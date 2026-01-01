Me interesa
Illustration of a person working from home with Cloudflare swag

La protección del trabajo híbrido implica muchas disciplinas de seguridad y requiere atención y colaboración en toda la organización.

Descubre cómo Cloudflare responde a tus casos de uso y simplifica los procesos de seguridad clave.

CASOS DE USO
eyeball - round icon
Identifica los elementos de shadow IT y shadow IA

Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con mayor visibilidad y control, con:

  • Cloudflare CASB

  • Prevención de pérdida de datos de Cloudflare

Más información
Protege la utilización de la IA generativa por parte de tu equipo

Facilita a tus equipos la utilización segura de cualquier herramienta de IA con controles de visibilidad y de uso gracias a:

  • Cloudflare Zero Trust

Más información
Zero Trust shield - round icon
Sustituye tu VPN

Simplifica las VPN, complicadas y sobrecargadas, con una enfoque más moderno y escalable, mediante:

  • Cloudflare Access

Más información
Phishing round icon
Protégete contra el phishing multicanal

Cloudflare ofrece una protección por capas que incluye, además de la bandeja de la entrada, el correo electrónico, los SMS y las aplicaciones de colaboración, gracias a:

  • Seguridad del correo electrónico de Cloudflare

  • Cloudflare Zero Trust

Más información
User multi - round icon
Protege el acceso de terceros

Ofrece experiencias de alta calidad a tus colaboradores externos, brindándoles acceso rápido y seguro a las aplicaciones con:

  • Cloudflare Access

Más información
Server 1 - round icon
Proporciona acceso privilegiado a la infraestructura

Amplía los controles Zero Trust a los recursos de infraestructura sensibles sin interrumpir los flujos de trabajo de los desarrolladores, con:

  • Cloudflare Access

Más información
filtering - round icon
Seguridad web para trabajadores remotos

Aplica la protección contra el malware con una velocidad y coherencia excepcionales en todo el mundo, con:

  • Cloudflare Gateway

  • Aislamiento de navegador de Cloudflare

Más información
data protection - round icon
Protege tus datos confidenciales

Recupera la visibilidad y los controles sobre los datos confidenciales y el código fuente en aplicaciones web, SaaS y privadas con:

  • Cloudflare Zero Trust

Más información
Security fingerprint - round icon
Activa la autenticación multifactor, un método resistente al phishing

Evita el phishing y los vectores de amenaza más peligrosos con la autenticación multifactor compatible con FIDO2 y con Zero Trust:

  • Cloudflare Access

Más información
Icon round Wifi
Protege las redes wifi públicas y de invitados

Protégete contra las ciberamenazas, aplica políticas de uso aceptable y optimiza las experiencias de los visitantes en las redes WiFi para invitados.

  • Filtrado de DNS de Cloudflare

Más información
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica la seguridad del trabajo híbrido

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Nuestra plataforma y red componibles facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo y en cualquier ubicación puedan seguir utilizando las aplicaciones e Internet de forma segura y productiva.

Nuestra plataforma y red componibles facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.

Ease of use orange
Implementación más sencilla

Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiencia del usuario final

Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección integrada

Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.

Aprende a evaluar plataformas de SASE para casos de uso prioritarios

Libro electrónico
Canva utiliza las soluciones de Cloudflare para proteger a sus
más de 3500 usuarios híbridos
Canva utiliza Cloudflare para proteger a sus más de 3500 empleados híbridos

Canva necesitaba una forma eficaz de gestionar y proteger el uso de aplicaciones en su base de usuarios global de 3500 empleados y numerosas agencias externas.

Gracias a Cloudflare Access, el servicio ZTNA de Cloudflare, a los equipos de seguridad de Canva les resulta mucho más fácil dar de alta y de baja a los usuarios, y hacer un seguimiento de su actividad en la red.

"Cloudflare Access nos evitó tener que desarrollar nuestro propio sistema de gestión de identidad y de accesos (IAM) [...] queríamos dar a los usuarios distintos niveles de permisos en CanvaWorld, y Access nos permite hacerlo con facilidad".

Ponte en contacto con un representante de Cloudflare para empresas

Contactar

