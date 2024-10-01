利用下列產品提供連線、安全性和效能，全部作為服務透過 Magic 產品提供：
Cloudflare Magic WAN
Cloudflare Magic Transit
Cloudflare Magic Firewall
利用下列產品，將您內部部署的網路直接連線到 Cloudflare 的網路，以實現更可靠安全的使用體驗：
Cloudflare 互連
Cloudflare Magic Transit
Cloudflare Zero Trust
Cloudflare CDN
Cloudflare Workers
獲取 Zero Trust 網路即服務平台，利用下列產品將使用者動態連線到企業資源，並在接近使用者的地方提供基於身分的安全控制：
Cloudflare One
Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可提供：
Cloudflare 整合 12,500 個其他網路，提供近乎無限的可擴展性，以及從來源到��目的地的可靠連線。
我們的全球連通雲可在 50 毫秒的時間內連線至所有網際網路使用者，同時提供 100% 正常運作時間 SLA。
每項 Cloudflare 服務均可於每個網路位置的每台伺服器上執行，這代表無需停機或重新設計即可新增功能。
我們的整個全球連通雲均為雲端原生，讓服務更容易管理，更能適應威脅。
Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。