云安全如何工作？| 云计算安全

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什么是云安全？

云安全是用于保护云中托管的数据和应用程序的一组策略和实践。如同网络安全一样，云安全是一个非常广阔的领域，而且不可能阻止每一种攻击。但是，设计考究的云安全策略可以大大降低网络攻击的风险。

即使存在这些风险，云计算通常也比内部计算更安全。与单个企业相比，大多数云提供商拥有更多的资源来确保数据安全，因此云提供商可以使基础实施保持最新状态并尽快修补漏洞。另一方面，单个企业可能没有足够的资源来一贯地执行这些任务。

注意：云安全不同于安全即服务（SECaaS 或 SaaS），后者是指托管在云中的安全产品。

云安全风险主要有哪些？

大多数云安全风险一般可归入以下类别之一：

数据暴露或泄漏

组织外部的未经授权用户访问内部数据

内部授权用户对内部数据的访问权限过高

恶意攻击（如 DDoS 攻击或恶意软件感染削弱或破坏云基础设施

云安全策略的目标是保护数据、管理用户身份验证和访问，并在遭受攻击时保持可操作性，从而尽可能减少这些风险造成的威胁。

云安全有哪些关键技术？

云安全策略应包括以下所有技术：

加密：加密是对数据进行加扰以便只能被授权方理解的一种方式。如果攻击者入侵公司的云并找到未加密的数据，则他们可以对数据进行许多恶意操作：泄密、出售，用它开展进一步攻击等。但是，如果公司的数据经过加密，攻击者只会找到无法使用的已加扰数据，除非他们以某种方式发现解密密钥（这几乎不可能）。这样，即便其他安全举措不起作用，加密也能帮助防止数据泄露和公开。

数据可以在静止期间（存储时）或传输过程中（从一处发送到另一处）进行加密。云数据应在禁止期间和传输过程中都进行加密，以使攻击者无法截获和读取它。对传输中的数据进行加密应同时处理在云和用户之间传输的数据，以及从一个云传输到另一云的数据，比如在多云或混合云环境中。此外，当数据存储在数据库中或通过云存储服务存储时，数据也应进行加密。

如果在网络层连接多云或混合云环境中的云，则可以使用 VPN 加密它们之间的流量。如果在应用程序层连接，则应使用 SSL/TLS 加密。SSL/TLS 也应该加密用户和云之间的流量（请参阅“什么是 HTTPS？”）。

身份和访问管理 (IAM)：身份和访问管理 (IAM) 产品跟踪用户的身份及其获得允许可以执行的操作，它们还根据需要将访问权限授予用户并拒绝未授权用户的访问。IAM 在云计算中非常重要，因为决定用户能不能访问数据的是用户的身份和访问权限，而不是他们的设备或位置。

IAM 有助于降低未授权用户访问内部资产和授权用户超出其权限的威胁。恰当的 IAM 解决方案将帮助缓解多种攻击，包括帐户接管攻击和内部威胁（当用户或员工滥用其访问权限以泄露数据时）。

IAM 可以包含几个不同的服务，也可以是一个结合了以下所有功能的单一服务：

防火墙：云防火墙通过阻止恶意 Web 流量为云资产提供一层保护。与传统的防火墙（在内部托管并保护网络边界）不同，云防火墙在云中托管，并在云基础设施周围形成虚拟安全屏障。

云防火墙可阻止 DDoS 攻击、恶意机器人活动和漏洞利用。这可降低网络攻击破坏组织的云基础设施的几率。

还有哪些其他实践对确保云数据安全很重要？

仅仅实施上述技术（以及任何其他云安全产品）并不足够，无法保护云数据。除了标准的网络安全最佳实践外，使用云的组织还应遵循以下云安全实践：

正确配置云服务器的安全设置：如果公司没有正确配置其安全设置，可能会导致数据泄露。配置不当的云服务器可能会直接将数据公开给范围更广的互联网。正确配置云安全设置需要精于处理各种云的团队成员，可能还需要与云供应商紧密合作。

在所有云和数据中心中实施一致的安全策略：安全措施必须应用于公司的整个基础设施，包括公共云、私有云和内部基础设施。如果公司云基础设施的一个方面（例如，其用于大数据处理的公共云服务）没有通过加密和强用户身份验证进行保护，攻击者有更多机会找到并瞄准薄弱的链路。

备份计划：与任何其他类型的安全性一样，必须制定计划以防万一。为防止数据丢失或篡改，数据应备份到另一个云或内部设施中。还应制定故障转移计划，以便在一个云服务发生故障时不会中断业务流程。多云和混合云部署的优势之一是可以将不同的云用作备份。例如，云端数据存储可以备份内部数据库。

用户和员工教育：很大一部分数据泄露的原因是，用户遭受网络钓鱼攻击，在不知情的情况下安装恶意软件，使用过时且易受攻击的设备，或者采取不良的密码习惯（重复使用相同的密码，将密码记在显眼的位置等）。通过对内部员工进行安全教育，在云中运营的企业可以降低发生此类情况的风险。（Cloudflare 学习中心是不错的安全教育资源。）

Cloudflare 如何提供云计算安全？

Cloudflare 充当统一控制平面，提供跨所有类型的云基础设施（包括多云和混合云环境）的安全性。Cloudflare 产品堆栈在横跨 125 个国家/地区的 335 个城市的全球代理网络上运行，能让公司在所有云上应用一致的安全策略，同时阻止 DDoS 攻击和漏洞利用。使用 Cloudflare 还可以降低供应商锁定的风险。

了解如何通过全球连通云来提高云安全性。