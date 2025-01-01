Уверенно масштабируйте безопасность ИИ
Обеспечьте безопасное взаимодействие с ИИ посредством контроля данных и управления рисками на протяжении всего жизненного цикла ИИ.
Cloudflare AI Security Suite — это унифицированная платформа для защиты инструментов ИИ для сотрудников и общедоступных приложений. Выявляйте теневой ИИ, защищайте модели от злоупотреблений, обеспечьте безопасный доступ агентов и предотвращайте утечку данных в промптах — чтобы ваше предприятие могло безопасно и эффективно внедрять инновации, с улучшенным мониторингом и усиленным контролем.
Преимущества
Унифицированная безопасность для всего жизненного цикла ИИ
Защитите ИИ от внешних угроз
Защитите ваши приложения и API на базе ИИ от инъекций промптов и утечек данных в режиме реального времени.
Обеспечьте безопасное использование ИИ для персонала
Внедрите архитектуру Zero Trust для всех взаимодействий с ИИ, включая использование сотрудниками и межмашинное взаимодействие.
Защитите данные в промптах ИИ
Защитите конфиденциальные данные, передаваемые через модели ИИ, с помощью системы предотвращения потери данных (DLP) и защиты промптов на базе ИИ.
Обеспечьте безопасные ИИ-инновации
Предоставьте разработчикам возможность защитить приложения ИИ, используя интегрированные средства мониторинга, ограничение числа запросов и встроенные механизмы защиты на основе ИИ.
Как Cloudflare ускоряет и обеспечивает безопасность внедрения агентного ИИ и GenAI
Защита приложений на основе ИИ
Обеспечьте безопасное использование ИИ для персонала
Защитите доступ агентного ИИ
Безопасно разрабатывайте ИИ
Почему Cloudflare
Отличия Cloudflare
Внедрите соответствующие средства защиты, чтобы уверенно реализовать ИИ и обеспечить, чтобы ваша безопасность ускоряла инновации, а не препятствовала им.
Унифицированная защита экосистемы на базе ИИ
Сложные комплексы средств защиты повышают риск. Используйте единую платформу для защиты данных и обеспечения соответствия требованиям на протяжении всего жизненного цикла ИИ.
Перспективная глобальная архитектура
Предотвратите вызовы завтрашнего дня сегодня с помощью защищенной от постквантового шифрования сети, которая масштабируется под любые объемы трафика, постоянно адаптируется к новым угрозам и является программируемой для новых вариантов использования.
Безопасность на основе ИИ
Наши системы защиты на базе ИИ анализируют промпты и ответы для обнаружения угроз в режиме реального времени.
Признанное лидерство в области ИИ
Внедряйте инновации с уверенностью на платформе, которой доверяют 80 % ведущих компаний из списка 50 крупнейших в сфере GenAI.
Applied Systems использует Cloudflare для защиты новых ИИ-инструментов и данных
Applied Systems использует Cloudflare AI Security Suite, чтобы предотвратить копирование и вставку сотрудниками конфиденциальных данных в ChatGPT. Это позволяет сотрудникам экспериментировать с инструментом, не опасаясь потери данных.
Основные примеры использования
Защитите приложения на базе ИИ
Обеспечьте защиту общедоступных приложений на основе ИИ от неправомерного использования и сохраните целостность модели.
Обнаружение теневых ИТ и ИИ
Контролируйте доступ к SaaS-приложениям и инструментам на основе ИИ и их работу, используя расширенные возможности контроля и мониторинга.
Защитите конфиденциальные данные в промптах GenAI
Предотвращение раскрытия конфиденциальных данных с помощью обнаружения персональной идентифицирующей информации, исходного кода и многого другого на основе предотвращения потери данных (DLP) на базе ИИ.
Управление состоянием приложений на базе ИИ
Выявляйте неверные конфигурации с помощью нашего брокера безопасности облачного доступа (CASB) для ChatGPT, Claude и Google Gemini.
Безопасный доступ к агентному и генеративному ИИ
Обеспечьте детализированный доступ с минимальными привилегиями к внутренним приложениям, инфраструктуре и агентам ИИ.
Управление и масштабирование рабочих нагрузок ИИ
Управляйте и масштабируйте рабочие нагрузки ИИ с помощью платформы AIOps.
Ресурсы
Электронная книга
Модернизация системы безопасности для эпохи ИИ
Для внедрения ИИ организациям необходимо модернизировать меры безопасности, опираясь на три основных принципа: обеспечение безопасности сотрудников, использующих ИИ; защита приложений на базе ИИ; и защита с помощью ИИ. Получите методические рекомендации.
Инфографика
Ускорьте внедрение ИИ с помощью безопасности по определению
Узнайте об основных рисках безопасности в эпоху ИИ: от теневого ИИ до утечек данных. Узнайте, как защитить весь жизненный цикл ИИ на единой унифицированной платформе.
Обзор предлагаемых решений
Cloudflare AI Security Suite
Ознакомьтесь с основными вариантами использования для снижения рисков, связанных с ИИ, и узнайте, как Cloudflare позволяет уверенно внедрять ИИ.
Статья
10 основных рисков OWASP для больших языковых моделей
Узнайте о 10 основных уязвимостях безопасности больших языковых моделей и изучите стратегии защиты ваших ИИ-приложений от этих новых угроз.
Безопасный ИИ: часто задаваемые вопросы
Каковы основные риски безопасности ИИ?
Как Cloudflare обеспечивает безопасность ИИ?
Что такое «безопасность по определению»?
Что такое управление состоянием безопасности AI (AI-SPM)?
Каковы преимущества использования Cloudflare для защиты ИИ?
Не могли бы вы привести пример того, как Cloudflare AI Security Suite работает в реальных условиях?
