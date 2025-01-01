Magic Transit Беспрецедентная защита клиентских сетей от DDoS-атак — без локального оборудования.

Защитите публичные подсети, используя глобальную сеть Cloudflare. Это позволит избежать задержек, которые возникают при отправке трафика в центры очистки, и не ограничивать себя пропускной способностью физического оборудования. Пропускная способность сети Cloudflare составляет 348 Tbps — это в 23x раза больше мощности самой крупной DDoS-атаки за всю историю наблюдений, так что Cloudflare сможет нейтрализовать атаки любого масштаба.