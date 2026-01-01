Zarejestruj się
Nowe funkcje ochrony promptów SI w DLP (ochronie przed wyciekiem danych) Przeczytaj wpis na blogu >

Chroń swoje poufne dane dzięki rozwiązaniom Cloudflare

Chroń dane podczas przesyłania, użycia i przechowywania
https://drive.google.com/drive/folders/1KlZQMhBqgg0P5lXhfSE4IkRMHnkGqK0m

Connectivity cloud firmy Cloudflare unifikuje zabezpieczenia przestrzeni roboczej, zapewniając pojedynczy punkt kontroli w celu ochrony wrażliwych danych w Internecie, SaaS, poczcie e-mail i ruchu w chmurze. Zyskaj wgląd w nowoczesne przepływy danych, w tym w Prompty AI i bazach kodu, aby upewnić się, że nic nie pozostanie niechronione.

https://drive.google.com/drive/folders/1KlZQMhBqgg0P5lXhfSE4IkRMHnkGqK0m
CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Cursor-click icon
Usprawnij zarządzanie

Zyskaj jednolitą widoczność danych i spójne mechanizmy kontroli na jednej platformie. Skonfiguruj profile DLP raz, a następnie skanuj środowisko w poszukiwaniu danych wrażliwych.

Lightning bolt icon
Płynne doświadczenie użytkownika

Wdrażaj kontrolę danych dzięki szybkim i spójnym inspekcjom oraz opcjom bezklienckim dla urządzeń niezarządzanych — wszystko bez zakłócania pracy użytkowników końcowych.

Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę
Elastyczna, nowoczesna platforma

Chroń swoje dane za pomocą modułowych usług zabezpieczeń zaprojektowanych z myślą o współpracy oraz wbudowanych funkcji bezpiecznej łączności kwantowej.

JAK TO DZIAŁA

Ochrona danych obsługiwana przez globalną platformę

ochrona danych
Cloudflare łączy usługi zabezpieczające przestrzeń roboczą w jedną platformę, co upraszcza zarządzanie.
  • Wykrywaj poufne dane w ruchu sieciowym i plikach za pomocą DLP (ochrony przed wyciekiem danych) i konfiguruj zasady blokowania za pomocą SWG. Odkrywaj i zarządzaj szarą strefą IT, w tym szarą strefą SI. Zabezpieczanie dostępu do danych w aplikacjach za pomocą dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA).
  • Analizuj Prompty generatywnej SI pod kątem treści i zamiarów, a następnie blokuj podejrzane zachowania w celu zarządzania wykorzystaniem SI przez pracowników i ochrony danych.
  • Zastosuj mechanizmy kontroli danych oparte na przeglądarce z izolacją sieci bez użycia klienta, aby zabezpieczyć dostęp stron trzecich i polityki BYOD pracowników.
  • Skanuj aplikacje SaaS i środowiska chmurowe w poszukiwaniu zagrożeń i danych wrażliwych za pomocą CASB i DLP. Podejmij konkretne kroki w celu usunięcia ustaleń dotyczących bezpieczeństwa.
ochrona danych
Applied Systems wykorzystuje rozwiązania Cloudflare do ochrony poufnych danych w narzędziach opartych na generatywnej SI

Firma Applied Systems zamierzała eksperymentować z generatywną SI, ale obawiała się, że pracownicy będą wprowadzać poufne dane do narzędzia opartego na SI.

Dlatego wybrała rozwiązanie zdalnej izolacji przeglądarki firmy Cloudflare, które monitoruje i kontroluje to, w jaki sposób użytkownicy postępują z danymi w SI, umożliwiając ograniczanie możliwości pobierania, przesyłania oraz kopiowania/wklejania danych. Dzięki temu firma Applied Systems osiągnęła silna równowagę między bezpieczeństwem a innowacyjnością.

„W ciągu ostatnich kilku lat rozwiązania Cloudflare pomogły nam skonsolidować mechanizmy zabezpieczające naszych użytkowników, aplikacje i sieci... Gdy myślimy o przyszłości, cieszą nas ciągłe innowacje Cloudflare w zakresie ochrony danych, a w szczególności ich wizja i plan działania dotyczące takich usług jak ochrona przed wyciekiem danych (DLP) i broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)”.

Chcesz porozmawiać o swoich potrzebach w zakresie ochrony danych?

Skontaktuj się z nami
DLACZEGO CLOUDFLARE?

Rozwiązanie connectivity cloud firmy Cloudflare upraszcza i ułatwia zapewnianie widoczności danych oraz ich ochronę

Kompleksowa platforma Cloudflare, łącząca natywne chmurowe usługi zabezpieczeń i łączności, stanowi idealną podstawę ochrony danych i bezpieczeństwa przestrzeni roboczej:

Ease of use orange
Prostsze wdrażanie

Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Doświadczenie użytkownika końcowego

Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.

Cloud multi orange
Architektura Agile

Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Zintegrowana ochrona

Skonsoliduj istniejące, punktowe rozwiązania dla ruchu publicznego i prywatnego, i przyspiesz modernizację zabezpieczeń oraz sieci.

Zasoby do ochrony danych

Slide 1 of 4
Krótki opis rozwiązania

Zapewnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z narzędzi SI dzięki zabezpieczeniom zapewnianym przez platformę SASE firmy Cloudflare.

Uzyskaj krótki opis rozwiązania
Krótki opis rozwiązania – miniatura
Blog

Kontroluj wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przez pracowników dzięki wykrywaniu promptów, klasyfikacji tematów, zabezpieczeniom i rejestrowaniu.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Blog

Zwiększ ochronę danych w programie Microsoft Outlook dzięki rozwiązaniu Cloudflare Email Security i ochronie DLP w wiadomościach wychodzących.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Blog

Wykrywaj poufne dane i nieprawidłowe konfiguracje w środowiskach Amazon S3 i Google Cloud Storage.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Krótki opis rozwiązania

Zapewnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z narzędzi SI dzięki zabezpieczeniom zapewnianym przez platformę SASE firmy Cloudflare.

Uzyskaj krótki opis rozwiązania
Krótki opis rozwiązania – miniatura
Blog

Kontroluj wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przez pracowników dzięki wykrywaniu promptów, klasyfikacji tematów, zabezpieczeniom i rejestrowaniu.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Blog

Zwiększ ochronę danych w programie Microsoft Outlook dzięki rozwiązaniu Cloudflare Email Security i ochronie DLP w wiadomościach wychodzących.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Blog

Wykrywaj poufne dane i nieprawidłowe konfiguracje w środowiskach Amazon S3 i Google Cloud Storage.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Krótki opis rozwiązania

Zapewnij swoim zespołom możliwość bezpiecznego korzystania z narzędzi SI dzięki zabezpieczeniom zapewnianym przez platformę SASE firmy Cloudflare.

Uzyskaj krótki opis rozwiązania
Krótki opis rozwiązania – miniatura
Blog

Kontroluj wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przez pracowników dzięki wykrywaniu promptów, klasyfikacji tematów, zabezpieczeniom i rejestrowaniu.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Blog

Zwiększ ochronę danych w programie Microsoft Outlook dzięki rozwiązaniu Cloudflare Email Security i ochronie DLP w wiadomościach wychodzących.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka
Blog

Wykrywaj poufne dane i nieprawidłowe konfiguracje w środowiskach Amazon S3 i Google Cloud Storage.

Przeczytaj wpis na blogu
Blog miniaturka

Ochrona danych - często zadawane pytania

ROZPOCZĘCIE

ROZWIĄZANIA

OBSŁUGA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

INTERES PUBLICZNY

FIRMA

© 2026 Cloudflare, Inc.Polityka prywatnościRegulamin usługiZgłaszanie problemów z bezpieczeństwemZnak handlowy