什么是云迁移？| 云迁移策略

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什么是云迁移？

云迁移是指将数字化业务运营迁移到云的过程。云迁移有点类似于物理性移动，只是，它涉及将数据、应用程序和 IT 流程从某些数据中心迁移到其他数据中心，而不是打包和移动实际物品。就像从较小的办公室迁到较大的办公室一样，云迁移需要大量的准备工作和前期工作，但这种付出通常都会有大回报，可有效节约成本和提高灵活性。

很多时候，“云迁移”描述的是从本地或旧版基础设施迁移到云环境的流程。但是，此术语也适用于从一种云环境迁移到另一种云环境的流程。

什么是旧版基础设施？

在计算进程中，如果硬件或软件已过时但仍在使用中，则会被视为“旧版”。旧版产品和流程通常不如版本更新的解决方案有效或安全。如果企业停滞不前，仍然继续运行旧版系统，就会有落后于竞争对手的危险；并且还面临着不断增加的数据泄露风险。

旧版软件或硬件可能变得不可靠，运行缓慢，或者其原始供应商不再提供相应支持。例如，Windows XP 是旧版操作系统：发布于 2001 年，其功能远不如更高版本的 Windows，并且 Microsoft 也不再通过发布修补程序或更新来支持该操作系统。

基础设施包括服务器、网络设备、应用程序、数据库以及任何其他业务关键型软件或硬件。旧版基础设施（例如，老化的服务器或物理防火墙设备）可能会减慢公司的业务流程。随着原始供应商不再支持其产品并停止发布安全修补程序，旧版基础设施也可能会导致安全风险增加。

旧版基础设施通常托管在本地，也就是说，它实际上位于企业经营所在的建筑大厦或大楼中。例如，许多企业将其本地数据中心托管在员工办公所在的同一建筑楼中。

依靠本地旧版基础设施的公司，无法体验到云计算的优势。因此，当今大多数企业至少已将旗下一部分业务流程迁移到云。

迁移到云有哪些主要优势？

可扩展性 ：本地基础设施需要公司购买并设置其他物理服务器、网络设备或软件许可证。相比之下，云计算可以轻松扩展，为更多工作负载和用户数量提供支持。

：本地基础设施需要公司购买并设置其他物理服务器、网络设备或软件许可证。相比之下，云计算可以轻松扩展，为更多工作负载和用户数量提供支持。 费用 ：由于云提供商负责处理维护和升级事项，因此，迁移到云的公司在 IT 运营方面的支出通常会大大缩减。公司可以将更多的资源用于最大的业务需求，即开发新产品或改进现有产品，而不必投入成本维持基础设施正常运行。

：由于云提供商负责处理维护和升级事项，因此，迁移到云的公司在 IT 运营方面的支出通常会大大缩减。公司可以将更多的资源用于最大的业务需求，即开发新产品或改进现有产品，而不必投入成本维持基础设施正常运行。 性能 ：对于某些企业而言，迁移到云使其能够提升服务或产品性能，改善客户的整体用户体验。如果他们的应用程序或网站托管在云数据中心，而不是各种本地服务器中，那么，数据不必经过复杂而漫长的过程就可以传输到用户那里，从而有效降低延迟。

：对于某些企业而言，迁移到云使其能够提升服务或产品性能，改善客户的整体用户体验。如果他们的应用程序或网站托管在云数据中心，而不是各种本地服务器中，那么，数据不必经过复杂而漫长的过程就可以传输到用户那里，从而有效降低延迟。 灵活性：无论用户是员工还是客户，也无论其身在何处，都可以方便地访问各自所需的云服务和数据。这使企业能够更轻松地扩展到新的业务领域、为国际用户提供优质服务，并支持其员工提高办公灵活性。

迁移到云时会遇到哪些主要挑战？

迁移大型数据库 ：通常，数据库需要完全迁移到其他平台，才能在云中运行。数据库迁移并非易事，尤其是涉及大量数据时。一些云提供商实际上可提供物理数据传输方法，例如将数据加载到硬件设备上，然后将设备运送到云提供商，这适用于通过 Internet 传输可能需要很长时间的庞大数据库。数据还可以通过 Internet 传输。无论采用什么方法，数据迁移通常都需要花费大量时间。

：通常，数据库需要完全迁移到其他平台，才能在云中运行。数据库迁移并非易事，尤其是涉及大量数据时。一些云提供商实际上可提供物理数据传输方法，例如将数据加载到硬件设备上，然后将设备运送到云提供商，这适用于通过 Internet 传输可能需要很长时间的庞大数据库。数据还可以通过 Internet 传输。无论采用什么方法，数据迁移通常都需要花费大量时间。 数据完整性 ：传输数据后，下一步是确保数据完好且安全，并确保在传输过程中未发生数据泄露。

：传输数据后，下一步是确保数据完好且安全，并确保在传输过程中未发生数据泄露。 连续运行：企业需要确保其现有系统在整个迁移流程中依然维持正常运行且始终可用。为确保服务连续性，企业需要在本地和云之间进行一些搭接工作；例如，在关闭现有数据库之前，企业需要在云中备份所有数据。企业通常只需每次迁移一小部分数据，而不是一次性迁移所有数据。

如何实现从本地到云的迁移？

各企业的需求有所不同，因此云迁移的过程也略有不同。云提供商可以帮助企业设定专属的迁移过程。大多数云迁移过程都会包括以下基本步骤：

完成上述步骤后，有些企业会关闭其本地基础设施，而另一些企业可能会保留旧版系统作为备份或作为混合云部署的组成部分。

企业应采纳什么样的云迁移策略？

具有很大影响力的信息技术研究公司 Gartner，描述了企业迁移到云的 5 种选择。这些云迁移策略通常称为“5 R”：

重新托管 - 重新托管可以认为是“同一件事情，但却是在云服务器上进行”。选择此策略的公司会选择一个 IaaS（基础设施即服务）提供商，并在选用的基础设施上重新创建自己的应用程序架构。

- 重新托管可以认为是“同一件事情，但却是在云服务器上进行”。选择此策略的公司会选择一个 IaaS（基础设施即服务）提供商，并在选用的基础设施上重新创建自己的应用程序架构。 重构 - 选择进行重构的公司会重用已有代码和框架，但在 PaaS（平台即服务）提供商的平台上运行他们的应用程序，而不是像重新托管策略中那样在 IaaS 上运行。

- 选择进行重构的公司会重用已有代码和框架，但在 PaaS（平台即服务）提供商的平台上运行他们的应用程序，而不是像重新托管策略中那样在 IaaS 上运行。 修订 - 该策略涉及部分重写或扩展基本代码，然后通过重新托管或重构来部署（请参见上文）。

- 该策略涉及部分重写或扩展基本代码，然后通过重新托管或重构来部署（请参见上文）。 重新生成 - “重新生成”意味着从头开始，在 PaaS 提供商的平台上重写和重新架构应用程序。这可能是一个需要大量人力的过程，但同时也使开发人员能够充分利用 PaaS 供应商提供的新式功能。

- “重新生成”意味着从头开始，在 PaaS 提供商的平台上重写和重新架构应用程序。这可能是一个需要大量人力的过程，但同时也使开发人员能够充分利用 PaaS 供应商提供的新式功能。 替换 - 企业还可以选择完全放弃旧版应用程序，而改用第三方供应商已经生成的 SaaS（软件即服务）应用程序。

公司应选择哪种云部署模式？

除云迁移策略外，企业还需要确定迁移完成后的云部署模式。

混合云模式会混合两种或更多种类型的环境，将公共云、私有云或本地旧版数据中心组合在一起。为了使混合云部署有效发挥作用，必须紧密集成所有已部署的云和数据中心，就像团队成员各自分散在不同办公室中工作的情况下，更需要特别紧密的沟通。

多云部署是将两个或更多个公共云组合在一起。（公共云由多个客户共享。）多云模式有多种用途：例如，设置冗余/备份、节约成本，或者充分利用不同云提供商提供的功能。

对于企业来说，仅通过一家云供应商部署单个云并不总是行得通，但这的确是一种选择。云提供商同时提供公共云和私有云，两者的区别在于私有云不可与任何其他企业共享。

Cloudflare 如何帮助进行云迁移？

Cloudflare 为成功迁移到云所需的性能和安全产品提供了单一控制平台，例如 DNS、负载平衡、Cloudflare WAF 等。这些产品都是集成式产品，并且都可以通过单个仪表板进行管理（请参阅云迁移案例研究）。Cloudflare 可与任何类型的云部署（公共云、私有云、混合云或多云）轻松集成。

进一步了解云计算的工作原理以及如何轻松地将全球连通云与任意类型的云部署集成。