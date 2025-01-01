Cloudflare Oneは、従業員の接続と安全確保が必要な企業のために構築されたグローバルなクラウドベースのネットワークセキュリティソリューションです。レガシーセキュリティ機器に頼ることも、複数のポイントソリューションを扱うことも、ネットワークセキュリティの可視性や制御を犠牲にすることもありません。

Cloudflareは、125か国の330以上の都市にわたる広大なエッジネットワークから、すべてのネットワークセキュリティサービスをお届けします。つまり、攻撃は発生源近くで自動的に軽減され、ネ�ットワークトラフィックは最速で最も効率的なパスでルーティングされ、アクセスに関するポリシーは従業員全員に居場所を問わず均一に適用できるということです。

Cloudflareがスケーラブルなネットワークセキュリティサービス群でどのようにネットワークを保護しているかについて、引き続きお読みください。