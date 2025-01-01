Me interesa

Escala con confianza la seguridad de la IA

Protege las interacciones con IA mediante el control de datos y una gestión inteligente de riesgos en todo el proceso.

Cloudflare AI Security Suite ofrece una plataforma unificada para proteger las herramientas de IA del equipo de trabajo y las aplicaciones públicas. Detecta Shadow AI, protege los modelos contra el uso indebido y el acceso de los agentes, y evita la exposición de datos en los prompts, para que tu empresa pueda innovar con confianza, visibilidad y control total.

Beneficios

Seguridad unificada para todo el ciclo de desarrollo de la IA

Marca de verificación de protección de escudo de seguridad - Icono
Protege la IA de las amenazas externas

Protege tus aplicaciones de IA y API de la inyección de prompts y las fugas de datos en tiempo real.

Usuarios múltiples - Naranja
Implementación segura de IA en equipos de trabajo

Implementa una arquitectura zero-trust para todas las interacciones con IA, desde el uso interno hasta la conexión entre sistemas.

Cloudflare DLP - Icono
Protege los datos en los prompts de la IA

Protege la información confidencial que circula por los modelos de IA con herramientas de prevención de pérdida de datos (DLP) y protección inteligente de prompts.

Plataforma de Workers - Ficha
Habilita la innovación segura de la IA

Permite que los desarrolladores protejan las aplicaciones de IA con funciones integradas de observabilidad, rate limiting y protecciones de IA en línea.

Por qué Cloudflare

Ventajas de Cloudflare

Implementa la protección adecuada para adoptar la IA de manera segura y garantizar que tu estrategia favorezca la innovación en vez de obstaculizarla.

Protección continua - Ficha
Protección unificada del ecosistema de IA

Las infraestructuras de seguridad complejas aumentan el riesgo. Utiliza una plataforma para proteger los datos y garantizar el cumplimiento normativo en todo el ciclo de desarrollo de la IA.

icono - globo de internet
Arquitectura global preparada para el futuro

Mitiga los riesgos futuros desde hoy con una infraestructura de red segura para entornos poscuánticos, capaz de escalar, adaptarse a amenazas emergentes y programarse para nuevos usos.

Inteligencia de innovación - Ícono
Seguridad basada en la IA

Nuestros sistemas de defensa con tecnología de IA inspeccionan los prompts y las respuestas para detectar amenazas en tiempo real.

Cohete aceleración de rendimiento
Liderazgo de IA comprobado

Impulsa tu innovación en la misma plataforma que eligen el 80 % de las 50 empresas principales de IA generativa.

Applied Systems utiliza Cloudflare para proteger herramientas de IA emergentes y datos

Argo - Testimonio - Contenido - Imagen
Logotipo de Applied -200 px, alineado a la izquierda

Applied Systems usa Cloudflare AI Security Suite para evitar que los empleados copien y peguen datos confidenciales en ChatGPT. Esto permite que los empleados experimenten con la herramienta sin el riesgo de perder datos.

Leer el caso práctico
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco

Principales casos de uso

IA de aprendizaje automático - Icono
Protege las aplicaciones con tecnología de IA

Protege tus aplicaciones de IA públicas del uso indebido y garantiza la integridad del modelo.

Más información
Icon squared - Globo ocular
Identificación de Shadow IT e IA

Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y las herramientas de IA con mejor visibilidad y control.

Más información
Cloudflare DLP - Icono
Protege tus datos confidenciales al interactuar con modelos de IA generativa

Protege tu información confidencial con detecciones inteligentes de DLP que identifican datos personales, código fuente y otros recursos sensibles.

Más información
CASB de Cloudflare - Icono
Gestionar el estado de las aplicaciones de IA

Detecta configuraciones incorrectas en ChatGPT, Claude y Google Gemini con nuestro agente de seguridad de acceso a la nube (CASB).

Más información
Icon squared - Cloudflare-access
Acceso seguro a la IA agéntica y a la IA generativa

Brinda acceso detallado y con el menor privilegio posible a las aplicaciones internas, la infraestructura y los agentes de IA.

Más información
Icon squared - Cloudflare-gateway
Administra y amplía las cargas de trabajo de IA

Gestiona y amplía tus operaciones de IA con una plataforma AIOps.

Más información

Recursos

Miniatura de publicación digital - versión 1

Ebook

Modernización de la seguridad en la era de la IA

Para adoptar la IA, las organizaciones deben reforzar la seguridad en tres aspectos clave: proteger a los equipos de trabajo que la usan, proteger las apps impulsadas por IA y usar IA para protegerse. Descarga el manual de estrategias.

Leer publicación digital
Miniatura - Informe - Bombilla de plantilla 1

Infografía

Acelera la adopción de la IA con una seguridad integrada en el diseño

Descubre los riesgos clave de seguridad en la era de la IA —desde Shadow AI hasta la filtración de datos— y aprende cómo proteger todo el ciclo de desarrollo de IA desde una sola plataforma integrada.

Ver infografía
Miniatura - Informe - Gráficos de plantilla 5

Resumen de soluciones

Cloudflare AI Security Suite

Descubre cómo reducir los riesgos de la IA con casos de uso estratégicos y cómo Cloudflare te ayuda a implementar IA con total seguridad.

Leer el resumen
Argo Smart Routing - Recurso 4 - Informe

Artículo

Los 10 principales riesgos de OWASP para los LLM

Descubre las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de los modelos lingüísticos de gran tamaño y aprende estrategias para proteger tus aplicaciones de IA contra estas amenazas emergentes.

Leer artículo

Preguntas frecuentes sobre IA segura

Empieza con la conectividad cloud

Icono del escudo de seguridad de protección
Empieza gratis

Accede de manera fácil e inmediata a los servicios de seguridad y de Cloudflare.

Empieza gratis
Icono de Innovation Thinking
Habla con un experto

¿Tienes dudas o quieres una demostración? Ponte en contacto con uno de nuestros expertos.

Te ayudamos

