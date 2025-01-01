Bezpieczne skalowanie zabezpieczeń SI
Zabezpiecz interakcje AI poprzez kontrolowanie danych i zarządzanie ryzykiem w całym cyklu życia AI.
Pakiet Cloudflare AI Security Suite oferuje ujednoliconą platformę do zabezpieczania narzędzi AI dla pracowników oraz aplikacji dostępnych publicznie. Odkrywaj ukrytą AI, chroń modele przed nadużyciami, zabezpieczaj dostęp agentów i zapobiegaj ujawnianiu danych w promptach — tak aby Twoja firma mogła bezpiecznie i sprawnie wprowadzać innowacje, mając pełną kontrolę i przejrzystość.
Korzyści
Ujednolicone zabezpieczenia dla całego cyklu życia SI
Broń SI przed zagrożeniami zewnętrznymi
Chroń swoje aplikacje i APIs SI przed atakami typu prompt injection i wyciekami danych w czasie rzeczywistym.
Bezpieczne korzystanie z SI przez pracowników
Wymuś architekturę typu Zero Trust dla wszystkich interakcji AI, w tym wykorzystania przez pracowników i komunikacji między maszynami.
Ochrona danych w promptach AI
Chroń wrażliwe dane przetwarzane przez modele AI za pomocą zapobiegania utracie danych (DLP) oraz ochrony promptów wspomaganej przez sztuczną inteligencji.
Włącz bezpieczne innowacje w dziedzinie AI
Zapewnij programistom możliwość zabezpieczania aplikacji AI dzięki zintegrowanej obserwowalności, ograniczaniu częstotliwości żądań i wbudowanym zabezpieczeniom AI.
W jaki sposób Cloudflare przyspiesza i zabezpiecza wdrażanie rozwiązań agentowych i GenAI
Chroń aplikacje oparte na SI
Bezpieczne korzystanie z SI przez pracowników
Ochrona dostępu do agentów AI
Bezpieczne tworzenie SI
Dlaczego Cloudflare?
Czym wyróżnia się Cloudflare?
Wdróż odpowiednie zabezpieczenia, aby pewnie wdrażać sztuczną inteligencję i upewnić się, że Twoje rozwiązania bezpieczeństwa przyspieszają innowacje — zamiast je hamować.
Zunifikowana ochrona ekosystemu AI
Złożone pakiety zabezpieczeń zwiększają ryzyko. Używaj jednej platformy, aby chronić dane i zapewnić zgodność w całym cyklu życia AI.
Globalna architektura SI odporna na przyszłe wyzwania
Zapobiegaj przyszłym wyzwaniom już dziś dzięki sieci o bezpieczeństwie postkwantowym, która skaluje się w zależności od wielkości ruchu, nieustannie dostosowuje się do nowych zagrożeń i którą można programować do nowych zastosowań.
Zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji
Nasze systemy obronne oparte na sztucznej inteligencji analizują Prompty i odpowiedzi w celu Wykrycia zagrożeń w czasie rzeczywistym.
Sprawdzone przywództwo w zakresie SI
Twórz innowacje pewnie, na platformie zaufanej przez 80% czołowych firm GenAI.
Firma Applied Systems korzysta z Cloudflare w celu zabezpieczenia powstających narzędzi AI i ochrony danych
Firma Applied Systems korzysta z pakietu Cloudflare AI Security Suite, aby zapobiec kopiowaniu i wklejaniu wrażliwych danych przez pracowników do ChatGPT. Dzięki temu pracownicy mogą eksperymentować z narzędziem bez ryzyka utraty danych.
Główne przypadki zastosowania
Zabezpiecz aplikacje oparte na SI
Zabezpiecz swoje publicznie dostępne aplikacje SI przed niewłaściwym wykorzystaniem i chroń integralność modelu.
Wykryj szarą strefę IT i sztuczną inteligencję
Zarządzaj dostępem do aplikacji SaaS i narzędzi AI i korzystaniem z nich z lepszą widocznością i kontrolą.
Chroń swoje wrażliwe dane w promptach GenAI
Zatrzymaj ujawnianie wrażliwych danych dzięki wykrywaniu utraty danych (DLP) wspomaganemu przez AI, obejmującemu dane osobowe (PII), kod źródłowy i inne.
Zarządzanie pozycją aplikacji SI
Skanuj w poszukiwaniu błędnych konfiguracji za pomocą naszego brokera zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB) dla ChatGPT, Claude i Google Gemini.
Bezpieczny dostęp do agentowej i generatywnej SI
Zapewnij szczegółowy dostęp oparty o zasadę najmniejszych uprawnień do aplikacji wewnętrznych, infrastruktury i agentów SI.
Zarządzanie obciążeniami SI i skalowanie ich
Zarządzaj i skaluj obciążenia AI za pomocą platformy AIOps.
Zasoby
E-book
Modernizacja zabezpieczeń w erze sztucznej inteligencji
Wdrażanie sztucznej inteligencji wymaga od firm modernizacji zabezpieczeń w trzech obszarach: zapewnienia bezpiecznego korzystania z SI przez pracowników, ochrony aplikacji opartych na SI oraz wykorzystania SI do poprawy zabezpieczeń. Pobierz podręcznik.
Infografika
Przyspiesz wdrażanie SI dzięki podejściu „security by design”
Poznaj najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa ery AI – od ukrytej AI po wycieki danych – i dowiedz się, jak chronić cały cykl życia AI na jednej, zintegrowanej platformie.
Krótki opis rozwiązania
Pakiet Cloudflare AI Security Suite
Poznaj kluczowe przypadki użycia, aby zredukować ryzyko związane z AI, i dowiedz się, jak Cloudflare umożliwia pewne wdrażanie AI.
Artykuł
10 najważniejszych zagrożeń dla modeli LLM według OWASP
Odkryj 10 najczęstszych luk w zabezpieczeniach dużych modeli językowych i poznaj strategie ochrony aplikacji AI przed tymi nowymi zagrożeniami.
Często zadawane pytania: Bezpieczna AI
Jakie są największe zagrożenia związane z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji?
Jak Cloudflare zabezpiecza AI?
Co to znaczy „zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie”?
Co to jest zarządzanie stanem bezpieczeństwa AI (AI-SPM)?
Jakie są korzyści z używania Cloudflare do zabezpieczania AI?
Czy możesz podać przykład działania pakietu Cloudflare AI Security Suite w rzeczywistym scenariuszu?
