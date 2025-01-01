Protege las interacciones con la IA controlando los datos y gestionando los riesgos durante todo tu ciclo de vida de la IA.

Cloudflare AI Security Suite te ofrece una plataforma unificada para proteger las herramientas de IA de los usuarios internos y las aplicaciones de acceso público. Detecta el Shadow AI, protege los modelos contra el uso indebido, garantiza el acceso de los agentes y evita la exposición de datos en las instrucciones, para que tu empresa pueda innovar con total seguridad y de forma eficaz, con mejor visibilidad y con un mayor control.