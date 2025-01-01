什麼是雲端遷移？ |雲端遷移策略

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什麼是雲端遷移？

雲端遷移是將數位業務營運轉移到雲端的過程。雲端遷移有點像實體遷移，只是這涉及將資料、應用程式和 IT 流程從某些資料中心遷移到其他資料中心，而不是打包和遷移實體產品。就像從較小的辦公室遷移到較大的辦公室一樣，雲端遷移需要大量的準備工作和前期工作，但是通常值得為之付出努力，從而節省成本並提高靈活性。

通常，「雲端遷移」描述了從內部部署或舊版基礎結構到雲端的遷移。但是，該術語也可以適用於從一個雲端到另一個雲端的遷移。

什麼是傳統基礎結構？

在運算中，如果硬體或軟體已過時但仍在使用，則將其視為「舊版」。舊版產品和流程通常不如最新解決方案有效和安全。被迫執行舊系統的企業會有落後於競爭對手的風險。他們還面臨著更高的資料外洩的危險。

舊版軟體或硬體可能會變得不可靠、執行速度緩慢或可能不再受原始供應商的支援。例如，Windows XP 是舊版作業系統：於 2001 年發布，其功能已被更高版本的 Windows 超越，並且微軟不再透過發佈修補程式或更新來支援該作業系統。

基礎結構包括伺服器、網路設備、應用程式、資料庫以及任何其他關鍵業務軟體或硬體。傳統的基礎結構 (例如老化的伺服器或實體防火牆設備) 可能會減慢公司的業務流程。隨著原始供應商放棄對其產品的支援並停止發佈安全性修補程式，這也可能增加更多的安全性風險。

傳統基礎結構通常為內部部署代管，代表這實際位於組織所在的建築物或房地產中。例如，許多企業在員工工作所在的同一建築物中代管一個內部部署資料中心。

依靠內部部署舊式基礎結構的公司無法體驗雲端運算的優勢。因此，當今大多數企業至少已部分遷移到雲端。

遷移到雲端的主要優勢是什麼？

可擴展性 ：雲端運算可以擴展以支援更大的工作負載和更大數量的使用者，這比內部部署基礎結構要容易得多，後者需要公司購買並設置其他實體伺服器、網路設備或軟體授權。

：雲端運算可以擴展以支援更大的工作負載和更大數量的使用者，這比內部部署基礎結構要容易得多，後者需要公司購買並設置其他實體伺服器、網路設備或軟體授權。 成本 ：遷移到雲端的公司通常會大大減少他們在 IT 營運上的支出，因為雲端提供者會處理維護和升級，這讓公司可以將更多的資源用於最重要的業務需求上——來開發新產品或改進現有產品。

：遷移到雲端的公司通常會大大減少他們在 IT 營運上的支出，因為雲端提供者會處理維護和升級，這讓公司可以將更多的資源用於最重要的業務需求上——來開發新產品或改進現有產品。 效能 ：對於某些企業，遷移到雲端可以使他們提高效能和客戶的整體使用者體驗。如果他們的應用程式或網站代管在雲端資料中心而不是代管在各種內部部署伺服器中，則資料可以很快就觸及使用者，從而減少延遲。

：對於某些企業，遷移到雲端可以使他們提高效能和客戶的整體使用者體驗。如果他們的應用程式或網站代管在雲端資料中心而不是代管在各種內部部署伺服器中，則資料可以很快就觸及使用者，從而減少延遲。 靈活性：使用者，無論是員工還是客戶，都可以從任何地方存取他們所需的雲端服務和資料。這使企業更容易擴展到新的領域，向國際受眾提供服務，並使員工靈活地工作。

遷移到雲端的主要挑戰是什麼？

遷移大型資料庫 ：通常，為了在雲端中運作，資料庫將需要完全遷移到另一個平台。移動資料庫是很困難的過程，尤其是在涉及大量資料的情況下。一些雲端提供者實際上提供了實體資料傳輸方法，例如將資料載入到硬體設備上，然後將設備運送到雲端提供商，以用於海量資料庫，而這些資料庫可能需要很長時間才能透過網路進行傳輸。資料也可以透過網路傳輸。無論採用哪種方法，資料遷移通常都需要花費大量時間。

：通常，為了在雲端中運作，資料庫將需要完全遷移到另一個平台。移動資料庫是很困難的過程，尤其是在涉及大量資料的情況下。一些雲端提供者實際上提供了實體資料傳輸方法，例如將資料載入到硬體設備上，然後將設備運送到雲端提供商，以用於海量資料庫，而這些資料庫可能需要很長時間才能透過網路進行傳輸。資料也可以透過網路傳輸。無論採用哪種方法，資料遷移通常都需要花費大量時間。 資料完整性 ：傳輸資料後，下一步是確保資料完整且安全，並且在此過程中不會洩漏。

：傳輸資料後，下一步是確保資料完整且安全，並且在此過程中不會洩漏。 營運的持續性：一家企業需要確保其目前系統在整個遷移過程中保持運轉並可用。他們將需要在內部部署和雲端之間有一定的重疊，以確保提供連續的服務；例如，必須在關閉現有資料庫之前對雲端中的所有資料進行複製。企業通常需要逐次逐步的移動而不是一次性的全部移動。

內部部署到雲端的遷移如何運作？

每個業務都有不同的需求，因此對雲端遷移將遵循略有不同的流程。雲端提供者可以幫助企業建立其遷移流程。大多數雲端遷移將包括以下基本步驟：

建立目標：企業希望看到哪些效能提升？舊式基礎結構將在什麼日期棄用？建立可衡量的目標有助於企業確定遷移是否成功。 制定安全性策略：與內部部署安全性相比，雲端網路安全需要不同的方法。在雲端中，公司資產不再位於防火牆後面，並且網路週邊基本上不存在。可能需要部署雲端防火牆或 Web 應用程式防火牆。 複製資料：選擇一個雲端提供者，然後複製現有資料庫。在整個遷移過程中應連續進行此操作，以使雲端資料庫保持最新狀態。 移動商業智慧：這可能涉及重構或重寫程式碼 (請參見下文)。這可以逐步完成，也可以一次全部完成。 將生產過程由內部部署遷移到雲端：雲端上線之後，遷移完成。

一些企業在這些步驟結束時關閉其內部部署基礎結構，而其他企業則可能將舊系統保留在原位，作為備份或作為混合雲端部署的一部分。

企業應採用哪種雲端遷移策略？

權威的資訊技術研究公司 Gartner 為組織遷移到雲端提供了 5 種選擇。這些雲端遷移策略通常稱為「5 R's」：

公司應選擇哪種雲端部署方式？

除了雲端遷移策略外，企業還需要確定遷移完成後雲端部署的外觀。

混合雲端混合了兩種或更多種類型的環境，將公有雲端、私人雲端或內部部署舊資料中心組合在一起。為了使混合雲端部署正常運作，必須在所有已部署的雲端和資料中心之間緊密整合——就像團隊成員分散在不同辦公室中一樣，需要特別緊密的溝通。

多雲端部署結合了兩個或多個公有雲端。(公有雲端由多個客戶共用。)多雲端可以用於多種目的：例如備援/備份、節省成本或利用不同雲端提供者的功能。

僅從一個雲端供應商部署單一雲端對於企業而言不一定可行，但這是一種選擇。雲端提供者同時提供公共雲端和私有雲端–區別在於私有雲端不與任何其他業務共享。

Cloudflare 如何幫助實現雲端遷移？

Cloudflare 提供了單個控制平面來為成功遷移到雲端提供所需的效能和安全性的產品——如 DNS 、負載平衡、Cloudflare WAF 以及其他產品。這些產品都可進行整合並且都可以透過單個儀表板進行管理 (參見雲端遷移案例研究)。Cloudflare 可以輕鬆地與任何類型的雲端部署 (公共雲端、私有雲端、混合雲端或多重雲端) 整合。

深入瞭解雲端運算的運作原理以及全球連通雲如何輕鬆與任何類型的雲端部署整合。