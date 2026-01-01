通常，瀏覽器會在使用者裝置本機載入和執行程式碼，這包括來自未知或不受信任來源的程式碼。Cloudflare 瀏覽器隔離功能在雲端的隔離環境中載入和執行程式碼，遠離使用者裝置和本機網路。這確保不安全或惡意程式碼不會影響這些裝置和網路，就像隔離可以阻止疾病傳播一樣。最終，使用者、裝置和組織可以免受勒索軟體、路過式下載、零時差威脅和其他攻擊的侵害。