企业网络安全解决方案

确保现代企业网络的安全并非易事。随着组织继续将基础设施转移到混合和云环境，传统安全工具（例如本地防火墙和入侵防御系统）已无法保护不断扩大、灵活的网络边界。无论在网络内外，网络威胁的频率、规模和复杂性均有所增加，为希望预防和化解潜在攻击的企业带来了额外的挑战。

为了应对这些挑战，企业需要实施更灵活、更主动的安全解决方案，从访问控制和用户身份认证技术到数据丢失防护、浏览器隔离、恶意软件检测等等。这些安全技术通常会被捆绑在一起，形成一个被称为安全访问服务边缘（SASE）的架构模型，从单一的云平台提供网络连接服务和网络安全功能。