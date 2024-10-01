Canva 需要一種有效的方式，來管理全球 3500 位員工和多個第三方機構的應用程式使用並提供保護。

藉助 Cloudflare 的 ZTNA 服務 Cloudflare Access，Canva 的安全團隊發現，使用者的加入和退出以及追蹤其網路活動變得容易多了。