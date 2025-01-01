Escala con confianza la seguridad de la IA
Protege las interacciones con IA mediante el control de datos y una gestión inteligente de riesgos en todo el proceso.
Cloudflare AI Security Suite ofrece una plataforma unificada para proteger las herramientas de IA del equipo de trabajo y las aplicaciones públicas. Detecta Shadow AI, protege los modelos contra el uso indebido y el acceso de los agentes, y evita la exposición de datos en los prompts, para que tu empresa pueda innovar con confianza, visibilidad y control total.
Beneficios
Seguridad unificada para todo el ciclo de desarrollo de la IA
Protege la IA de las amenazas externas
Protege tus aplicaciones de IA y API de la inyección de prompts y las fugas de datos en tiempo real.
Implementación segura de IA en equipos de trabajo
Implementa una arquitectura zero-trust para todas las interacciones con IA, desde el uso interno hasta la conexión entre sistemas.
Protege los datos en los prompts de la IA
Protege la información confidencial que circula por los modelos de IA con herramientas de prevención de pérdida de datos (DLP) y protección inteligente de prompts.
Habilita la innovación segura de la IA
Permite que los desarrolladores protejan las aplicaciones de IA con funciones integradas de observabilidad, rate limiting y protecciones de IA en línea.
Cómo Cloudflare acelera y protege la adopción de la IA generativa y agéntica
Protege las aplicaciones con IA
Implementación segura de IA en equipos de trabajo
Protege el acceso a la IA agéntica
Desarrolla la IA de forma segura
¿Estás preparado para que analicemos tu estrategia de seguridad en IA?
Por qué Cloudflare
Ventajas de Cloudflare
Implementa la protección adecuada para adoptar la IA de manera segura y garantizar que tu estrategia favorezca la innovación en vez de obstaculizarla.
Protección unificada del ecosistema de IA
Las infraestructuras de seguridad complejas aumentan el riesgo. Utiliza una plataforma para proteger los datos y garantizar el cumplimiento normativo en todo el ciclo de desarrollo de la IA.
Arquitectura global preparada para el futuro
Mitiga los riesgos futuros desde hoy con una infraestructura de red segura para entornos poscuánticos, capaz de escalar, adaptarse a amenazas emergentes y programarse para nuevos usos.
Seguridad basada en la IA
Nuestros sistemas de defensa con tecnología de IA inspeccionan los prompts y las respuestas para detectar amenazas en tiempo real.
Liderazgo de IA comprobado
Impulsa tu innovación en la misma plataforma que eligen el 80 % de las 50 empresas principales de IA generativa.
Applied Systems utiliza Cloudflare para proteger herramientas de IA emergentes y datos
Applied Systems usa Cloudflare AI Security Suite para evitar que los empleados copien y peguen datos confidenciales en ChatGPT. Esto permite que los empleados experimenten con la herramienta sin el riesgo de perder datos.
Principales casos de uso
Protege las aplicaciones con tecnología de IA
Protege tus aplicaciones de IA públicas del uso indebido y garantiza la integridad del modelo.
Identificación de Shadow IT e IA
Gestiona el acceso y el uso de las aplicaciones SaaS y las herramientas de IA con mejor visibilidad y control.
Protege tus datos confidenciales al interactuar con modelos de IA generativa
Protege tu información confidencial con detecciones inteligentes de DLP que identifican datos personales, código fuente y otros recursos sensibles.
Gestionar el estado de las aplicaciones de IA
Detecta configuraciones incorrectas en ChatGPT, Claude y Google Gemini con nuestro agente de seguridad de acceso a la nube (CASB).
Acceso seguro a la IA agéntica y a la IA generativa
Brinda acceso detallado y con el menor privilegio posible a las aplicaciones internas, la infraestructura y los agentes de IA.
Administra y amplía las cargas de trabajo de IA
Gestiona y amplía tus operaciones de IA con una plataforma AIOps.
Recursos
Ebook
Modernización de la seguridad en la era de la IA
Para adoptar la IA, las organizaciones deben reforzar la seguridad en tres aspectos clave: proteger a los equipos de trabajo que la usan, proteger las apps impulsadas por IA y usar IA para protegerse. Descarga el manual de estrategias.
Infografía
Acelera la adopción de la IA con una seguridad integrada en el diseño
Descubre los riesgos clave de seguridad en la era de la IA —desde Shadow AI hasta la filtración de datos— y aprende cómo proteger todo el ciclo de desarrollo de IA desde una sola plataforma integrada.
Resumen de soluciones
Cloudflare AI Security Suite
Descubre cómo reducir los riesgos de la IA con casos de uso estratégicos y cómo Cloudflare te ayuda a implementar IA con total seguridad.
Artículo
Los 10 principales riesgos de OWASP para los LLM
Descubre las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de los modelos lingüísticos de gran tamaño y aprende estrategias para proteger tus aplicaciones de IA contra estas amenazas emergentes.
Preguntas frecuentes sobre IA segura
¿Cuáles son los principales riesgos de la seguridad de la IA?
¿De qué manera Cloudflare garantiza la protección en el uso de IA?
¿Qué significa “seguridad integrada en el diseño”?
¿Qué es la gestión del estado de seguridad de la IA (AI-SPM)?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar Cloudflare para la seguridad de la IA?
¿Puedes brindar un ejemplo de cómo funciona Cloudflare AI Security Suite en un entorno real?
Empieza con la conectividad cloud
Empieza gratis
Accede de manera fácil e inmediata a los servicios de seguridad y de Cloudflare.
Habla con un experto
¿Tienes dudas o quieres una demostración? Ponte en contacto con uno de nuestros expertos.