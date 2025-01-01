Escala con confianza la seguridad de la IA
Protege las interacciones con la IA controlando los datos y gestionando los riesgos durante todo tu ciclo de vida de la IA.
Cloudflare AI Security Suite te ofrece una plataforma unificada para proteger las herramientas de IA de los usuarios internos y las aplicaciones de acceso público. Detecta el Shadow AI, protege los modelos contra el uso indebido, garantiza el acceso de los agentes y evita la exposición de datos en las instrucciones, para que tu empresa pueda innovar con total seguridad y de forma eficaz, con mejor visibilidad y con un mayor control.
Beneficios
Seguridad unificada para todo el ciclo de vida de la IA
Protege la IA contra las amenazas externas
Protege tus aplicaciones y tus API de IA contra la inyección de instrucciones y las fugas de datos en tiempo real.
Protege el uso de la IA por parte de los usuarios
Implementa una arquitectura Zero Trust para todas las interacciones con la IA, incluidos el uso por parte de los usuarios y la comunicación entre máquinas.
Protege los datos en las instrucciones de IA
Protege los datos confidenciales que fluyen a través de los modelos de IA con nuestras funciones de prevención de pérdida de datos (DLP) y de protección de instrucciones basada en IA.
Facilita la innovación segura con la IA
Proporciona a los desarrolladores las herramientas necesarias para proteger las aplicaciones de IA con observabilidad integrada, limitación de velocidad y medidas de protección de la IA en línea.
Cloudflare acelera y protege la adopción de la IA agéntica y generativa
Protege las aplicaciones basadas en IA
Protege el uso de la IA por parte de los usuarios
Protege el acceso a la IA agéntica
Desarrolla la IA con total seguridad
¿Quieres hablar de tus necesidades en materia de seguridad de la IA?
¿Por qué Cloudflare?
La diferencia de Cloudflare
Implementa las medidas de seguridad adecuadas para adoptar la IA con total confianza y garantiza que tu seguridad acelere la innovación, en lugar de obstaculizarla.
Protección unificada del ecosistema de IA
Las pilas de seguridad complejas aumentan el riesgo. Utiliza una plataforma para proteger los datos y garantizar el cumplimiento normativo durante todo el ciclo de vida de la IA.
Arquitectura global preparada para el futuro
Evita hoy mismo los desafíos futuros con una red a prueba de la tecnología poscuántica y escalable a cualquier volumen de tráfico, que se adapta continuamente a las nuevas amenazas y que se puede programar para los nuevos casos de uso.
Seguridad basada en la IA
Nuestras medidas de protección basadas en la IA inspeccionan las instrucciones y las respuestas para detectar las amenazas en tiempo real.
Reconocido liderazgo en IA
Innova con total confianza en una plataforma en la que confía el 80 % de las 50 principales empresas de IA generativa.
Applied Systems utiliza Cloudflare para garantizar la seguridad de las nuevas herramientas de IA y proteger los datos
Applied Systems utiliza Cloudflare AI Security Suite para impedir que los usuarios internos copien y peguen datos confidenciales en ChatGPT. Esto permite a los usuarios experimentar con la herramienta sin el riesgo de pérdida de datos.
Principales casos de uso
Protege las aplicaciones basadas en la IA
Garantiza la seguridad de tus aplicaciones de IA públicas contra el uso indebido y protege la integridad de tus modelos.
Identifica el Shadow IT y el Shadow AI
Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con una mejor visibilidad y un mayor control.
Protege tus datos confidenciales en las instrucciones de IA generativa
Evita la exposición de datos confidenciales con la detección basada en IA de información de identificación personal, de código fuente y mucho más que ofrece nuestra solución de prevención de pérdida de datos (DLP).
Gestiona la postura de las aplicaciones de IA
Analiza si hay errores de configuración con nuestro agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) para ChatGPT, Claude y Google Gemini.
Acceso seguro a la IA agéntica y generativa
Proporciona acceso granular y con privilegios mínimos a las aplicaciones internas, la infraestructura y los agentes de IA.
Administra y escala las cargas de trabajo de IA
Administra y escala las cargas de trabajo de IA con una plataforma AIOps.
Recursos
Libro electrónico
Modernizar la seguridad para la era de la IA
La adopción de la IA requiere que las organizaciones modernicen su seguridad en torno a tres pilares: garantizar la seguridad de los usuarios mientras consumen IA; proteger las aplicaciones basadas en IA y protegerse con ayuda de la IA. Descarga la guía.
Infografía
Acelera la adopción de la IA con seguridad por diseño
Identifica los principales riesgos de seguridad en la era de la IA, desde el Shadow IA hasta las fugas de datos, y descubre cómo proteger todo tu ciclo de vida de la IA en una única plataforma unificada.
Resumen de la solución
Cloudflare AI Security Suite
Lee casos de uso esenciales para reducir tu riesgo vinculado a la IA y descubrir cómo Cloudflare te permite adoptar la IA con total confianza.
Artículo
Los 10 principales riesgos de OWASP para los LLM
Identifica las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de los modelos lingüísticos grandes y aprende estrategias para proteger tus aplicaciones de IA contra estas nuevas amenazas.
Preguntas frecuentes sobre cómo proteger la IA
¿Cuáles son los principales riesgos de la seguridad de la IA?
¿Cómo protege Cloudflare la IA?
¿Qué significa "seguro por diseño"?
¿Qué es la gestión de la postura de seguridad de la IA (AI-SPM)?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar Cloudflare para la seguridad de la IA?
¿Puedes proporcionarnos un ejemplo de cómo funciona Cloudflare AI Security Suite en un caso real?
