注册

企业网络安全解决方案

Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies

云迁移和不断演变的安全风险改变了企业构建和保护其网络的方式。防御现代网络需要集成的安全技术，从身份和访问管理（IAM）和数据丢失防护（DLP）再到Zero Trust

注册
应用服务保护加速 - 图像

Cloudflare 的独特优势

Cloudflare 雷达 - 磁贴
主动缓解威胁

从单一控制面板监控威胁，让安全团队能够在攻击到达内部网络之前快速检测和防御攻击

图标磁贴性能云速度
减少网络中断

现代化网络基础设施、简化分支机构连接并缓解潜在威胁，从而提高网络速度和可靠性

图标磁贴分析数据
简化数据合规

保护敏感数据以防内部和外部泄露，帮助确保持续遵守数据安全法规

企业网络是否难以保护？

确保现代企业网络的安全并非易事。随着组织继续将基础设施转移到混合和云环境，传统安全工具（例如本地防火墙和入侵防御系统）已无法保护不断扩大、灵活的网络边界。无论在网络内外，网络威胁的频率、规模和复杂性均有所增加，为希望预防和化解潜在攻击的企业带来了额外的挑战。

为了应对这些挑战，企业需要实施更灵活、更主动的安全解决方案，从访问控制和用户身份认证技术到数据丢失防护、浏览器隔离、恶意软件检测等等。这些安全技术通常会被捆绑在一起，形成一个被称为安全访问服务边缘（SASE）的架构模型，从单一的云平台提供网络连接服务和网络安全功能

Cloudflare 网络安全示意图主图

选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 如何提供企业网络安全

容器图标
SSE 和 SASE

用 SSE 和 SASE 平台取代有风险的 VPN，减少数据泄露，缓解攻击，并确保可靠的企业网络连接。

了解更多  
Cloudflare-zero-trust
Zero Trust 网络访问

限制用户对企业网络和数据的访问，保护关键应用程序和基础设施，并杜绝消除横向移动。

了解更多  
方形图标 - Cloudflare-gateway
安全 Web 网关

执行主动的企业安全措施，使用过滤和检查策略来拦截网络钓鱼和勒索软件企图。

了解更多  
方形图标 - Cloudflare 浏览器
浏览器隔离

在企业网络环境之外隔离并执行有风险的第三方代码，帮助阻止来自恶意或未知网站的恶意软件传播。

了解更多  

企业网络安全提供

价格图标
Cloudflare ROI 计算器

估算使用 Cloudflare 的潜在好处，了解如何重新获得控制、降低成本和减少安全风险。

计算可节省费用  
容器图标
SSE 和 SASE 架构研讨会

与 Cloudflare 专家合作，识别现有挑战，制定迁移计划，找到进行网络现代化和整合的切入点。

制定路线图  
图标图块 - 购物车
SASE 采购及部署指南

使用这份面向安全和网络领导者的详尽指南评估 SASE 供应商，并制定长期路线图。

获取指南  

资源

洞察缩略图 2

文章

什么是企业网络？

企业网络私下里连接着分支机构、内部数据中心和员工设备。如今，企业网络正在迅速发展。

了解更多  
缩略图 - 见解 - 模板 1 灯泡

洞察力

什么是安全访问服务边缘（SASE）？

SASE 是一种将网络安全功能和连接性整合到单个云平台上的架构模型。

了解更多  
洞察缩略图

文章

云安全如何工作？

如同网络安全一样，云安全是一个非常广阔的领域，而且不可能阻止每一种攻击。但是，设计考究的云安全策略可以大大降低网络攻击的风险。

了解更多  
洞察缩略图 - 火箭

文章

长期保护分布式企业的安全

下面我们介绍疫情期间，组织实施的五个最常见的临时解决方案，以及与之相关的长期问题。

了解更多  
缩略图 - 见解 - 模板 1 灯泡

文章

互联网就是新的企业网络

本地基础设施 —— 过去的企业网络 —— 无法提供云所具备的快速可扩展性和灵活性。

了解更多  
缩略图 - 博客文章 - 模板 1 - 熔岩灯

博客

安全网络连接即服务

随着应用程序迁移到云端，员工离开办公室，传统的网络解决方案（例如 VPN 硬件）无法解决企业网络架构的核心问题。

阅读博客  
缩略图 - 博客文章 - 模板 4 - 浏览器

博客

Cloudflare One 是什么？

如今，现代企业越来越多工作负载在网络边界之外运行。那么，为什么企业仍在投资构建更复杂、效率低下的网络基础设施呢？

阅读博客  
缩略图 - 见解 - 模板 5 图表

解决方案简介

Everywhere Security

通过将安全集成到 Cloudflare 的可编程、云原生服务智能平台上，重新获得控制权，降低成本并减少风险。

了解更多  
白皮书 - 缩略图 5

白皮书

制定网络现代化战略

网络现代化开启了新的可能性，例如通过简化架构以提升网络性能，通过消除信任来改善网络的安全性。

了解更多  

企业网络安全 FAQ