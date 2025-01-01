Защитите публичные подсети, используя глобальную сеть Cloudflare. Это позволит избежать задержек, которые возникают при отправке трафика в центры очистки, и не ограничивать себя пропускной способностью физического оборудования. Пропускная способность сети Cloudflare составляет 348 Tbps — это в 23x раза больше мощности самой крупной DDoS-атаки за всю историю наблюдений, так что Cloudflare сможет нейтрализовать атаки любого масштаба.
Вам больше не придется направлять трафик через центры очистки для защиты от DDoS. Magic Transit, используя глобальную сеть Cloudflare, поглощает и фильтрует атаки.
Вредоносный трафик выявляется и блокируется в центре обработки данных Cloudflare, расположенном ближе всего к источнику. Обычно на это требуется не более 3 секунд.
Замените дорогостоящее оборудование и повысьте гибкость операций благодаря сетевым функциям, которые предоставляются и оплачиваются как услуга.
Magic Transit обеспечивает защиту сети, работая из центров обработки данных Cloudflare. Благодаря анонсированию маршрутов в Интернете через Border Gateway Protocol (BGP) пользовательский трафик принимается ближайшим к источнику центром обработки данных Cloudflare.
Очищенный трафик быстро маршрутизируется по сети Cloudflare и может направляться в сеть клиента через туннели GRE, частные межсетевые соединения (PNI) или другие формы пиринга.
Cloudflare названа «выбором клиент�ов» в рейтинге Gartner® Peer Insights™ «Голос клиентов» 2023 в категории решений для нейтрализации DDoS-атак.
«Cloudflare обладает надежной инфраструктурой и очень компетентной и быстро реагирующей командой специалистов. Эта компания хорошо готова к отражению даже самых крупных атак».
Технический директор, Wikimedia Foundation
Опираясь на сведения об атаках, происходящих в глобальной сети, Cloudflare может блокировать и нейтрализовать DDoS-атаку любого типа за несколько секунд.
Используйте глобальную сеть Cloudflare, работающую на базе 335 городов, чтобы выстроить первую линию защиты для ваших сетей.
Работает вместе со Spectrum (уровень 4) and Cloudflare DDoS (уровень 7) и помогает противодействовать различным приемам в цепочке кибератаки.