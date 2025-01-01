Zarejestruj się

Bezpieczne skalowanie zabezpieczeń SI

Zabezpiecz interakcje AI poprzez kontrolowanie danych i zarządzanie ryzykiem w całym cyklu życia AI.

Pakiet Cloudflare AI Security Suite oferuje ujednoliconą platformę do zabezpieczania narzędzi AI dla pracowników oraz aplikacji dostępnych publicznie. Odkrywaj ukrytą AI, chroń modele przed nadużyciami, zabezpieczaj dostęp agentów i zapobiegaj ujawnianiu danych w promptach — tak aby Twoja firma mogła bezpiecznie i sprawnie wprowadzać innowacje, mając pełną kontrolę i przejrzystość.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz swój poziom stanowiska… *
Dyrektor
Inne
Kierownik
Poziom dyrektorski
Samodzielny pracownik
Student
Wiceprezes
Wybierz swoje stanowisko… *
Bezpieczeństwo
DevOps
Finanse/zaopatrzenie
Infrastruktura
Inne
Inżyniera
IT
Prasa/media
Produkt
Sieć
Sprzedaż/marketing
Student
Wykonawczy
Wybierz kraj... *
Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Curaçao
Cypr
Czad
Czarnogóra
Czechy
Dania
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Estonia
Eswatini
Etiopia
Falklandy (Malwiny)
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Gabon
Gambia
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guernsey
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Gwinea Równikowa
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hongkong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jersey
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia Północna
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mjanma
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montserrat
Mozambik
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palestyna
Panama
Papua-Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portoryko
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rosja
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (część francuska)
Saint Vincent i Grenadyny
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre i Miquelon
Salwador
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Sint Maarten (część holenderska)
Słowacja
Słowenia
Somalia
Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Sudan
Sudan Południowy
Surinam
Svalbard i Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezueli, Boliwariańska Republika
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouveta
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspa Man
Wyspa Norfolk
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
Wyspy Alandzkie
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Kokosowe
Wyspy Owcze
Wyspy Salomona
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Przeczytaj krótki opis rozwiązania

Korzyści

Ujednolicone zabezpieczenia dla całego cyklu życia SI

Znacznik wyboru ochrony tarczy bezpieczeństwa - Icon
Broń SI przed zagrożeniami zewnętrznymi

Chroń swoje aplikacje i APIs SI przed atakami typu prompt injection i wyciekami danych w czasie rzeczywistym.

Wielu użytkowników – pomarańczowy
Bezpieczne korzystanie z SI przez pracowników

Wymuś architekturę typu Zero Trust dla wszystkich interakcji AI, w tym wykorzystania przez pracowników i komunikacji między maszynami.

Cloudflare DLP – Ikona
Ochrona danych w promptach AI

Chroń wrażliwe dane przetwarzane przez modele AI za pomocą zapobiegania utracie danych (DLP) oraz ochrony promptów wspomaganej przez sztuczną inteligencji.

Platforma Workers — kafelek
Włącz bezpieczne innowacje w dziedzinie AI

Zapewnij programistom możliwość zabezpieczania aplikacji AI dzięki zintegrowanej obserwowalności, ograniczaniu częstotliwości żądań i wbudowanym zabezpieczeniom AI.

W jaki sposób Cloudflare przyspiesza i zabezpiecza wdrażanie rozwiązań agentowych i GenAI

Chroń aplikacje oparte na SI
Bezpieczne korzystanie z SI przez pracowników
Ochrona dostępu do agentów AI
Bezpieczne tworzenie SI

Chcesz porozmawiać o swoich potrzebach w zakresie bezpieczeństwa AI?

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz swój poziom stanowiska… *
Dyrektor
Inne
Kierownik
Poziom dyrektorski
Samodzielny pracownik
Student
Wiceprezes
Wybierz swoje stanowisko… *
Bezpieczeństwo
DevOps
Finanse/zaopatrzenie
Infrastruktura
Inne
Inżyniera
IT
Prasa/media
Produkt
Sieć
Sprzedaż/marketing
Student
Wykonawczy
Wybierz kraj... *
Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Curaçao
Cypr
Czad
Czarnogóra
Czechy
Dania
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Estonia
Eswatini
Etiopia
Falklandy (Malwiny)
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Gabon
Gambia
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guernsey
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Gwinea Równikowa
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hongkong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jersey
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia Północna
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mjanma
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montserrat
Mozambik
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palestyna
Panama
Papua-Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portoryko
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rosja
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (część francuska)
Saint Vincent i Grenadyny
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre i Miquelon
Salwador
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Sint Maarten (część holenderska)
Słowacja
Słowenia
Somalia
Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Sudan
Sudan Południowy
Surinam
Svalbard i Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezueli, Boliwariańska Republika
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouveta
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspa Man
Wyspa Norfolk
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
Wyspy Alandzkie
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Kokosowe
Wyspy Owcze
Wyspy Salomona
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dlaczego Cloudflare?

Czym wyróżnia się Cloudflare?

Wdróż odpowiednie zabezpieczenia, aby pewnie wdrażać sztuczną inteligencję i upewnić się, że Twoje rozwiązania bezpieczeństwa przyspieszają innowacje — zamiast je hamować.

Ciągła ochrona – Kafelek
Zunifikowana ochrona ekosystemu AI

Złożone pakiety zabezpieczeń zwiększają ryzyko. Używaj jednej platformy, aby chronić dane i zapewnić zgodność w całym cyklu życia AI.

ikona - internetowa kula ziemska
Globalna architektura SI odporna na przyszłe wyzwania

Zapobiegaj przyszłym wyzwaniom już dziś dzięki sieci o bezpieczeństwie postkwantowym, która skaluje się w zależności od wielkości ruchu, nieustannie dostosowuje się do nowych zagrożeń i którą można programować do nowych zastosowań.

Analityka i innowacja - ikona
Zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji

Nasze systemy obronne oparte na sztucznej inteligencji analizują Prompty i odpowiedzi w celu Wykrycia zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Rakieta symbolizująca przyspieszenie wydajności
Sprawdzone przywództwo w zakresie SI

Twórz innowacje pewnie, na platformie zaufanej przez 80% czołowych firm GenAI.

Firma Applied Systems korzysta z Cloudflare w celu zabezpieczenia powstających narzędzi AI i ochrony danych

Argo – Opinia – Treść – Obraz
Zastosowano logo – 200 px – wyrównane do lewej

Firma Applied Systems korzysta z pakietu Cloudflare AI Security Suite, aby zapobiec kopiowaniu i wklejaniu wrażliwych danych przez pracowników do ChatGPT. Dzięki temu pracownicy mogą eksperymentować z narzędziem bez ryzyka utraty danych.

Zapoznaj się ze studium przypadku
Białe logo Japan Airlines
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue
Białe logo Japan Airlines
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue

Główne przypadki zastosowania

Uczenie maszynowe SI — ikona
Zabezpiecz aplikacje oparte na SI

Zabezpiecz swoje publicznie dostępne aplikacje SI przed niewłaściwym wykorzystaniem i chroń integralność modelu.

Dowiedz się więcej
Ikona kwadratowa– gałka oczna
Wykryj szarą strefę IT i sztuczną inteligencję

Zarządzaj dostępem do aplikacji SaaS i narzędzi AI i korzystaniem z nich z lepszą widocznością i kontrolą.

Dowiedz się więcej
Cloudflare DLP – Ikona
Chroń swoje wrażliwe dane w promptach GenAI

Zatrzymaj ujawnianie wrażliwych danych dzięki wykrywaniu utraty danych (DLP) wspomaganemu przez AI, obejmującemu dane osobowe (PII), kod źródłowy i inne.

Dowiedz się więcej
Cloudflare CASB – Ikona
Zarządzanie pozycją aplikacji SI

Skanuj w poszukiwaniu błędnych konfiguracji za pomocą naszego brokera zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB) dla ChatGPT, Claude i Google Gemini.

Dowiedz się więcej
Ikona kwadratowa - dostęp Cloudflare
Bezpieczny dostęp do agentowej i generatywnej SI

Zapewnij szczegółowy dostęp oparty o zasadę najmniejszych uprawnień do aplikacji wewnętrznych, infrastruktury i agentów SI.

Dowiedz się więcej
Ikona kwadratowa- Cloudflare-gateway
Zarządzanie obciążeniami SI i skalowanie ich

Zarządzaj i skaluj obciążenia AI za pomocą platformy AIOps.

Dowiedz się więcej

Zasoby

Miniatura e-booka — wersja 1

E-book

Modernizacja zabezpieczeń w erze sztucznej inteligencji

Wdrażanie sztucznej inteligencji wymaga od firm modernizacji zabezpieczeń w trzech obszarach: zapewnienia bezpiecznego korzystania z SI przez pracowników, ochrony aplikacji opartych na SI oraz wykorzystania SI do poprawy zabezpieczeń. Pobierz podręcznik.

Czytaj ebook
Miniatura — Informacje — Szablon 1 — żarówka

Infografika

Przyspiesz wdrażanie SI dzięki podejściu „security by design”

Poznaj najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa ery AI – od ukrytej AI po wycieki danych – i dowiedz się, jak chronić cały cykl życia AI na jednej, zintegrowanej platformie.

Wyświetl infografikę
Miniatura — Informacje — Szablon 5 — wykresy

Krótki opis rozwiązania

Pakiet Cloudflare AI Security Suite

Poznaj kluczowe przypadki użycia, aby zredukować ryzyko związane z AI, i dowiedz się, jak Cloudflare umożliwia pewne wdrażanie AI.

Przeczytaj krótki opis rozwiązania
Argo Smart Routing – Zasób 4 – raport

Artykuł

10 najważniejszych zagrożeń dla modeli LLM według OWASP

Odkryj 10 najczęstszych luk w zabezpieczeniach dużych modeli językowych i poznaj strategie ochrony aplikacji AI przed tymi nowymi zagrożeniami.

Przeczytaj artykuł

Często zadawane pytania: Bezpieczna AI

Rozpocznij korzystanie z platformy connectivity cloud

Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę
Rozpocznij bezpłatnie

Uzyskaj łatwy, natychmiastowy dostęp do usług Cloudflare z kategorii zabezpieczeń i poprawy wydajności.

Rozpocznij za darmo
Ikona innowacyjnego myślenia
Porozmawiaj z ekspertem

Masz pytania lub chcesz umówić się na prezentację? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz swój poziom stanowiska… *
Dyrektor
Inne
Kierownik
Poziom dyrektorski
Samodzielny pracownik
Student
Wiceprezes
Wybierz swoje stanowisko… *
Bezpieczeństwo
DevOps
Finanse/zaopatrzenie
Infrastruktura
Inne
Inżyniera
IT
Prasa/media
Produkt
Sieć
Sprzedaż/marketing
Student
Wykonawczy
Wybierz kraj... *
Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahamy
Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Belgia
Belize
Benin
Bermudy
Bhutan
Białoruś
Boliwia
Bonaire, Sint Eustatius i Saba
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Chile
Chiny
Chorwacja
Curaçao
Cypr
Czad
Czarnogóra
Czechy
Dania
Demokratyczna Republika Konga
Dominika
Dominikana
Dżibuti
Egipt
Ekwador
Erytrea
Estonia
Eswatini
Etiopia
Falklandy (Malwiny)
Fidżi
Filipiny
Finlandia
Francja
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Gabon
Gambia
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Ghana
Gibraltar
Grecja
Grenada
Grenlandia
Gruzja
Guernsey
Gujana
Gujana Francuska
Gwadelupa
Gwatemala
Gwinea
Gwinea Bissau
Gwinea Równikowa
Haiti
Hiszpania
Holandia
Honduras
Hongkong
Indie
Indonezja
Irak
Iran
Irlandia
Islandia
Izrael
Jamajka
Japonia
Jemen
Jersey
Jordania
Kajmany
Kambodża
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kirgistan
Kiribati
Kolumbia
Komory
Kongo
Korea Południowa
Korea Północna
Kostaryka
Kuba
Kuwejt
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia Północna
Madagaskar
Majotta
Makau
Malawi
Malediwy
Malezja
Mali
Malta
Maroko
Martynika
Mauretania
Mauritius
Meksyk
Mjanma
Mołdawia
Monako
Mongolia
Montserrat
Mozambik
Namibia
Nauru
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nikaragua
Niue
Norwegia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Oman
Pakistan
Palestyna
Panama
Papua-Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Pitcairn
Polinezja Francuska
Polska
Portoryko
Portugalia
Republika Południowej Afryki
Republika Środkowoafrykańska
Reunion
Rosja
Rumunia
Rwanda
Sahara Zachodnia
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (część francuska)
Saint Vincent i Grenadyny
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre i Miquelon
Salwador
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Sint Maarten (część holenderska)
Słowacja
Słowenia
Somalia
Sri Lanka
Stany Zjednoczone
Sudan
Sudan Południowy
Surinam
Svalbard i Jan Mayen
Syria
Szwajcaria
Szwecja
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Timor Wschodni
Togo
Tokelau
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wallis i Futuna
Watykan
Wenezueli, Boliwariańska Republika
Węgry
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspa Bouveta
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspa Man
Wyspa Norfolk
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
Wyspy Alandzkie
Wyspy Cooka
Wyspy Heard i McDonald
Wyspy Kokosowe
Wyspy Owcze
Wyspy Salomona
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe
Zjednoczone Emiraty Arabskie