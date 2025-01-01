Me interesa

Escala con confianza la seguridad de la IA

Protege las interacciones con la IA controlando los datos y gestionando los riesgos durante todo tu ciclo de vida de la IA.

Cloudflare AI Security Suite te ofrece una plataforma unificada para proteger las herramientas de IA de los usuarios internos y las aplicaciones de acceso público. Detecta el Shadow AI, protege los modelos contra el uso indebido, garantiza el acceso de los agentes y evita la exposición de datos en las instrucciones, para que tu empresa pueda innovar con total seguridad y de forma eficaz, con mejor visibilidad y con un mayor control.

Te ayudamos

Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país... *
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Países Bajos)
San Martín (parte francesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Leer resumen de solución

Beneficios

Seguridad unificada para todo el ciclo de vida de la IA

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Protege la IA contra las amenazas externas

Protege tus aplicaciones y tus API de IA contra la inyección de instrucciones y las fugas de datos en tiempo real.

Varios usuarios - Naranja
Protege el uso de la IA por parte de los usuarios

Implementa una arquitectura Zero Trust para todas las interacciones con la IA, incluidos el uso por parte de los usuarios y la comunicación entre máquinas.

Cloudflare DLP - Icono
Protege los datos en las instrucciones de IA

Protege los datos confidenciales que fluyen a través de los modelos de IA con nuestras funciones de prevención de pérdida de datos (DLP) y de protección de instrucciones basada en IA.

Plataforma Workers - Mosaico
Facilita la innovación segura con la IA

Proporciona a los desarrolladores las herramientas necesarias para proteger las aplicaciones de IA con observabilidad integrada, limitación de velocidad y medidas de protección de la IA en línea.

Cloudflare acelera y protege la adopción de la IA agéntica y generativa

Protege las aplicaciones basadas en IA
Protege el uso de la IA por parte de los usuarios
Protege el acceso a la IA agéntica
Desarrolla la IA con total seguridad

¿Quieres hablar de tus necesidades en materia de seguridad de la IA?

Te ayudamos

Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país... *
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Países Bajos)
San Martín (parte francesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

¿Por qué Cloudflare?

La diferencia de Cloudflare

Implementa las medidas de seguridad adecuadas para adoptar la IA con total confianza y garantiza que tu seguridad acelere la innovación, en lugar de obstaculizarla.

Protección continua - Mosaico
Protección unificada del ecosistema de IA

Las pilas de seguridad complejas aumentan el riesgo. Utiliza una plataforma para proteger los datos y garantizar el cumplimiento normativo durante todo el ciclo de vida de la IA.

icono - Globo de internet
Arquitectura global preparada para el futuro

Evita hoy mismo los desafíos futuros con una red a prueba de la tecnología poscuántica y escalable a cualquier volumen de tráfico, que se adapta continuamente a las nuevas amenazas y que se puede programar para los nuevos casos de uso.

Innovation intelligence - Icon
Seguridad basada en la IA

Nuestras medidas de protección basadas en la IA inspeccionan las instrucciones y las respuestas para detectar las amenazas en tiempo real.

Cohete aceleración de rendimiento
Reconocido liderazgo en IA

Innova con total confianza en una plataforma en la que confía el 80 % de las 50 principales empresas de IA generativa.

Applied Systems utiliza Cloudflare para garantizar la seguridad de las nuevas herramientas de IA y proteger los datos

Argo - Testimonio - Contenido - Imagen
Logotipo de Applied - 200 px - Alineado a la izquierda

Applied Systems utiliza Cloudflare AI Security Suite para impedir que los usuarios internos copien y peguen datos confidenciales en ChatGPT. Esto permite a los usuarios experimentar con la herramienta sin el riesgo de pérdida de datos.

Leer caso práctico
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco

Principales casos de uso

IA de aprendizaje automático - Icono
Protege las aplicaciones basadas en la IA

Garantiza la seguridad de tus aplicaciones de IA públicas contra el uso indebido y protege la integridad de tus modelos.

Más información
Icono cuadrado - Globo ocular
Identifica el Shadow IT y el Shadow AI

Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y de las herramientas de IA con una mejor visibilidad y un mayor control.

Más información
Cloudflare DLP - Icono
Protege tus datos confidenciales en las instrucciones de IA generativa

Evita la exposición de datos confidenciales con la detección basada en IA de información de identificación personal, de código fuente y mucho más que ofrece nuestra solución de prevención de pérdida de datos (DLP).

Más información
Cloudflare CASB - Icono
Gestiona la postura de las aplicaciones de IA

Analiza si hay errores de configuración con nuestro agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) para ChatGPT, Claude y Google Gemini.

Más información
Icono cuadrado - Cloudflare-access
Acceso seguro a la IA agéntica y generativa

Proporciona acceso granular y con privilegios mínimos a las aplicaciones internas, la infraestructura y los agentes de IA.

Más información
Icono cuadrado - Cloudflare-gateway
Administra y escala las cargas de trabajo de IA

Administra y escala las cargas de trabajo de IA con una plataforma AIOps.

Más información

Recursos

Miniatura del libro electrónico - versión 1

Libro electrónico

Modernizar la seguridad para la era de la IA

La adopción de la IA requiere que las organizaciones modernicen su seguridad en torno a tres pilares: garantizar la seguridad de los usuarios mientras consumen IA; proteger las aplicaciones basadas en IA y protegerse con ayuda de la IA. Descarga la guía.

Leer libro electrónico
Miniatura - Información - Plantilla 1 - Bombilla

Infografía

Acelera la adopción de la IA con seguridad por diseño

Identifica los principales riesgos de seguridad en la era de la IA, desde el Shadow IA hasta las fugas de datos, y descubre cómo proteger todo tu ciclo de vida de la IA en una única plataforma unificada.

Ver infografía
Miniatura - Información - Plantilla 5 - Gráficos

Resumen de la solución

Cloudflare AI Security Suite

Lee casos de uso esenciales para reducir tu riesgo vinculado a la IA y descubrir cómo Cloudflare te permite adoptar la IA con total confianza.

Leer resumen
Argo Smart Routing - Recurso 4 - Informe

Artículo

Los 10 principales riesgos de OWASP para los LLM

Identifica las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de los modelos lingüísticos grandes y aprende estrategias para proteger tus aplicaciones de IA contra estas nuevas amenazas.

Leer artículo

Preguntas frecuentes sobre cómo proteger la IA

Descubre la conectividad cloud

Icono de protección con escudo de seguridad
Empieza gratis

Consigue acceso fácil e inmediato a los servicios de seguridad y rendimiento de Cloudflare.

Empieza gratis
Icono de Innovation Thinking
Te ayudamos

¿Tienes dudas o te gustaría ver una demostración? Ponte en contacto con uno de nuestros expertos.

Te ayudamos

Te ayudamos

Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país... *
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Países Bajos)
San Martín (parte francesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue