什么是云迁移？| 云迁移策略

云迁移是将数据库、应用程序和 IT 流程转移到云中，或从一个云转移到另一个云的过程。
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云迁移是指将数字化业务运营迁移到云的过程。云迁移有点类似于物理性移动，只是，它涉及将数据、应用程序和 IT 流程从某些数据中心迁移到其他数据中心，而不是打包和移动实际物品。就像从较小的办公室迁到较大的办公室一样，云迁移需要大量的准备工作和前期工作，但这种付出通常都会有大回报，可有效节约成本和提高灵活性。
很多时候，“云迁移”描述的是从本地或旧版基础设施迁移到云环境的流程。但是，此术语也适用于从一种云环境迁移到另一种云环境的流程。
在计算进程中，如果硬件或软件已过时但仍在使用中，则会被视为“旧版”。旧版产品和流程通常不如版本更新的解决方案有效或安全。如果企业停滞不前，仍然继续运行旧版系统，就会有落后于竞争对手的危险；并且还面临着不断增加的数据泄露风险。
旧版软件或硬件可能变得不可靠，运行缓慢，或者其原始供应商不再提供相应支持。例如，Windows XP 是旧版操作系统：发布于 2001 年，其功能远不如更高版本的 Windows，并且 Microsoft 也不再通过发布修补程序或更新来支持该操作系统。
基础设施包括服务器、网络设备、应用程序、数据库以及任何其他业务关键型软件或硬件。旧版基础设施（例如，老化的服务器或物理防火墙设备）可能会减慢公司的业务流程。随着原始供应商不再支持其产品并停止发布安全修补程序，旧版基础设施也可能会导致安全风险增加。
旧版基础设施通常托管在本地，也就是说，它实际上位于企业经营所在的建筑大厦或大楼中。例如，许多企业将其本地数据中心托管在员工办公所在的同一建筑楼中。
依靠本地旧版基础设施的公司，无法体验到云计算的优势。因此，当今大多数企业至少已将旗下一部分业务流程迁移到云。
各企业的需求有所不同，因此云迁移的过程也略有不同。云提供商可以帮助企业设定专属的迁移过程。大多数云迁移过程都会包括以下基本步骤：
完成上述步骤后，有些企业会关闭其本地基础设施，而另一些企业可能会保留旧版系统作为备份或作为混合云部署的组成部分。
具有很大影响力的信息技术研究公司 Gartner，描述了企业迁移到云的 5 种选择。这些云迁移策略通常称为“5 R”：
除云迁移策略外，企业还需要确定迁移完成后的云部署模式。
混合云模式会混合两种或更多种类型的环境，将公共云、私有云或本地旧版数据中心组合在一起。为了使混合云部署有效发挥作用，必须紧密集成所有已部署的云和数据中心，就像团队成员各自分散在不同办公室中工作的情况下，更需要特别紧密的沟通。
多云部署是将两个或更多个公共云组合在一起。（公共云由多个客户共享。）多云模式有多种用途：例如，设置冗余/备份、节约成本，或者充分利用不同云提供商提供的功能。
对于企业来说，仅通过一家云供应商部署单个云并不总是行得通，但这的确是一种选择。云提供商同时提供公共云和私有云，两者的区别在于私有云不可与任何其他企业共享。
Cloudflare 为成功迁移到云所需的性能和安全产品提供了单一控制平台，例如 DNS、负载平衡、Cloudflare WAF 等。这些产品都是集成式产品，并且都可以通过单个仪表板进行管理（请参阅云迁移案例研究）。Cloudflare 可与任何类型的云部署（公共云、私有云、混合云或多云）轻松集成。