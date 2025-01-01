サインアップ

Cloudflareの統合ネットワークセキュリティソリューションで、企業ネットワークの安全確保と強化を実現
企業には、場所を問わずすべてのエンドポイントとユーザーに適用できる統合型の多層セキュリティソリューションが必要です。Cloudflareが提供します。

従来のネットワークアーキテクチャは、今日の企業ネットワークの安全確保を念頭に構築されたものではありません。

企業ネットワークのアーキテクチャが進化するにつれ、企業がネットワーク、ユーザー、データを保護する方法も進化しています。

リモートワークが増え、クラウドへの移行が進む中、従来のアーキテクチャやセキュリティ機器（カスタムビルドのMPLSネットワークや、メンテナンスが不可能なハードウェアボックスとツールの寄せ集め）では、もはや現代企業ネットワークのニーズを満たせず、企業はネットワークセキュリティへのアプローチを見直さざるを得なくなっています。

今こそ、ネットワーク境界をエッジへ移す時

Cloudflare Oneでネットワークの安全確保と拡張を

Cloudflare Oneは、従業員の接続と安全確保が必要な企業のために構築されたグローバルなクラウドベースのネットワークセキュリティソリューションです。レガシーセキュリティ機器に頼ることも、複数のポイントソリューションを扱うことも、ネットワークセキュリティの可視性や制御を犠牲にすることもありません。

Cloudflareは、125か国の330以上の都市にわたる広大なエッジネットワークから、すべてのネットワークセキュリティサービスをお届けします。つまり、攻撃は発生源近くで自動的に軽減され、ネットワークトラフィックは最速で最も効率的なパスでルーティングされ、アクセスに関するポリシーは従業員全員に居場所を問わず均一に適用できるということです。

Cloudflareがスケーラブルなネットワークセキュリティサービス群でどのようにネットワークを保護しているかについて、引き続きお読みください。

ネットワークセキュリティソリューションの種類

DDoS攻撃対策

平均３秒以内で、あらゆる規模と種類のDDoS攻撃からネットワークを守ります。

詳細はこちらDDoS攻撃対策の詳細

WAN-as-a-Service

寄せ集めの機器や高価な独自開発回路に代えて、単一のグローバルネットワークを導入しましょう。

詳細はこちらクラウドエンタープライズネットワーキングの詳細
Firewall-as-a-Service

お客様のネットワークを出入りするすべてのトラフィックについて、ポリシーを設定します。異なるベンダーのソリューションを寄せ集めたり、扱いにくいハードウェア機器を保守する必要はありません。

詳細はこちらFWaaSの詳細
ゼロトラストアクセス

支社、データセンター、リモートワーカーからインターネット上のあらゆる通信先への接続を逐一検査し、安全性を確保します。そのためにパフォーマンスを犠牲にすることはありません。

詳細はこちらリモートワーク中の従業員を守る方法についての詳細
導入をご希望ですか？

プランと料金設定の比較

ネットワークセキュリティソリューションを掘り下げる

ブログ

Cloudflare Oneとは？

Cloudflare Oneは、企業のネットワークの安全性を高め、地球上のどこからでも従業員が接続できるように設計されたネットワーク製品を統合します。

詳細
ブログ

サービスとしての安全なネットワーク接続

Magic WANとMagic Firewallが連携し、企業ネットワーク内のあらゆる主体が発信するトラフィックに、ネットワークファイアウォールポリシーをエッジで適用する様子をご覧ください。

詳細
インフォグラフィック

DDoS 軽減サービスプロバイダーへの5つの質問

正しいDDoS攻撃軽減サービスを選ぶことは、ネットワーク、アプリケーション、ユーザーを保護するうえで不可欠です。ここでは、プロバイダーを評価する際に検討したい5つの質問項目を紹介します。

PDFをダウンロード
ブログ

Magic Firewallのご紹介

Cloudflareのネットワークレベルのファイアウォールは、リモートユーザー、支社支店、データセンター、クラウドインフラストラクチャを網羅し、企業がネットワーク上で起きているすべてのことを常に把握できるようにします。

詳細
リンク

ネットワークセキュリティとは？

現代の企業ネットワークを脅かす5つのリスクと、それらから組織を守るテクノロジーと戦略について学びましょう。

詳細

ネットワークセキュリティソリューションに関するFAQ

