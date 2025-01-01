什么是 SASE？| 安全访问服务边缘

什么是安全访问服务边缘（SASE）？ 安全访问服务边缘 (SASE) 是一种将网络连接与网络安全功能统一到单一平台上的架构模型。与传统企业网络不同，现代 SASE 方法将网络控制置于云边缘而不是企业数据中心。这使得企业能够为任何位置的任何用户提供对任何应用程序的更简单、安全和一致的访问。

换句话说，SASE 为组织提供了一种简化的方法来共同管理以前脱节的基础设施——网络和访问控制。

SASE 平台将网络连接与采用最小特权原则的多种 Zero Trust 安全服务融合在一起。借助 Zero Trust 原则，成功验证的用户只能访问其角色所需的资源和应用程序。

SASE 基于通过互联网运行的云服务创建统一的企业网络。这使组织能够摆脱管理多个架构层和不同单点解决方案的困境。

SASE 更适合应对此类挑战。SASE 为员工、工作场所和工作负载提供安全、快速且可靠的连接。组织无需单独构建和运营自己的现代网络，而是可以依靠分布式云原生服务来简化安全性和连接性的管理。

白皮书 SASE 用例采购及部署指南 获取指南 指南 保护应用程序访问的 Zero Trust 指南 阅读指南

SASE 的五大好处 通过 SASE 架构将安全和网络功能整合为服务可带来多种好处，包括：