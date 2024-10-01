Cloudflare 在 2024 年「Gartner® SV-SASE Magic Quadrant™」中榮獲表彰。 公告 >

利用 Cloudflare 保護混合式工作

瞭解我們的雲端原生服務可以幫您實現的特定混合式工作使用案例。
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保護混合式工作涉及很多安全原則，並需要整個企業的關注和協作。

瞭解 Cloudflare 如何實現您的使用案例並簡化關鍵的安全流程。

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使用案例
analytics network round icon
取代您的 VPN

利用下列產品，透過更加現代的可擴展方法簡化複雜且負擔過重的 VPN：

  • Cloudflare Access

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Cloudflare access round icon
確保第三方存取安全

利用下列產品，透過快速安全地存取應用程式，為第三方共同作業者提供一流的體驗：

  • Cloudflare Access

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Performance acceleration bolt
提供對基礎架構的特殊存取權限

利用下列產品，將 Zero Trust 控制擴展至敏感性基礎架構資源，而不中斷開發人員流程：

  • Cloudflare Access

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Phishing round icon
啟用防網路釣魚攻擊的 MFA

利用下列產品，透過符合 FIDO2 規範的 MFA 和 Zero Trust，遏止網路釣魚和最危險的威脅手段：

  • Cloudflare Access

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Office branch round icon
為遠距工作者提供 Web 安全性

利用下列產品，在全球各地以非凡的速度和一致性實施惡意程式碼防護：

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare 瀏覽器隔離

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Optimization web round icon
發現影子 IT

利用下列產品，以更好的可見度和控制權，管理 SaaS 應用程式和 AI 工具的存取和使用：

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

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Analytics data round icon
保護您的敏感性資料

利用下列產品，重新取得對 Web、SaaS 和私人應用程式中敏感性資料和原始程式碼的可見度與控制權：

  • Cloudflare Zero Trust

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了遠端員工安全性

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
使用我們的組合式平台和網路，可以更輕鬆地保護任何連線，這樣使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用應用程式和網際網路

使用我們的組合式平台和網路，組織可以更輕鬆地保護任何連線，這樣使用者無論使用什麼裝置，無論身處何地，都能安全高效地使用應用程式和網際網路

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Cloud multi orange
可組合的架構

透過利用廣泛的互通性和可自訂的服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。

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效能

透過一個具有復原能力的全球網路（可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者），提供卓越的使用者體驗。

Thought bubble icon
智慧型

我們代理大約 20% 的 Web 流量，每日封鎖 ~1580 億次威脅，可幫助您高效路由流量並截獲更多攻擊。

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一個平台，一個網路

在 Cloudflare 的統一平台和控制平面上整合安全存取服務邊緣 (SASE)/Zero Trust 功能，以降低總體擁有成本。

如何為高優先順序使用案例評估 SASE 平台

獲取電子書
Canva 使用 Cloudflare 保護由 3500 多位員工組成的混合工作團隊
Canva 使用 Cloudflare 保護由 3500 多位員工組成的混合工作團隊

Canva 需要一種有效的方式，來管理全球 3500 位員工和多個第三方機構的應用程式使用並提供保護。

藉助 Cloudflare 的 ZTNA 服務 Cloudflare Access，Canva 的安全團隊發現，使用者的加入和退出以及追蹤其網路活動變得容易多了。

有了 Cloudflare Access，我們無需開發自己的身分識別與存取管理 (IAM) 系統…我們希望員工在 CanvaWorld 中擁有不同的權限級別，Access 讓我們輕鬆做到了這一點。」

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