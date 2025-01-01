Empresas precisam de soluções de segurança unificadas em camadas, que possam ser usadas em todos os endpoints e por todos os usuários — independentemente do local. E a Cloudflare pode ajudar.
A arquitetura das redes corporativas continua evoluindo, assim como os métodos usados para proteger usuários, redes e dados.
Com a ascensão do trabalho remoto e a mudança contínua para a nuvem, as arquiteturas tradicionais e os dispositivos de segurança, redes MPLS personalizadas e um emaranhado de caixas e ferramentas de hardware impossível de manter, não atendem mais às necessidades das empresas modernas, forçando a reavaliação da abordagem de segurança de redes.
O Cloudflare One é uma solução global de segurança de rede baseada em nuvem, desenvolvida para empresas que precisam conectar e proteger suas forças de trabalho, sem depender de dispositivos de segurança legados, fazer malabarismos com várias soluções ou sacrificar a visibilidade e o controle sobre a segurança de suas redes.
Com a Cloudflare, todos os serviços de segurança de rede são fornecidos a partir de uma vasta rede de borda que abrange 330 cidades em 125 países. Isso significa que os ataques são mitigados automaticamente perto da origem, que o tráfego de rede é roteado pelos caminhos mais rápidos e eficientes e que as políticas de acesso são aplicadas de modo uniforme para todos os funcionários, independente do local.
Continue lendo para saber como a Cloudflare protege redes corporativas com um pacote de serviços de segurança de redes escaláveis.
Proteja sua rede contra ataques DDoS de qualquer tamanho ou tipo, em menos de três segundos em média.
Substitua uma combinação de dispositivos e circuitos proprietários caros por uma única rede global.
Defina políticas para todo o tráfego que entra e sai da sua rede, sem precisar usar várias soluções diferentes de diversos fornecedores nem manter dispositivos de hardware ultrapassados.
Inspecione e proteja cada conexão dos seus escritórios, data centers e funcionários remotos a cada destino na internet — sem perder performance.
O Cloudflare One combina produtos de rede desenvolvidos para proteger redes corporativas e conectar funcionários em qualquer local do planeta.
Saiba como o Magic WAN e o Magic Firewall trabalham juntos para aplicar as políticas de firewall de rede na borda e no tráfego de qualquer entidade dentro da rede corporativa.
Escolher o serviço certo de mitigação de DDoS é essencial para proteger redes, aplicativos e usuários. Confira as cinco perguntas que você deve fazer ao avaliar provedores.
O firewall em nível de rede da Cloudflare inclui usuários remotos, filiais, data centers e infraestrutura em nuvem, ajudando as empresas a ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo em suas redes.
Conheça os cinco riscos enfrentados por redes corporativas modernas, bem como as tecnologias e estratégias que podem ser usadas para se proteger.