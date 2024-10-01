使用 Cloudflare 保護並加速您的網路

在不犧牲安全性和效能的情況下加速網路現代化之旅

瞭解 Cloudflare 的網路服務如何幫助您加速雲端遷移、封鎖攻擊、採用 SASE，以及滿足其他關鍵的企業網路需求。

解決方案
Cloudflare Magic Wan - 圓形圖示
所有網路服務

利用下列產品提供連線、安全性和效能，全部作為服務透過 Magic 產品提供：

  • Cloudflare Magic WAN

  • Cloudflare Magic Transit

  • Cloudflare Magic Firewall

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雲端網際網路 - 圓形圖示
將您的網路連線到 Cloudflare

利用下列產品，將您內部部署的網路直接連線到 Cloudflare 的網路，以實現更可靠安全的使用體驗：

  • Cloudflare 互連

  • Cloudflare Magic Transit

  • Cloudflare Zero Trust

  • Cloudflare CDN

  • Cloudflare Workers

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安全護盾保護 - 圓形
緩解 L3 DDoS 攻擊

利用下列產品獲取網路安全解決方案，可從每一個 Cloudflare 資料中心提供 DDoS 防護、流量加速和其他眾多功能：

  • Cloudflare Magic Transit

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網路規模 - 圓形圖示
轉變企業網路

獲取 Zero Trust 網路即服務平台，利用下列產品將使用者動態連線到企業資源，並在接近使用者的地方提供基於身分的安全控制：

  • Cloudflare One

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲可簡化您的網路現代化

網路效能更新 - 示意圖

Cloudflare 將全面的 Web 安全性和效能服務統一於單一、可組合的雲端原生平台上，從而能夠以更簡單的方式封鎖更多攻擊、提升使用者體驗並提高整個 Web 產品組合的可見度。我們的全球連通雲可提供：

網路效能更新 - 示意圖
network virtual backbone
與時俱進的網路覆蓋

Cloudflare 整合 12,500 個其他網路，提供近乎無限的可擴展性，以及從來源到目的地的可靠連線。

Stopwatch icon
全球可靠性

我們的全球連通雲可在 50 毫秒的時間內連線至所有網際網路使用者，同時提供 100% 正常運作時間 SLA。

Origin server icon
零中斷的適應性

每項 Cloudflare 服務均可於每個網路位置的每台伺服器上執行，這代表無需停機或重新設計即可新增功能。

Load balancer icon
更高的安全性與可靠性

我們的整個全球連通雲均為雲端原生，讓服務更容易管理，更能適應威脅。

Forrester 的新研究：Cloudflare 的 Total Economic Impact™

Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。

詳閱案例研究
Zalando 使用 Cloudflare 保護其網路
免受持續攻擊

時尚零售商 Zandalo 的企業網路遭到 DDoS 攻擊，導致訂單嚴重積壓。

該公司採用 Cloudflare 的網路 DDoS 緩解服務 Magic Transit。現在，其每週可輕鬆封鎖 200 多次攻擊，騰出工程時間來進行更具策略性的工作。

「我們專注於自動化、標準化與韌性，以便我們能夠以有序且安全的方式發展。Cloudflare 協助我們確保內部網路的韌性。」

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