Soluções de segurança para redes

Proteja e fortaleça a rede de sua empresa com as soluções de segurança de redes integradas da Cloudflare
Empresas precisam de soluções de segurança unificadas em camadas, que possam ser usadas em todos os endpoints e por todos os usuários — independentemente do local. E a Cloudflare pode ajudar.

A arquitetura de rede tradicional não foi criada para proteger as redes corporativas de hoje.

A arquitetura das redes corporativas continua evoluindo, assim como os métodos usados para proteger usuários, redes e dados.

Com a ascensão do trabalho remoto e a mudança contínua para a nuvem, as arquiteturas tradicionais e os dispositivos de segurança, redes MPLS personalizadas e um emaranhado de caixas e ferramentas de hardware impossível de manter, não atendem mais às necessidades das empresas modernas, forçando a reavaliação da abordagem de segurança de redes.

Chegou a hora de migrar seu perímetro de rede para a borda.

Proteja e escale sua rede com o Cloudflare One.

Implementar o serviço de acesso seguro de borda, ilustração principal

O Cloudflare One é uma solução global de segurança de rede baseada em nuvem, desenvolvida para empresas que precisam conectar e proteger suas forças de trabalho, sem depender de dispositivos de segurança legados, fazer malabarismos com várias soluções ou sacrificar a visibilidade e o controle sobre a segurança de suas redes.

Com a Cloudflare, todos os serviços de segurança de rede são fornecidos a partir de uma vasta rede de borda que abrange 330 cidades em 125 países. Isso significa que os ataques são mitigados automaticamente perto da origem, que o tráfego de rede é roteado pelos caminhos mais rápidos e eficientes e que as políticas de acesso são aplicadas de modo uniforme para todos os funcionários, independente do local.

Continue lendo para saber como a Cloudflare protege redes corporativas com um pacote de serviços de segurança de redes escaláveis.

Tipos de soluções de segurança de redes

Proteção contra DDoS

Proteja sua rede contra ataques DDoS de qualquer tamanho ou tipo, em menos de três segundos em média.

WAN como Serviço

Substitua uma combinação de dispositivos e circuitos proprietários caros por uma única rede global.

Firewall como Serviço

Defina políticas para todo o tráfego que entra e sai da sua rede, sem precisar usar várias soluções diferentes de diversos fornecedores nem manter dispositivos de hardware ultrapassados.

Acesso Zero Trust

Inspecione e proteja cada conexão dos seus escritórios, data centers e funcionários remotos a cada destino na internet — sem perder performance.

Pronto para começar?

Compare planos e preços

Aprofunde-se nas soluções de segurança de redes

Blog

O que é o Cloudflare One?

O Cloudflare One combina produtos de rede desenvolvidos para proteger redes corporativas e conectar funcionários em qualquer local do planeta.

Blog

Conectividade de rede segura como serviço

Saiba como o Magic WAN e o Magic Firewall trabalham juntos para aplicar as políticas de firewall de rede na borda e no tráfego de qualquer entidade dentro da rede corporativa.

Infográfico

Cinco perguntas que você deve fazer ao seu provedor de mitigação de DDoS

Escolher o serviço certo de mitigação de DDoS é essencial para proteger redes, aplicativos e usuários. Confira as cinco perguntas que você deve fazer ao avaliar provedores.

Blog

Apresentamos o Magic Firewall

O firewall em nível de rede da Cloudflare inclui usuários remotos, filiais, data centers e infraestrutura em nuvem, ajudando as empresas a ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo em suas redes.

Link

O que é segurança de rede?

Conheça os cinco riscos enfrentados por redes corporativas modernas, bem como as tecnologias e estratégias que podem ser usadas para se proteger.

Perguntas frequentes sobre soluções de segurança de redes

