Magic Transit

为客户网络提供无与伦比、无需硬件的 DDoS 防护

使用 Cloudflare 全球网络保护面向公众的子网，不会因网络流量路由到清洗中心或硬件设备容量限制而导致减速。Cloudflare 拥有 296 Tbps 的网络容量，23x 倍于有史以来记录的最大规模 DDoS 攻击，因而能够轻松应对任何规模的攻击。

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Magic Transit 的优势
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大规模 DDoS 防护

不再需要将流量回传到 DDoS 清洗中心。Magic Transit 利用 Cloudflare 的全球网络吸收和过滤攻击。

Stopwatch icon
超低缓解时间 (TTM)

恶意流量在距离源头最近的 Cloudflare 数据中心被识别并阻止，通常不超过 3 秒。

Network scale orange
降低总拥有成本

用服务形式交付和计费的网络功能替代昂贵的硬件，并提高运营敏捷性。

工作方式

通过我们的全球网络保护本地和混合基础设施

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

Magic Transit 从 Cloudflare 数据中心提供网络保护。通过使用边界网关协议（BGP）路由公告，入站流量在最近的 Cloudflare 数据中心接收。

合法流量被路由快速通过 Cloudflare 网络，并可以通过 GRE 隧道、专用网络互连 （PNI） 或其他形式的对等连接传递到客户网络。

Diagram of Cloudflare Magic Transit preventing a DDoS attack

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Gartner Peer Insights “客户之声”：DDoS 缓解解决方案

Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

Cloudflare 获评为 2023 年 Gartner® Peer Insights™ “客户之声”：DDoS防护解决方案的“客户之选”

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Gartner Peer Insights Customers' Choice 2023 award

客户感言

“Cloudflare 拥有可靠的基础结构和一支非常称职且反应迅速的团队。Cloudflare DDoS 防护能够阻止最大规模的 DDoS 攻击。”

CTO — Wikimedia Foundation

Magic Transit 主要用例

Magic Transit 阻止针对企业基础设施的 DDoS 攻击。为面向公众的基础设施获得云 DDoS 防护的优势

DDoS attack icon
防御第 3 层 DDoS 攻击

利用从我们全球网络中观察到的攻击所获得的数据，Cloudflare 可在数秒内阻止和缓解任何类型的攻击。

Origin server icon
提供纵深防御

将 Cloudflare 覆盖 330 城市的全球网络部署到企业网络保护的前线。

Shield icon
Cloudflare 全面 DDoS 防护解决方案的一部分

与 Spectrum（第 4 层）和 Cloudflare DDoS（第 7 层）协同工作，以应对网络攻击杀伤链中的不同技术。

帮助全球各地的企业和组织防御 DDoS 攻击

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