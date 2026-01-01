Cloudflare 瀏覽器隔離的優勢
快速部署 RBI 原則
利用 Cloudflare 儀表板中的預設瀏覽器隔離原則，保護網站、SaaS 和自託管應用程式。
有條件地隔離資源
按應用程式、按原則、僅針對可疑網站或使用其他資料外洩控制來實施 RBI。
延伸安全控制
將 RBI 與 Cloudflare 的 Zero Trust 服務（包括電子郵件安全）原生整合，以提供一種分層的安全性方法。
超出使用者預期
透過創新 RBI 和適合於每日瀏覽的超低延遲，使安全性隱於幕後。
運作方式
將 Zero Trust 擴展至網際網路瀏覽
將 Zero Trust 套用至瀏覽意味著預設不應信任任何程式碼或互動在裝置上執行。
與傳統 RBI 方法不同，採用我們的專利技術，您不必在安全性與效能之間取捨，而且速度如此之快，感覺就像在本地瀏覽一般。
客戶評價
「我們開始使用 Cloudflare 瀏覽器隔離，為客戶資料提供最安全的屏障，並保護員工免受惡意程式碼的侵害。它的效果非常好，我甚至忘了它的存在。」
——PensionBee 技術長
瀏覽器隔離主要使用案例
Cloudflare 瀏覽器隔離在遠離本機裝置的位置執行瀏覽器程式碼，從而幫助防止攻擊，並提供一種快速、積極回應的使用者體驗
防範勒索軟體
隔離瀏覽來封鎖勒索軟體攻擊，以免它們傳播至內部網路。
遏止網路釣魚攻擊
在隔離瀏覽器中開啟可疑電子郵件連結，緩解網路釣魚行為。
確保第三方存取安全
輕鬆包含並保護外部使用者從 BYOD 或未受管裝置存取的資料。