O Cloudflare One é uma solução global de segurança de rede baseada em nuvem, desenvolvida para empresas que precisam conectar e proteger suas forças de trabalho, sem depender de dispositivos de segurança legados, fazer malabarismos com várias soluções ou sacrificar a visibilidade e o controle sobre a segurança de suas redes.

Com a Cloudflare, todos os serviços de segurança de rede são fornecidos a partir de uma vasta rede de borda que abrange 330 cidades em 125 países. Isso significa que os ataques são mitigados automaticamente perto da origem, que o tráfego de rede é roteado pelos caminhos mais rápidos e eficientes e que as políticas de acesso são aplicadas de modo uniforme para todos os funcionários, independente do local.

Continue lendo para saber como a Cloudflare protege redes corporativas com um pacote de serviços de segurança de redes escaláveis.