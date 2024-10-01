利用下列產品，透過更加現代的可擴展方法簡化複雜且負擔過重的 VPN：
Cloudflare Access
利用下列產品，透過快速安全地存取應用程式，為第三方共同作業者提供一流的體驗：
Cloudflare Access
利用下列產品，將 Zero Trust 控制擴展至敏感性基礎架構資源，而不中斷開發人員流程：
Cloudflare Access
利用下列產品，透過符合 FIDO2 規範的 MFA 和 Zero Trust，遏止網路釣魚和最危險的威脅手段：
Cloudflare Access
利用下列產品，在全球各地以非凡的速度和一致性實施惡意程式碼防護：
Cloudflare Gateway
Cloudflare 瀏覽器隔離
利用下列產品，以更好的可見度和控制權，管理 SaaS 應用程式和 AI 工具的存取和使用：
Cloudflare CASB
Cloudflare DLP
利用下列產品，重新取得對 Web、SaaS 和私人應用程式中敏感性資料和原始程式碼的可見度與控制權：
Cloudflare Zero Trust
使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，這樣使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用應用程式和網際網路
透過利用廣泛的互通性和可自訂的服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。
透過一個具有復原能力的全球網路（可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者），提供卓越的使用者體驗。
我們代理大約 20% 的 Web 流量，每日封鎖 ~1580 億次威脅，可幫助您高效路由流量並截獲更多攻擊。
在 Cloudflare 的統一平台和控制平面上整合安全存取服務邊緣 (SASE)/Zero Trust 功能，以降低總體擁有成本。