什麼是雲端遷移？ |雲端遷移策略

雲端遷移是將資料庫、應用程式和IT流程轉移到雲端，或從一個雲端轉移到另一個雲端的過程。
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雲端遷移是將數位業務營運轉移到雲端的過程。雲端遷移有點像實體遷移，只是這涉及將資料、應用程式和 IT 流程從某些資料中心遷移到其他資料中心，而不是打包和遷移實體產品。就像從較小的辦公室遷移到較大的辦公室一樣，雲端遷移需要大量的準備工作和前期工作，但是通常值得為之付出努力，從而節省成本並提高靈活性。
通常，「雲端遷移」描述了從內部部署或舊版基礎結構到雲端的遷移。但是，該術語也可以適用於從一個雲端到另一個雲端的遷移。
在運算中，如果硬體或軟體已過時但仍在使用，則將其視為「舊版」。舊版產品和流程通常不如最新解決方案有效和安全。被迫執行舊系統的企業會有落後於競爭對手的風險。他們還面臨著更高的資料外洩的危險。
舊版軟體或硬體可能會變得不可靠、執行速度緩慢或可能不再受原始供應商的支援。例如，Windows XP 是舊版作業系統：於 2001 年發布，其功能已被更高版本的 Windows 超越，並且微軟不再透過發佈修補程式或更新來支援該作業系統。
基礎結構包括伺服器、網路設備、應用程式、資料庫以及任何其他關鍵業務軟體或硬體。傳統的基礎結構 (例如老化的伺服器或實體防火牆設備) 可能會減慢公司的業務流程。隨著原始供應商放棄對其產品的支援並停止發佈安全性修補程式，這也可能增加更多的安全性風險。
傳統基礎結構通常為內部部署代管，代表這實際位於組織所在的建築物或房地產中。例如，許多企業在員工工作所在的同一建築物中代管一個內部部署資料中心。
依靠內部部署舊式基礎結構的公司無法體驗雲端運算的優勢。因此，當今大多數企業至少已部分遷移到雲端。
每個業務都有不同的需求，因此對雲端遷移將遵循略有不同的流程。雲端提供者可以幫助企業建立其遷移流程。大多數雲端遷移將包括以下基本步驟：
一些企業在這些步驟結束時關閉其內部部署基礎結構，而其他企業則可能將舊系統保留在原位，作為備份或作為混合雲端部署的一部分。
權威的資訊技術研究公司 Gartner 為組織遷移到雲端提供了 5 種選擇。這些雲端遷移策略通常稱為「5 R's」：
除了雲端遷移策略外，企業還需要確定遷移完成後雲端部署的外觀。
混合雲端混合了兩種或更多種類型的環境，將公有雲端、私人雲端或內部部署舊資料中心組合在一起。為了使混合雲端部署正常運作，必須在所有已部署的雲端和資料中心之間緊密整合——就像團隊成員分散在不同辦公室中一樣，需要特別緊密的溝通。
多雲端部署結合了兩個或多個公有雲端。(公有雲端由多個客戶共用。)多雲端可以用於多種目的：例如備援/備份、節省成本或利用不同雲端提供者的功能。
僅從一個雲端供應商部署單一雲端對於企業而言不一定可行，但這是一種選擇。雲端提供者同時提供公共雲端和私有雲端–區別在於私有雲端不與任何其他業務共享。
Cloudflare 提供了單個控制平面來為成功遷移到雲端提供所需的效能和安全性的產品——如 DNS 、負載平衡、Cloudflare WAF 以及其他產品。這些產品都可進行整合並且都可以透過單個儀表板進行管理 (參見雲端遷移案例研究)。Cloudflare 可以輕鬆地與任何類型的雲端部署 (公共雲端、私有雲端、混合雲端或多重雲端) 整合。