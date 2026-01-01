ネットワークセキュリティ企業 | 対策とソリューション
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
クラウドへの移行とセキュリティリスクの変化に伴い、大企業がネットワークを構築し保護する方法が変わりました。現代のネットワークを防御するには、IDとアクセス管理（IAM）、データ損失防止（DLP）、Zero Trustなどのセキュリティテクノロジーを統合することが求められます。
Cloudflareの差別化要因
事前予防的な脅威緩和
単一のコントロールパネルで脅威を監視することにより、セキュリティチームは攻撃をすばやく検出し、社内ネットワークに達する前に修復することができます。
データコンプライアンスの簡素化
機密データを内部および外部への漏洩から保護し、データセキュリティ規制へのコンプライアンスを確実に維持します。
エンタープライズネットワークの安全確保は難しいのか？
現代のエンタープライズネットワークの安全確保は容易くありません。企業インフラのハイブリッド環境やクラウド環境への移行が進むにつれて、レガシーセキュリティツール（オンプレミス型のファイアウォールや不正侵入防止システムなど）では、拡大が続く柔軟なネットワーク境界を防御できなくなっています。ネットワーク内外のサイバー脅威は頻度、規模、巧妙さが増しており、潜在的攻撃を防止し排除したい企業にとっては対策が一層難しくなっています。
対抗するには、アクセス制御とユーザー認証のテクノロジー、データ損失防止、ブラウザ分離、マルウェア検出など、柔軟性豊かで事前予防的なセキュリティソリューションの実装が必要です。これらのセキュリティテクノロジーは通常、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）と呼ばれるアーキテクチャモデルに集約されています。SASEは、ネットワーク接続サービスとネットワークセキュリティ機能を単一のクラウドプラットフォームから提供します。
Cloudflareを選ぶ理由
Cloudflareはエンタープライズネットワークセキュリティをどう提供するのか
ゼロトラストネットワークアクセス
エンタープライズネットワークやデータへのユーザーアクセスを制限し、重要なアプリケーションとインフラストラクチャを保護し、ラテラルムーブメントを排除します。
エンタープライズネットワークセキュリティ関連のリソース
SSE & SASEアーキテクチャワークショップ
Cloudflareの専門家と共に既存の問題を特定し、移行計画のマッピングを行い、ネットワークモダナイゼーションと統合の出発点を見極めましょう。
リソース
記事
企業ネットワークとは？
企業ネットワークは、プライベート環境下で拠点、社内データセンター、従業員用デバイスを接続するものです。現在、企業ネットワークは急速に進化しています。
インサイト
Access Service Edge（SASE）とは？
SASEは、ネットワークセキュリティ機能と接続性を単一のクラウドプラットフォームに統合するアーキテクチャモデルです。
記事
クラウドセキュリティの仕組み
サイバーセキュリティと同様に、クラウドセキュリティは非常に広い領域に及ぶものであり、あらゆる種類の攻撃を防止することは不可能です。しかし、クラウドセキュリティ戦略を適切に策定することで、サイバー攻撃のリスクを大幅に軽減します。
記事
分散した企業を長期的に保護
ここでは、パンデミック下で企業が実装した最も一般的な5つの「一時しのぎ」ソリューションと、それらに関連する長期的影響を説明します。
記事
インターネットは新たな企業ネットワーク
オンプレミスインフラストラクチャ（過去のエンタープライズネットワーク）では、クラウドの急速拡張性と柔軟性を提供できません。
ブログ
サービスとしての安全なネットワーク接続
アプリケーションがクラウドへ移行し、リモートワークが普及するにつれて、レガシーネットワークソリューション（VPNハードウェアなど）ではエンタープライズネットワークアーキテクチャの中核問題を解決できなくなります。
ブログ
Cloudflare Oneとは？
現代のエンタープライズ企業では、ワークロードの多くがネットワーク境界の外で処理されています。では、なぜ今でも、複雑で有効性が低いネットワークインフラの構築に資金が費やされているのでしょうか？
ソリューション概説
Everywhere Security
Cloudflareのプログラム可能なクラウドネイティブサービスのインテリジェントプラットフォームにセキュリティを統合すれば、制御の回復、コストの削減、そしてリスクの軽減を実現できます。
ホワイトペーパー
ネットワーク最新化の戦略策定
ネットワークの最新化で、アーキテクチャの合理化によるネットワークパフォーマンスの向上、信頼の排除によるセキュリティの強化といった新たな可能性が生まれます。