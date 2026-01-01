企业网络安全解决方案
Protect the enterprise network with modern security solutions and strategies
云迁移和不断演变的安全风险改变了企业构建和保护其网络的方式。防御现代网络需要集成的安全技术，从身份和访问管理（IAM）和数据丢失防护（DLP）再到Zero Trust
Cloudflare 的独特优势
主动缓解威胁
从单一控制面板监控威胁，让安全团队能够在攻击到达内部网络之前快速检测和防御攻击
简化数据合规
保护敏感数据以防内部和外部泄露，帮助确保持续遵守数据安全法规
企业网络是否难以保护？
确保现代企业网络的安全并非易事。随着组织继续将基础设施转移到混合和云环境，传统安全工具（例如本地防火墙和入侵防御系统）已无法保护不断扩大、灵活的网络边界。无论在网络内外，网络威胁的频率、规模和复杂性均有所增加，为希望预防和化解潜在攻击的企业带来了额外的挑战。
为了应对这些挑战，企业需要实施更灵活、更主动的安全解决方案，从访问控制和用户身份认证技术到数据丢失防护、浏览器隔离、恶意软件检测等等。这些安全技术通常会被捆绑在一起，形成一个被称为安全访问服务边缘（SASE）的架构模型，从单一的云平台提供网络连接服务和网络安全功能。
资源
文章
什么是企业网络？
企业网络私下里连接着分支机构、内部数据中心和员工设备。如今，企业网络正在迅速发展。
洞察力
什么是安全访问服务边缘（SASE）？
SASE 是一种将网络安全功能和连接性整合到单个云平台上的架构模型。
文章
云安全如何工作？
如同网络安全一样，云安全是一个非常广阔的领域，而且不可能阻止每一种攻击。但是，设计考究的云安全策略可以大大降低网络攻击的风险。
文章
长期保护分布式企业的安全
下面我们介绍疫情期间，组织实施的五个最常见的临时解决方案，以及与之相关的长期问题。
文章
互联网就是新的企业网络
本地基础设施 —— 过去的企业网络 —— 无法提供云所具备的快速可扩展性和灵活性。
博客
安全网络连接即服务
随着应用程序迁移到云端，员工离开办公室，传统的网络解决方案（例如 VPN 硬件）无法解决企业网络架构的核心问题。
博客
Cloudflare One 是什么？
如今，现代企业越来越多工作负载在网络边界之外运行。那么，为什么企业仍在投资构建更复杂、效率低下的网络基础设施呢？
解决方案简介
Everywhere Security
通过将安全集成到 Cloudflare 的可编程、云原生服务智能平台上，重新获得控制权，降低成本并减少风险。
白皮书
制定网络现代化战略
网络现代化开启了新的可能性，例如通过简化架构以提升网络性能，通过消除信任来改善网络的安全性。