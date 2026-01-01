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Segurança para redes corporativas

Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies

A migração para a nuvem e a evolução dos riscos de segurança mudaram a forma como as empresas constroem e protegem suas redes. A defesa das redes modernas requer tecnologias de segurança integradas, desde o gerenciamento de identidade e acesso (IAM) e prevenção contra perda de dados (DLP) até o Zero Trust.

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Serviços de aplicativos protegem e aceleram - Imagem

A diferença da Cloudflare

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Mitigação de ameaças proativa

Monitore ameaças a partir de um único painel de controle, permitindo que as equipes de segurança detectem e corrijam rapidamente os ataques antes que eles atinjam as redes internas

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Interrupções de rede reduzidas

Aumente a velocidade e a confiabilidade da rede modernizando a infraestrutura de rede, simplificando a conectividade das filiais e mitigando possíveis ameaças

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Conformidade de dados simplificada

Proteja dados confidenciais contra violações internas e externas, ajudando a garantir a conformidade contínua com as regulamentações de segurança de dados

As redes corporativas são difíceis de proteger?

Proteger a rede empresarial moderna não é uma tarefa fácil. À medida que as organizações continuam a migrar a sua infraestrutura para ambientes híbridos e em nuvem, as ferramentas de segurança legadas (como firewalls no local e sistemas de prevenção de intrusões) já não conseguem defender um perímetro de rede flexível e em expansão. E o aumento na frequência, tamanho e sofisticação das ameaças cibernéticas, tanto dentro como fora da rede, representa um desafio adicional para as empresas que procuram prevenir e eliminar possíveis ataques.

Para combater esses desafios, as empresas precisam implementar soluções de segurança mais flexíveis e proativas, desde tecnologias de controle de acesso e autenticação de usuários até prevenção contra perda de dados, isolamento do navegador, detecção de malware e muito mais. Muitas vezes, essas tecnologias de segurança são agrupadas em um modelo arquitetônico chamado de serviço de acesso seguro de borda (SASE), que fornece serviços de conectividade de rede e funções de segurança de rede a partir de uma única plataforma em nuvem.

Diagrama principal de segurança de rede da Cloudflare

Por que usar a Cloudflare

Como a Cloudflare oferece segurança de rede corporativa

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SSE E SASE

Substitui VPNs arriscadas, reduz a exposição de dados, mitiga ataques e garante conectividade de rede empresarial confiável com uma plataforma SSE e SASE.

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Acesso à Rede Zero Trust

Limita o acesso dos usuários a redes e dados corporativos, protege aplicativos e infraestruturas críticos e elimina movimentos laterais.

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Gateway seguro da web

Aplica medidas proativas de segurança empresarial usando políticas de filtragem e inspeção para detectar tentativas de phishing e ransomware.

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Isolamento do navegador

Isola e executa códigos arriscados de terceiros longe dos ambientes de rede corporativa, ajudando a bloquear a propagação de malware de sites maliciosos ou desconhecidos.

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Ofertas de segurança para redes corporativas

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Calculadora de ROI da Cloudflare

Estime os possíveis benefícios do uso da Cloudflare e descubra como recuperar o controle, reduzir custos e diminuir os riscos de segurança.

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Workshop sobre arquitetura SSE e SASE

Colabore com especialistas da Cloudflare para identificar os desafios existentes, mapear um plano de migração e encontrar o ponto de partida para a modernização e consolidação de redes.

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Guia do comprador para casos de uso de SASE

Avalie os fornecedores de SASE e crie um roteiro de longo prazo com este guia detalhado para líderes de segurança e redes.

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Recursos

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O que é rede corporativa?

Uma rede empresarial conecta filiais, data centers internos e dispositivos de funcionários de forma privada. Atualmente, a rede empresarial está evoluindo rapidamente.

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INSIGHT

O que é Serviço de acesso seguro de borda (SASE)

SASE é um modelo arquitetônico que combina funções de segurança de rede e conectividade em uma única plataforma em nuvem.

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ARTIGO

Como a segurança em nuvem funciona?

Assim como a segurança cibernética, a segurança em nuvem é uma área muito ampla e nunca é possível prevenir todos os tipos de ataques. No entanto, uma estratégia de segurança em nuvem bem concebida reduz enormemente o risco de ataques cibernéticos.

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Proteger a empresa distribuída no longo prazo

Aqui estão as cinco soluções provisórias mais comuns que as organizações implementaram durante a pandemia e os problemas relacionados a elas no longo prazo.

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A internet é a nova rede corporativa

A infraestrutura no local, a rede corporativa do passado, não pode fornecer a rápida escalabilidade e flexibilidade oferecidas pela nuvem.

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Conectividade de rede segura como serviço

À medida que os aplicativos migram para a nuvem e os funcionários saem dos escritórios, as soluções de rede legadas (como hardware de VPN) não conseguem resolver os principais problemas da arquitetura de rede corporativa.

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O que é o Cloudflare One?

Hoje, mais cargas de trabalho em uma empresa moderna são executadas fora do perímetro de rede. Então, por que as empresas ainda gastam dinheiro construindo infraestruturas de rede mais complicadas e ineficazes?

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RESUMO DA SOLUÇÃO

Everywhere security

Recupere o controle, reduza custos e riscos convergindo a segurança para a plataforma inteligente de serviços programáveis e nativos de nuvem da Cloudflare.

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ARTIGO TÉCNICO

Desenvolver uma estratégia para a modernização da sua rede

A modernização de redes abre novas possibilidades como, por exemplo, aumentar o desempenho da rede simplificando a arquitetura e aumentar a segurança eliminando a confiança.

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Perguntas frequentes sobre segurança de redes corporativas