ochrona danych

Firma Applied Systems zamierzała eksperymentować z generatywną SI, ale obawiała się, że pracownicy będą wprowadzać poufne dane do narzędzia opartego na SI.

Dlatego wybrała rozwiązanie zdalnej izolacji przeglądarki firmy Cloudflare, które monitoruje i kontroluje to, w jaki sposób użytkownicy postępują z danymi w SI, umożliwiając ograniczanie możliwości pobierania, przesyłania oraz kopiowania/wklejania danych. Dzięki temu firma Applied Systems osiągnęła silna równowagę między bezpieczeństwem a innowacyjnością.