Magic Transit 为客户网络提供无与伦比、无需硬件的 DDoS 防护

使用 Cloudflare 全球网络保护面向公众的子网，不会因网络流量路由到清洗中心或硬件设备容量限制而导致减速。Cloudflare 拥有 296 Tbps 的网络容量，23x 倍于有史以来记录的最大规模 DDoS 攻击，因而能够轻松应对任何规模的攻击。