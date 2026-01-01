ネットワークセキュリティ企業 | 対策とソリューション

エンタープライズネットワークは、その規模とインフラの関係で安全確保が難しい場合があります。従来のエンタープライズネットワークは、ユーザーとデバイスを中央のセルフホスト型データセンターへ、物理的アプライアンス経由で接続していました。

それに対し、現代のエンタープライズネットワークは、ハイブリッド型やクラウド型の環境で構築されている場合が多く、オンプレミスとクラウドの両方のネットワークインフラを保護できるセキュリティアプライアンスやアプローチが必要です。