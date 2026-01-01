ochrona danych

Connectivity cloud firmy Cloudflare unifikuje zabezpieczenia przestrzeni roboczej, zapewniając pojedynczy punkt kontroli w celu ochrony wrażliwych danych w Internecie, SaaS, poczcie e-mail i ruchu w chmurze. Zyskaj wgląd w nowoczesne przepływy danych, w tym w Prompty AI i bazach kodu, aby upewnić się, że nic nie pozostanie niechronione.
Zyskaj jednolitą widoczność danych i spójne mechanizmy kontroli na jednej platformie. Skonfiguruj profile DLP raz, a następnie skanuj środowisko w poszukiwaniu danych wrażliwych.
Wdrażaj kontrolę danych dzięki szybkim i spójnym inspekcjom oraz opcjom bezklienckim dla urządzeń niezarządzanych — wszystko bez zakłócania pracy użytkowników końcowych.
Chroń swoje dane za pomocą modułowych usług zabezpieczeń zaprojektowanych z myślą o współpracy oraz wbudowanych funkcji bezpiecznej łączności kwantowej.
Firma Applied Systems zamierzała eksperymentować z generatywną SI, ale obawiała się, że pracownicy będą wprowadzać poufne dane do narzędzia opartego na SI.
Dlatego wybrała rozwiązanie zdalnej izolacji przeglądarki firmy Cloudflare, które monitoruje i kontroluje to, w jaki sposób użytkownicy postępują z danymi w SI, umożliwiając ograniczanie możliwości pobierania, przesyłania oraz kopiowania/wklejania danych. Dzięki temu firma Applied Systems osiągnęła silna równowagę między bezpieczeństwem a innowacyjnością.
Kompleksowa platforma Cloudflare, łącząca natywne chmurowe usługi zabezpieczeń i łączności, stanowi idealną podstawę ochrony danych i bezpieczeństwa przestrzeni roboczej:
Szybko dodawaj nowe aplikacje i użytkowników dzięki ujednoliconemu zarządzaniu, elastycznym rozwiązaniom typu on-ramp i intuicyjnej automatyzacji za pomocą API i Terraform.
Zapewnij spójną wydajność o niskich opóźnieniach w każdym miejscu dzięki usługom bezpieczeństwa zaprojektowanym do działania we wszystkich centrach danych Cloudflare.
Usprawnij wdrażanie SASE dzięki jednej płaszczyźnie sterowania i komponowalnym, natywnym usługom chmurowym, które możesz wdrażać w dowolnej kolejności.