Уверенно масштабируйте безопасность ИИ

Обеспечьте безопасное взаимодействие с ИИ посредством контроля данных и управления рисками на протяжении всего жизненного цикла ИИ.

Cloudflare AI Security Suite — это унифицированная платформа для защиты инструментов ИИ для сотрудников и общедоступных приложений. Выявляйте теневой ИИ, защищайте модели от злоупотреблений, обеспечьте безопасный доступ агентов и предотвращайте утечку данных в промптах — чтобы ваше предприятие могло безопасно и эффективно внедрять инновации, с улучшенным мониторингом и усиленным контролем.

Прочтите краткое описание решения

Преимущества

Унифицированная безопасность для всего жизненного цикла ИИ

Экран безопасности флажок защиты - Значок
Защитите ИИ от внешних угроз

Защитите ваши приложения и API на базе ИИ от инъекций промптов и утечек данных в режиме реального времени.

Несколько пользователей - оранжевый
Обеспечьте безопасное использование ИИ для персонала

Внедрите архитектуру Zero Trust для всех взаимодействий с ИИ, включая использование сотрудниками и межмашинное взаимодействие.

Cloudflare DLP – значок
Защитите данные в промптах ИИ

Защитите конфиденциальные данные, передаваемые через модели ИИ, с помощью системы предотвращения потери данных (DLP) и защиты промптов на базе ИИ.

Платформа Workers – плитка
Обеспечьте безопасные ИИ-инновации

Предоставьте разработчикам возможность защитить приложения ИИ, используя интегрированные средства мониторинга, ограничение числа запросов и встроенные механизмы защиты на основе ИИ.

Как Cloudflare ускоряет и обеспечивает безопасность внедрения агентного ИИ и GenAI

Защита приложений на основе ИИ
Обеспечьте безопасное использование ИИ для персонала
Защитите доступ агентного ИИ
Безопасно разрабатывайте ИИ

Готовы обсудить ваши потребности в безопасности ИИ?

Почему Cloudflare

Отличия Cloudflare

Внедрите соответствующие средства защиты, чтобы уверенно реализовать ИИ и обеспечить, чтобы ваша безопасность ускоряла инновации, а не препятствовала им.

Постоянная защита – Плитка
Унифицированная защита экосистемы на базе ИИ

Сложные комплексы средств защиты повышают риск. Используйте единую платформу для защиты данных и обеспечения соответствия требованиям на протяжении всего жизненного цикла ИИ.

значок - глобальный Интернет
Перспективная глобальная архитектура

Предотвратите вызовы завтрашнего дня сегодня с помощью защищенной от постквантового шифрования сети, которая масштабируется под любые объемы трафика, постоянно адаптируется к новым угрозам и является программируемой для новых вариантов использования.

Инновационная аналитика - Значок
Безопасность на основе ИИ

Наши системы защиты на базе ИИ анализируют промпты и ответы для обнаружения угроз в режиме реального времени.

Ракета ускорения производительности
Признанное лидерство в области ИИ

Внедряйте инновации с уверенностью на платформе, которой доверяют 80 % ведущих компаний из списка 50 крупнейших в сфере GenAI.

Applied Systems использует Cloudflare для защиты новых ИИ-инструментов и данных

Argo – Отзыв – Контент – Изображение
Логотип Applied – 200 пикс. – Выровнено по левому краю

Applied Systems использует Cloudflare AI Security Suite, чтобы предотвратить копирование и вставку сотрудниками конфиденциальных данных в ChatGPT. Это позволяет сотрудникам экспериментировать с инструментом, не опасаясь потери данных.

Читать пример использования
Логотип Japan Airlines белый
Логотип Indeed белый
Логотип Ziff Davis белый
Белый логотип Delivery Hero
Логотип Werner белый
Canva логотип белый
Логотип Knauf белый
Логотип Jetblue белый
Логотип Japan Airlines белый
Логотип Indeed белый
Логотип Ziff Davis белый
Белый логотип Delivery Hero
Логотип Werner белый
Canva логотип белый
Логотип Knauf белый
Логотип Jetblue белый

Основные примеры использования

Машинное обучение ИИ – значок
Защитите приложения на базе ИИ

Обеспечьте защиту общедоступных приложений на основе ИИ от неправомерного использования и сохраните целостность модели.

Подробнее
Значок, разбитый на квадраты - Глаз
Обнаружение теневых ИТ и ИИ

Контролируйте доступ к SaaS-приложениям и инструментам на основе ИИ и их работу, используя расширенные возможности контроля и мониторинга.

Подробнее
Cloudflare DLP – значок
Защитите конфиденциальные данные в промптах GenAI

Предотвращение раскрытия конфиденциальных данных с помощью обнаружения персональной идентифицирующей информации, исходного кода и многого другого на основе предотвращения потери данных (DLP) на базе ИИ.

Подробнее
Cloudflare CASB – значок
Управление состоянием приложений на базе ИИ

Выявляйте неверные конфигурации с помощью нашего брокера безопасности облачного доступа (CASB) для ChatGPT, Claude и Google Gemini.

Подробнее
Значок, разбитый на квадраты - Cloudflare-доступ
Безопасный доступ к агентному и генеративному ИИ

Обеспечьте детализированный доступ с минимальными привилегиями к внутренним приложениям, инфраструктуре и агентам ИИ.

Подробнее
Значок, разбитый на квадраты - Cloudflare-шлюз
Управление и масштабирование рабочих нагрузок ИИ

Управляйте и масштабируйте рабочие нагрузки ИИ с помощью платформы AIOps.

Подробнее

Ресурсы

Электронная книга эскиз - версия 1

Электронная книга

Модернизация системы безопасности для эпохи ИИ

Для внедрения ИИ организациям необходимо модернизировать меры безопасности, опираясь на три основных принципа: обеспечение безопасности сотрудников, использующих ИИ; защита приложений на базе ИИ; и защита с помощью ИИ. Получите методические рекомендации.

Прочитать электронную книгу
Thumbnail - Insight - Template 1 Lightbulb

Инфографика

Ускорьте внедрение ИИ с помощью безопасности по определению

Узнайте об основных рисках безопасности в эпоху ИИ: от теневого ИИ до утечек данных. Узнайте, как защитить весь жизненный цикл ИИ на единой унифицированной платформе.

Посмотреть инфографику
Thumbnail - Insight - Template 5 Graphs

Обзор предлагаемых решений

Cloudflare AI Security Suite

Ознакомьтесь с основными вариантами использования для снижения рисков, связанных с ИИ, и узнайте, как Cloudflare позволяет уверенно внедрять ИИ.

Читать описание решения
Интеллектуальная маршрутизация Argo – ресурс 4 – отчет

Статья

10 основных рисков OWASP для больших языковых моделей

Узнайте о 10 основных уязвимостях безопасности больших языковых моделей и изучите стратегии защиты ваших ИИ-приложений от этих новых угроз.

Прочитать статью

Безопасный ИИ: часто задаваемые вопросы

Начните работу с connectivity cloud

Security Shield Protection Icon
Начните работу бесплатно

Получите простой и мгновенный доступ к сервисам безопасности и обеспечения производительности от Cloudflare.

Начните бесплатно
Инновационное мышление — значок
Обсудить с экспертом

Есть вопросы или хотели бы получить демоверсию? Свяжитесь с одним из наших экспертов.

Связаться с нами

