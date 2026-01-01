Segurança para redes corporativas

Proteger a rede empresarial moderna não é uma tarefa fácil. À medida que as organizações continuam a migrar a sua infraestrutura para ambientes híbridos e em nuvem, as ferramentas de segurança legadas (como firewalls no local e sistemas de prevenção de intrusões) já não conseguem defender um perímetro de rede flexível e em expansão. E o aumento na frequência, tamanho e sofisticação das ameaças cibernéticas, tanto dentro como fora da rede, representa um desafio adicional para as empresas que procuram prevenir e eliminar possíveis ataques.

Para combater esses desafios, as empresas precisam implementar soluções de segurança mais flexíveis e proativas, desde tecnologias de controle de acesso e autenticação de usuários até prevenção contra perda de dados, isolamento do navegador, detecção de malware e muito mais. Muitas vezes, essas tecnologias de segurança são agrupadas em um modelo arquitetônico chamado de serviço de acesso seguro de borda (SASE), que fornece serviços de conectividade de rede e funções de segurança de rede a partir de uma única plataforma em nuvem.