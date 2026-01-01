通常情况下，浏览器会在用户设备上本地加载并执行代码，其中包括来自未知或不可信来源的代码。Cloudflare 浏览器隔离在云端隔离环境中加载和执行代码，远离用户设备和本地网络。这确保了不安全或恶意的代码不会影响这些设备和网络，就像隔离可以阻止疾病的传播一样。其结果是，您的用户、设备及组织均能免受勒索软件、路过式下载、zero-day 威胁及其他攻击的影响。