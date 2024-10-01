不再需要将流量回传到 DDoS 清洗中心。Magic Transit 利用 Cloudflare 的全球网络吸收和过滤攻击。
恶意流量在距离源头最近的 Cloudflare 数据中心被识别并阻止，通常不超过 3 秒。
用服务形式交付和计费的网络功能替代昂贵的硬件，并提高运营敏捷性。
Magic Transit 从 Cloudflare 数据中心提供网络保护。通过使用边界网关协议（BGP）路由公告，入站流量在最近的 Cloudflare 数据中心接收。
合法流量被路由快速通过 Cloudflare 网络，并可以通过 GRE 隧道、专用网络互连 （PNI） 或其他形式的对等连接传递到客户网络。
Cloudflare 获评为 2023 年 Gartner® Peer Insights™ “客户之声”：DDoS防护解决方案的“客户之选”
“Cloudflare 拥有可靠的基础结构和一支非常称职且反应迅速的团队。Cloudflare DDoS 防护能够阻止最大规模的 DDoS 攻击。”
CTO — Wikimedia Foundation
利用从我们全球网络中观察到的攻击所获得的数据，Cloudflare 可在数秒内阻止和缓解任何类型的攻击。
将 Cloudflare 覆盖 330 城市的全球网络部署到企业网络保护的前线。
与 Spectrum（第 4 层）和 Cloudflare DDoS（第 7 层）协同工作，以应对网络攻击杀伤链中的不同技术。