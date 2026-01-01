註冊

Cloudflare 瀏覽器隔離

高效能遠端瀏覽器隔離 (RBI)

瀏覽器隔離在全球網路邊緣執行所有程式碼，讓使用者免遭勒索軟體、網路釣魚和零時差瀏覽器漏洞的影響。

Cloudflare 瀏覽器隔離的優勢

快速部署 RBI 原則

利用 Cloudflare 儀表板中的預設瀏覽器隔離原則，保護網站、SaaS 和自託管應用程式。

有條件地隔離資源

按應用程式、按原則、僅針對可疑網站或使用其他資料外洩控制來實施 RBI。

延伸安全控制

將 RBI 與 Cloudflare 的 Zero Trust 服務（包括電子郵件安全）原生整合，以提供一種分層的安全性方法。

超出使用者預期

透過創新 RBI 和適合於每日瀏覽的超低延遲，使安全性隱於幕後。

瀏覽器隔離產品頁面 - 工作原理 - 圖表

運作方式

將 Zero Trust 擴展至網際網路瀏覽

Zero Trust 套用至瀏覽意味著預設不應信任任何程式碼或互動在裝置上執行。

與傳統 RBI 方法不同，採用我們的專利技術，您不必在安全性與效能之間取捨，而且速度如此之快，感覺就像在本地瀏覽一般。

瞭解瀏覽器隔離在 Cloudflare 的 SASE 平台內如何運作

查看參考架構

分析師認可

頂級分析師的看法

Cloudflare 在 2025 年 Gartner® SASE 平台 Magic Quadrant™ 中被評為「遠見卓識者」
閱讀報告
在 2025 年第三季《Forrester Wave™：Zero Trust 平台》的「策略」類別中獲得第二高分
閱讀報告
Cloudflare 獲 Forrester Wave™ 評為 2025 年第二季電子郵件、訊息傳遞及協作安全解決方案「卓越表現者」
閱讀報告

客戶評價

ZT Access - 客戶見證 - 內容 - 影像
瀏覽器隔離產品頁面 - 客戶見證 - 標誌

「我們開始使用 Cloudflare 瀏覽器隔離，為客戶資料提供最安全的屏障，並保護員工免受惡意程式碼的侵害。它的效果非常好，我甚至忘了它的存在。」

——PensionBee 技術長

瀏覽器隔離主要使用案例

Cloudflare 瀏覽器隔離在遠離本機裝置的位置執行瀏覽器程式碼，從而幫助防止攻擊，並提供一種快速、積極回應的使用者體驗

防範勒索軟體

隔離瀏覽來封鎖勒索軟體攻擊，以免它們傳播至內部網路。

遏止網路釣魚攻擊

在隔離瀏覽器中開啟可疑電子郵件連結，緩解網路釣魚行為。

確保第三方存取安全

輕鬆包含並保護外部使用者從 BYOD 或未受管裝置存取的資料。

探索使用案例

幫助世界各地組織邁向 Zero Trust

查看案例研究

資源

使用電子郵件連結隔離抵制網路釣魚
閱讀解決方案簡介
我們如何重新定義瀏覽器隔離安全
取得白皮書
多通道網路釣魚威脅防禦
觀看示範

常見問題集

為您的企業取得 Cloudflare 瀏覽器隔離

與專家討論
