации DDoS-атак

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Cloudflare названа «выбором клиентов» в рейтинге Gartner® Peer Insights™ «Голос клиентов» 2023 в категории решений для нейтрализации DDoS-атак.

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Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Что говорят наши клиенты

«Cloudflare обладает надежной инфраструктурой и очень компетентной и быстро реагирующей командой специалистов. Эта компания хорошо готова к отражению даже самых крупных атак».

Технический директор, Wikimedia Foundation

Основные примеры использования Magic Transit

Magic Transit останавливает DDoS-атаки, направленные на вашу инфраструктуру. Все преимущества облачных средств защиты от DDoS для ваших общедоступных ресурсов

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Защита от DDoS-атак на уровне 3

Опираясь на сведения об атаках, происходящих в глобальной сети, Cloudflare может блокировать и нейтрализовать DDoS-атаку любого типа за несколько секунд.

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Эшелонированная система безопасности

Используйте глобальную сеть Cloudflare, работающую на базе 335 городов, чтобы выстроить первую линию защиты для ваших сетей.

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Часть комплексной защиты от DDoS-атак, которую предлагает Cloudflare

Работает вместе со Spectrum (уровень 4) and Cloudflare DDoS (уровень 7) и помогает противодействовать различным приемам в цепочке кибератаки.

Помогаем организациям во всем мире защищаться от DDoS-атак

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