企業には、場所を問わずすべてのエンドポイントとユーザーに適用できる統合型の多層セキュリティソリューションが必要です。Cloudflareが提供します。
企業ネットワークのアーキテクチャが進化するにつれ、企業がネットワーク、ユーザー、データを保護する方法も進化しています。
リモートワークが増え、クラウドへの移行が進む中、従来のアーキテクチャやセキュリティ機器（カスタムビルドのMPLSネットワークや、メンテナンスが不可能なハードウェアボックスとツールの寄せ集め）では、もはや現代企業ネットワークのニーズを満たせず、企業はネットワークセキュリティへのアプローチを見直さざるを得なくなっています。
Cloudflare Oneは、従業員の接続と安全確保が必要な企業のために構築されたグローバルなクラウドベースのネットワークセキュリティソリューションです。レガシーセキュリティ機器に頼ることも、複数のポイントソリューションを扱うことも、ネットワークセキュリティの可視性や制御を犠牲にすることもありません。
Cloudflareは、125か国の330以上の都市にわたる広大なエッジネットワークから、すべてのネットワークセキュリティサービスをお届けします。つまり、攻撃は発生源近くで自動的に軽減され、ネ�ットワークトラフィックは最速で最も効率的なパスでルーティングされ、アクセスに関するポリシーは従業員全員に居場所を問わず均一に適用できるということです。
Cloudflareがスケーラブルなネットワークセキュリティサービス群でどのようにネットワークを保護しているかについて、引き続きお読みください。
支社、データセンター、リモートワーカーからインターネット上のあらゆる通信先への接続を逐一検査し、安全性を確保します。そのためにパフォーマンスを犠牲にすることはありません。
Cloudflare Oneは、企業のネットワークの安全性を高め、地球上のどこからでも従業員が接続できるように設計されたネットワーク製品を統合します。
Magic WANとMagic Firewallが連携し、企業ネットワーク内のあらゆる主体が発信するトラフィックに、ネットワークファイアウォールポリシーをエッジで適用する様子をご覧ください。
正しいDDoS攻撃軽減サービスを選ぶことは、ネットワーク、アプリケーション、ユーザーを保護するうえで不可欠です。ここでは、プロバイダーを評価する際に検討したい5つの質問項目を紹介します。
Cloudflareのネットワークレベルのファイアウォールは、リモートユーザー、支社支店、データセンター、クラウドインフラストラクチャを網羅し、企業がネットワーク上で起きているすべてのことを常に把握できるようにします。
現代の企業ネットワークを脅かす5つのリスクと、それらから組織を守るテクノロジーと戦略について学びましょう。