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什么是云存储？

云存储是一种发生在云中的数据存储和组织方法，云是一种可以通过互联网连接访问的远程服务器网络。借助基于云的存储，用户和企业可以从任何提供互联网连接的位置存储、访问和维护其数据，而不是将其文件限制到单个物理位置或设备。

在云计算变得普遍之前，用户将其数据保存在个人硬盘或本地数据中心上，从而限制了对该数据的使用。可以将其比作是购买固定电话而不是手机。只要用户在家中，只要电话响了，他们就可以接通电话，但是一旦离开房屋，他们就无法接通。但是使用手机，他们就可以从任何位置接听电话。

它与云存储的工作方式相同。用户不再需要呆在家里（或在办公楼内）才能全天候访问数据；取而代之的是，他们可以随时随地携带自己的文件，而不会浪费昂贵且有限的硬件。

云存储如何工作？

云存储供应商允许用户在远程数据服务器的网络上租用存储空间。用户向云供应商支付运行应用程序、主机服务以及将数据备份到云的能力，并且通常遵守使用限制，可以额外付费扩展使用限制，从而使他们能够根据需要扩展存储需求。

云存储安全吗？

云存储供应商需要确保文件不会在云中受损、丢失或破坏。由于无法完全防止硬件故障，因此云供应商使用冗余存储方法，复制必要的硬件、数据路径和电源，以始终保持其云存储服务正常运行。

例如，假设用户要将整个照片库从智能手机备份到云。他们的照片的多份副本将被发送到多个数据服务器，因此，在极少数情况下，如果他们的手机受到不可修复的损坏，或者其中一台服务器自燃，他们仍然可以从另一台服务器上检索这些文件。

云存储的好处是什么？

数据可访问性： 用户可以从多个位置和设备访问其文件，并根据需要轻松地与其他用户共享文件。

用户可以从多个位置和设备访问其文件，并根据需要轻松地与其他用户共享文件。 可扩展性： 升级现有的内部本地基础设施可能需要昂贵的硬件和额外的IT支持，从而使企业浪费宝贵的时间、金钱和精力。云存储使企业能够扩展其存储需求，而无需在内部进行扩展所需的额外费用和专业知识。

升级现有的内部本地基础设施可能需要昂贵的硬件和额外的IT支持，从而使企业浪费宝贵的时间、金钱和精力。云存储使企业能够扩展其存储需求，而无需在内部进行扩展所需的额外费用和专业知识。 灾难恢复：当数据存储在单个物理位置时，它很容易遭受自然灾害、人为错误和硬件故障的影响。在线云存储不会遇到同样的问题，因为云供应商可以通过冗余存储系统（数据在同一地理位置的服务器上进行复制）和地理复制（数据在多个服务器和地理位置之间进行复制）来防止关键数据丢失。

云存储的缺点是什么？

如何管理云存储？

云存储具有多种部署模型，包括个人存储、私有存储、公共存储和混合存储。

个人存储允许个人用户将数据存储在云中并从多个启用互联网的设备（例如手机、平板电脑或笔记本电脑）访问数据。这是消费者用来将文件备份到云的主要方法。使用类似谷歌云的云计算服务，用户可以跨越多个设备同步其数据，并在有安全互联网连接的任何地方查看它们。

公共存储是指在公共云中管理多个用户数据的云存储供应商。每个用户都在云中租用存储空间，并将维护基础设施的负担和费用交给云提供商。尽管用户共享云存储（这种做法称为“多租户”），但他们无法访问其他人的数据，就像不同的居民可能共享一栋公寓大楼但不能进入其它租户的房内。

私有存储是专门为单个业务安排的云存储服务。标准的私有存储解决方案可以在内部数据中心（内部私有云）中管理，也可以由第三方供应商（托管个私有云 ）远程管理。由于私有存储只能由一个企业访问，因此私有存储提供的安全性要高于公共存储。但是，选择部署内部私有云的企业可能会觉得它们的可靠性较差，因为如果内部部署设施受损，它们将遭受严重的数据丢失。

混合存储是指公共存储和私有存储的组合。负担不起昂贵的私有存储的企业可以选择在私有云中托管一些数据，同时也不错过公共云的可扩展性和可负担性。

文件如何存储在云中？

云服务与三种主要的数据存储类型兼容：文件存储，块存储和对象存储。

文件存储是数据组织的分层系统，它将数据文件夹嵌套在目录和子目录中。在每个文件夹中，文件都标记有元数据*，以便于识别和检索，不过当应用于大量数据时，此过程将变得非常复杂。尽管文件存储是最实惠的云存储解决方案之一，但它并不容易扩展。

在比较各种存储系统的优缺点时，将每个系统视为整理衣物的一种方法可能会有助于理解。文件存储就像将衣服放在单独的、带有标签的梳妆台抽屉中一样。一个抽屉可能是用于上衣的，并在抽屉内划分更细的区间放置衬衫、T恤和背心。这是一个简单直接的系统，但是如果用来组织成百上千的衣物，可能会变得笨拙。

块存储将数据组织到称为“块”的存储卷中。每个块均由文件组成，这些文件已排列成相同大小的数据块，并用唯一的标识符标记。控制操作系统将这些卷中的每一个视为单独的硬盘驱动器，并允许将它们存储在最方便的任何环境中。尽管块存储使数据的组织和检索比文件存储更容易，特别是对于具有大量数据的企业，但块存储面临元数据限制，并且通常是成本效益较低的选择。

块存储就像用塑料盆替换梳妆台一样。每个盆可容纳相同数量的衣服，并可以根据其中包含的衣服进行标记：衬衫、袜子、裤子等。与其试图寻找空间专门放置一个大型的梳妆台（或建立一个单独的房间来容纳多个梳妆台），塑料盆可以放置任何方便取放的地方。

对象存储指被创建为“对象”的不同单元，每个单元包含非结构化数据、元数据和唯一ID。因为对象被存储在平面地址空间（而不是文件目录）中，并且支持更复杂的元数据自定义，所以对象存储使数据相比文件和块存储更容易被提取。它还兼具文件存储和块存储的一些优点，因为它既具有成本效益（用户仅为其所需的存储空间付费）又具有可扩展性（用户可以使用对象存储系统来管理大量数据）。

对象存储就像为每种衣服创建紧凑且自定义的容器，并为每个容器贴上 Sharpie 标签。一个容器可能专用于蓝色衬衫，另一个则是装粉红色自行车短裤的容器，还有一个是动物印花袜子的容器。尽管这些容器无法被修改，但比起浴缸或梳妆台，它们更易于存储和识别。

一种更简化的对象存储类型称为二进制大型对象 (Blob) 存储。Blob 存储允许存储任意大小的非结构化数据集合。

*元数据通过将描述分配给数据片段（例如标题、标记、类别、先前的修改和权限）来帮助组织文件。元数据越详细，就越容易在数据存储系统中查找和提取文件。

Cloudflare如何支持云存储？

Cloudflare 在任何云存储部署充当一个独立的第三方，通过全球 Anycast 网络为使用云存储解决方案的企业加快流量、提高安全性和提升性能。Cloudflare 还支持多云实施并减少了需要在网络级别进行的操作更改的数量，从而最大程度地减少了供应商绑定风险。