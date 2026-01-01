La protección del trabajo híbrido implica muchas disciplinas de seguridad y requiere atención y colaboración en toda la organización.
Descubre cómo Cloudflare responde a tus casos de uso y simplifica los procesos de seguridad clave.
Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con mayor visibilidad y control, con:
Cloudflare CASB
Prevención de pérdida de datos de Cloudflare
Facilita a tus equipos la utilización segura de cualquier herramienta de IA con controles de visibilidad y de uso gracias a:
Cloudflare Zero Trust
Simplifica las VPN, complicadas y sobrecargadas, con una enfoque más moderno y escalable, mediante:
Cloudflare Access
Cloudflare ofrece una protección por capas que incluye, además de la bandeja de la entrada, el correo electrónico, los SMS y las aplicaciones de colaboración, gracias a:
Seguridad del correo electrónico de Cloudflare
Cloudflare Zero Trust
Ofrece experiencias de alta calidad a tus colaboradores externos, brindándoles acceso rápido y seguro a las aplicaciones con:
Cloudflare Access
Amplía los controles Zero Trust a los recursos de infraestructura sensibles sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores, con:
Cloudflare Access
Aplica la protección contra el malware con una velocidad y coherencia excepcionales en todo el mundo, con:
Cloudflare Gateway
Aislamiento de navegador de Cloudflare
Recupera la visibilidad y los controles sobre los datos confidenciales y el código fuente en aplicaciones web, SaaS y privadas con:
Cloudflare Zero Trust
Evita el phishing y los vectores de amenaza más peligrosos con la autenticación multifactor compatible con FIDO2 y con Zero Trust:
Cloudflare Access
Protégete contra las ciberamenazas, aplica políticas de uso aceptable y optimiza las experiencias de los visitantes en las redes WiFi para invitados.
Filtrado de DNS de Cloudflare
Nuestra plataforma y red componibles facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.
Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.
Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.
Canva necesitaba una forma eficaz de gestionar y proteger el uso de aplicaciones en su base de usuarios global de 3500 empleados y numerosas agencias externas.
Gracias a Cloudflare Access, el servicio ZTNA de Cloudflare, a los equipos de seguridad de Canva les resulta mucho más fácil dar de alta y de baja a los usuarios, y hacer un seguimiento de su actividad en la red.