Cloudflare предоставляет унифицированную систему безопасности для публичного и частного ИИ на единой платформе. Cloudflare обеспечивает защиту всего жизненного цикла ИИ, используя глобальную сеть с защитой от будущих угроз, обнаружение угроз на основе ИИ и не зависящие от моделей средства контроля, а также предлагает платформу, которая позволяет разработчикам безопасно создавать приложения ИИ.