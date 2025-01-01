什么是云？| 云定义

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什么是云计算？ “云”是通过互联网访问的服务器，以及在这些服务器上运行的软件和数据库。云服务器分布在全球各地的数据中心中。通过使用云计算，用户和公司不必自己管理物理服务器或在自己的机器上运行软件应用程序。 云使用户可以从几乎所有设备访问相同的文件和应用程序，因为计算和存储是在数据中心的服务器上进行，而不是在用户设备上（本地）进行。这就解释了为什么用户可以在旧手机坏了后在新手机上登录自己的 Instagram 帐户并仍能找到旧帐户及其包含的所有照片、视频和对话历史记录。它与 Gmail 或 Microsoft Office 365 等云电子邮件提供商以及 Dropbox 或 Google Drive 等云存储提供商的工作方式相同。 对于企业而言，转向云计算可以削减一些 IT 成本和开销：例如，企业不再需要更新和维护自己的服务器，因为其选用的云供应商会完成这些工作。这对小型企业的影响尤为显著，因为此类企业可能无法负担自己的内部基础设施，但它们可以通过云，以实惠的价格将基础设施运维需求外包。云服务还可以让企业更轻松地开展国际业务，因为员工和客户均可从任何位置访问相同的文件和应用程序。 云计算是怎样工作的？ 云计算之所以成为可能，是因为一种称为虚拟化的技术。借助虚拟化技术可以创建模拟的、纯数字化“虚拟”计算机，其行为就像一台拥有自己硬件的物理计算机一样。描述此类计算机的技术术语是“虚拟机”。正确实施后，同一主机上的虚拟机彼此隔离，它们之间不会进行任何交互。而且，尽管位于同一台物理计算机上，其中一台虚拟机上的文件和应用程序对于另一台虚拟机而言都是不可见的。 虚拟机还可以更有效地利用托管它们的硬件。通过一次运行多台虚拟机，一台服务器可以运行许多虚拟“服务器”，而一个数据中心也变成了一整群数据中心，同时为许多企业提供服务。因此，相比于采用其他方式，云提供商能够以非常低的成本，同时向比原来多得多的客户提供其服务器的使用权利。 即使个别服务器出现故障，云服务器一般都能始终在线且始终可用。通常，云供应商会跨多区域在多台计算机上备份他们的服务。 无论使用什么设备，用户都可以在浏览器或应用程序中通过互联网连接到云来访问云服务。

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什么是云服务？

云中的可用资源被称为"服务" ，因为它们是由云提供商进行管理的。云服务包括基础设施、应用、开发工具和数据存储，以及其他产品。这些服务被分为几个不同的类别，或 服务模式。

云计算的主要服务模型有哪些？

软件即服务（SaaS）：SaaS 应用程序托管在云服务器上且用户可通过互联网访问它们，因此，不需要用户在自己的设备上安装应用程序。SaaS 就像租房子：房东负责维护房屋，但是租户通常可以像使用自己的房屋一样进行使用。SaaS 应用程序的示例有 Salesforce、MailChimp 和 Slack。

平台即服务（PaaS）：在这种服务模型中，公司不需要为托管应用程序付费，而是需要为构建自己的应用程序时所需的事物付费。PaaS 供应商提供通过互联网构建应用程序所需的一切，包括开发工具、基础设施和操作系统。PaaS 可以比作租用建造房屋所需的所有工具和设备，而不是租用房屋本身。PaaS 示例包括 Heroku 和 Microsoft Azure。

基础设施即服务（IaaS）：在这种服务模型中，公司从云提供商那里租用所需的服务器和存储空间。然后，使用该云基础设施构建自己的应用程序。IaaS 就像一家公司租用一块土地，可在其上建设任何想要的东西，但是需要自己提供所需的建筑设备和材料。IaaS 提供商包括 DigitalOcean、Google Compute Engine 和 OpenStack。

以前，SaaS、PaaS 和 IaaS 是云计算的三个主要服务模型，并且基本上所有云服务都属于这些类别之一。但是，最近几年出现了第四种服务模型：

）：FaaS 也称为无服务器计算，它将云应用程序分解为更小的组件，这些组件仅在需要时运行。想象一下，如果可以一次只租房屋的一小部分：例如，租户只在晚餐时支付餐厅费用、睡觉时支付卧室费用，看电视时支付客厅费用，而当他们不使用这些房间时，就不必支付租金。

FaaS 或无服务器应用程序仍然是在服务器上运行，云计算的上述所有服务模型都是如此。但它们被称为“无服务器”，这是因为它们并非在专用的机器上运行，因为构建这些应用程序的公司不必管理任何服务器。

此外，随着使用应用程序的人不断增加，无服务器函数随着扩展和复制。想象一下，在有更多的人来吃晚饭时，租户的餐厅可以按需扩展的情景！进一步了解无服务器计算（FaaS）。

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什么是云基础设施？

云基础设施是指在云中托管和构建应用程序所需的资源。 IaaS 和 PaaS 服务通常包含在一个组织的云基础设施中，尽管 SaaS 也可以说是云基础设施的一部分，而 FaaS 提供了构建基础设施即代码的能力。

云部署有哪些不同类型？

与上面讨论的定义如何通过云提供服务的模型相比，这些不同的云部署类型与云服务器的位置以及由谁管理有关。

最常见的云部署有：

私有云 ： 私有云是完全由某个组织专用的服务器、数据中心或分布式网络。

： 私有云是完全由某个组织专用的服务器、数据中心或分布式网络。 公共云 ： 公共云是外部供应商运行的服务，可能包括位于一个或多个数据中心的服务器。与私有云不同，公共云由多个组织共享。通过使用虚拟机，不同的公司可以共享单台服务器，这种情况称为“多租户模式”，因为有多个租户在租用同一台服务器内的服务器空间。

： 公共云是外部供应商运行的服务，可能包括位于一个或多个数据中心的服务器。与私有云不同，公共云由多个组织共享。通过使用虚拟机，不同的公司可以共享单台服务器，这种情况称为“多租户模式”，因为有多个租户在租用同一台服务器内的服务器空间。 混合云 ：混合云部署结合了公有云和私有云，甚至可能包括本地部署的传统服务器。组织可以将其私有云用于某些服务，将其公有云用于其他服务，或者可以将公有云用作私有云的备份。

：混合云部署结合了公有云和私有云，甚至可能包括本地部署的传统服务器。组织可以将其私有云用于某些服务，将其公有云用于其他服务，或者可以将公有云用作私有云的备份。 多云：多云是一种使用多个公有云的云部署。换句话说，拥有多云部署的组织从多个外部供应商那里租用虚拟服务器和服务。若继续沿用上文的类比方法，这种云部署就像是从不同的房东那里租了几块相邻的土地。多云部署也可以是混合云，反之亦然。

Cloudflare 如何帮助企业迁移到云并通过云基础设施运营？

Cloudflare 有助于保护和管理任何类型的云部署。我们的网络是连接最终用户与客户产品或服务的云基础设施的桥梁。客户可以通过单个仪表板管理其所有云部署的性能、安全性、DNS 和其他 Cloudflare 产品。Cloudflare 提供 Web 应用防火墙，保护互联网资产免遭漏洞攻击。Cloudflare 还使企业能够将 FaaS（无服务器）服务模型轻松地整合到他们自己的云部署中。

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云与互联网的传统客户端-服务器模型 (client-server model) 有何不同？

互联网一直是由服务器、客户端以及连接它们的基础设施组成。客户端向服务器发送请求，然后，服务器发送响应。云计算与此模型的不同之处在于，云服务器不仅响应请求，还代表客户端运行程序和存储数据。

为什么将它称为“云”？

“云”最初是科技行业内的一个俗称。在互联网的早期，技术图通常用云朵来表示组成互联网的服务器和网络基础设施。随着越来越多的计算进程迁移到互联网中的这种“服务器和基础设施”部分，人们开始将“迁移到云”作为表达计算进程发生位置的一种简写方式。如今，“云”已成为这种计算方式广为接受的代名词。

那么，容器呢？容器是 IaaS、PaaS、SaaS 或 FaaS 吗？

与虚拟机类似，容器是一种云虚拟技术。容器是 PaaS（平台即服务）云模型的一部分。容器虚拟化发生的位置要比虚拟机中发生虚拟化的位置高一个抽象层，在操作系统级别而不是内核级别（内核是操作系统的基础，并与计算机的硬件进行交互）。每台虚拟机都有自己的操作系统内核，但是同一台计算机上的容器共享同一个内核。