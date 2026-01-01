Cloudflare Browser Isolation 的优势
快速部署 RBI 策略
在 Cloudflare 仪表板中使用预设的浏览器隔离策略保护站点、SaaS 和自托管应用。
有条件地隔离资源
对应用、策略、仅可疑站点实施 RBI，或实施额外的数据丢失控制。
扩展安全控制
RBI 与 Cloudflare 的 Zero Trust 服务（包括电子邮件安全）原生集成，实现分层安全方法。
超越用户预期
借助创新的 RBI 和超低延迟，为日常浏览提供无感的安全防护。
工作原理
将 Zero Trust 扩展到互联网浏览
在浏览中应用 Zero Trust 是指默认不信任设备上运行的任何代码或交互。
与传统的方法不同，我们的专利技术消除了安全和性能的折衷，而且速度飞快，感觉与本地浏览别无二致。
客户感言
“我们开始使用 Cloudflare Browser Isolation 帮助为客户数据提供最高安全性，并保护员工免受恶意软件侵害。它效果非常好，以至于我都忘记了它的存在。”
首席技术官 — PensionBee
Browser Isolation 主要使用场景
Cloudflare Browser Isolation 在远离本地设备的地方运行浏览器代码，帮助防止攻击，并提供快速、响应迅速的用户体验
防范勒索软件
通过隔离浏览阻止勒索软件攻击，防止其传播到内部网络。
挫败网络钓鱼企图
通过在隔离浏览器中打开可疑的电子邮件链接，缓解网络钓鱼的影响。
保护第三方访问
轻松控制和保护外部用户从 BYOD 或非受管设备访问的数据。