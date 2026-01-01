注册

Cloudflare Browser Isolation

高性能远程浏览器隔离（RBI）

Browser Isolation 在我们的全球网络边缘运行所有代码，为用户隔离勒索软件、网络钓鱼和 zero-day 浏览器漏洞。

立即试用
获取产品简介

Cloudflare Browser Isolation 的优势

图标 - 性能闪电
快速部署 RBI 策略

在 Cloudflare 仪表板中使用预设的浏览器隔离策略保护站点、SaaS 和自托管应用。

安全盾牌防护对勾 - 图标
有条件地隔离资源

对应用、策略、仅可疑站点实施 RBI，或实施额外的数据丢失控制。

眼球磁贴 - 图标
扩展安全控制

RBI 与 Cloudflare 的 Zero Trust 服务（包括电子邮件安全）原生集成，实现分层安全方法。

性能扳手 - 图标
超越用户预期

借助创新的 RBI 和超低延迟，为日常浏览提供无感的安全防护。

Browser Isolation 产品页面 - 如何工作 - 图表

工作原理

将 Zero Trust 扩展到互联网浏览

在浏览中应用 Zero Trust 是指默认不信任设备上运行的任何代码或交互。

与传统的方法不同，我们的专利技术消除了安全和性能的折衷，而且速度飞快，感觉与本地浏览别无二致。

了解 Browser Isolation 在 Cloudflare 的 SASE 平台内如何工作

查看参考架构

分析师认可

顶级分析师评价

分析机构图像 - Gartner
Cloudflare 在 2025 年 Gartner® SASE 平台魔力象限™中荣获“远见者”称号
阅读报告
分析机构图像 - Forrester
在 2025 年第三季度 Forrester Wave™：Zero Trust 平台报告的“战略”类别中，得分位居第二
阅读报告
分析机构图像 - Forrester
Cloudflare 在“2025 年第二季度 Forrester Wave™：电子邮件、消息传递与协作安全解决方案”报告中被评为“表现卓越者”
阅读报告

客户感言

ZT Access - 客户评价 - 内容 - 图像
Browser Isolation 产品页面 - 客户评价 - 徽标

“我们开始使用 Cloudflare Browser Isolation 帮助为客户数据提供最高安全性，并保护员工免受恶意软件侵害。它效果非常好，以至于我都忘记了它的存在。”

首席技术官 — PensionBee

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色

Browser Isolation 主要使用场景

Cloudflare Browser Isolation 在远离本地设备的地方运行浏览器代码，帮助防止攻击，并提供快速、响应迅速的用户体验

DDoS 勒索图标
防范勒索软件

通过隔离浏览阻止勒索软件攻击，防止其传播到内部网络。

办公室分支图标
挫败网络钓鱼企图

通过在隔离浏览器中打开可疑的电子邮件链接，缓解网络钓鱼的影响。

优化齿轮图标
保护第三方访问

轻松控制和保护外部用户从 BYOD 或非受管设备访问的数据。

探索用例

帮助世界各地组织迈向 Zero Trust

查看案例研究

资源

缩略图 - 见解 - 模板 1 灯泡
使用电子邮件连接隔离挫败网络钓鱼攻击
阅读解决方案简介
白皮书缩略图 - 版本 1
我们如何重新定义浏览器隔离安全
获取白皮书
视频缩略图
多渠道钓鱼威胁防御
观看演示

常见问题解答

Security Shield Protection Icon

为您的企业获取 Cloudflare 浏览器隔离

联系专家
选择您的工作级别… *
副总裁
个人贡献者
经理
其他
首席高管
学生
总监
选择您的工作职能… *
安全
财务/采购
产品
高管
工程
基础设施
其他
网络
销售/营销
新闻/媒体
学生
DevOps
IT
选择您的国家/地区...
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿富汗
阿根廷
阿拉伯联合酋长国
阿兰群岛
阿鲁巴
阿曼
阿塞拜疆
埃及
埃塞俄比亚
爱尔兰
爱沙尼亚
安道尔
安哥拉
安圭拉
安提瓜和巴布达
奥地利
澳大利亚
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴哈马
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦
巴林
巴拿马
巴西
白俄罗斯
百慕大
保加利亚
贝宁
比利时
冰岛
波多黎各
波兰
波斯尼亚和黑塞哥维那
玻利维亚多民族国
伯利兹
博茨瓦纳
博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴岛
不丹
布基纳法索
布隆迪
布维岛
朝鲜
赤道几内亚
丹麦
德国
东帝汶
多哥
多米尼加
多米尼加共和国
俄罗斯联邦
厄瓜多尔
厄立特里亚
法国
法罗群岛
法属波利尼西亚
法属圭亚那
法属南部领土
梵蒂冈（教区）
菲律宾
斐济
芬兰
佛得角
福克兰群岛（马尔维纳斯）
冈比亚
刚果
刚果民主共和国
哥伦比亚
哥斯达黎加
格恩西岛
格林纳达
格陵兰
格鲁吉亚
古巴
瓜德罗普岛
圭亚那
哈萨克斯坦
海地
韩国
荷兰
赫德和麦克唐纳群岛
黑山
洪都拉斯
基里巴斯
吉布提
吉尔吉斯斯坦
几内亚
几内亚比绍
加拿大
加纳
加蓬
柬埔寨
捷克共和国
津巴布韦
喀麦隆
卡塔尔
开曼群岛
科科斯（基林）群岛
科摩罗
科特迪瓦
科威特
克罗地亚
肯尼亚
库克群岛
库拉索
拉脱维亚
莱索托
老挝人民民主共和国
黎巴嫩
立陶宛
利比里亚
利比亚
列支敦士登
留尼旺
卢森堡
卢旺达
罗马尼亚
马达加斯加
马恩岛
马尔代夫
马耳他
马拉维
马来西亚
马里
马提尼克
马约特
毛里求斯
毛里塔尼亚
美国
蒙古
蒙特塞拉特
孟加拉国
秘鲁
缅甸
摩尔多瓦共和国
摩洛哥
摩纳哥
莫桑比克
墨西哥
纳米比亚
南非
南极洲
南乔治亚和南德桑威奇群岛
南苏丹
瑙鲁
尼加拉瓜
尼泊尔
尼日尔
尼日利亚
纽埃
挪威
诺福克岛
皮特凯恩
葡萄牙
前南斯拉夫马其顿共和国
日本
瑞典
瑞士
萨尔瓦多
萨摩亚
塞尔维亚
塞拉利昂
塞内加尔
塞浦路斯
塞舌尔
沙特阿拉伯
圣巴泰勒米
圣诞岛
圣多美和普林西比
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达昆哈
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣马丁（法属）
圣马丁（荷属）
圣马力诺
圣皮埃尔和密克隆群岛
圣文森特和格林纳丁斯
斯里兰卡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴岛和扬马延岛
斯威士兰
苏丹
苏里南
所罗门群岛
索马里
塔吉克斯坦
台湾地区
泰国
坦桑尼亚联合共和国
汤加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
突尼斯
图瓦卢
土耳其
土库曼斯坦
托克劳
瓦利斯和富图纳
瓦努阿图
危地马拉
委内瑞拉玻利瓦尔共和国
文莱达鲁萨兰国
乌干达
乌克兰
乌拉圭
乌兹别克斯坦
西班牙
西撒哈拉
希腊
新加坡
新喀里多尼亚
新西兰
新泽西
匈牙利
叙利亚
牙买加
亚美尼亚
也门
伊拉克
伊朗
以色列
意大利语
印度
印度尼西亚
英国
英属维尔京群岛
英属印度洋领地
约旦
越南
赞比亚
乍得
直布罗陀
智利
中非共和国
中国澳门特别行政区
中国大陆
中国香港特别行政区

 
提交此表单，即表示您同意接收关于 Cloudflare 产品、活动和特惠的信息。您可以随时退订此类消息。我们重视您的隐私选择，绝不会出售您的数据。请参阅我们的隐私政策以了解相关信息。