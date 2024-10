A rede corporativa do varejista de moda Zandalo estava sendo bombardeada com ataques DDoS, causando sérios atrasos no atendimento.

A empresa adotou o Magic Transit, serviço de mitigação de DDoS de rede da Cloudflare. Agora, eles bloqueiam facilmente mais de 200 ataques por semana e liberam tempo de engenharia para trabalhos mais estratégicos.