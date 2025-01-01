Protege las interacciones con IA mediante el control de datos y una gestión inteligente de riesgos en todo el proceso.

Cloudflare AI Security Suite ofrece una plataforma unificada para proteger las herramientas de IA del equipo de trabajo y las aplicaciones públicas. Detecta Shadow AI, protege los modelos contra el uso indebido y el acceso de los agentes, y evita la exposición de datos en los prompts, para que tu empresa pueda innovar con confianza, visibilidad y control total.