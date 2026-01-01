Datenschutz

Applied Systems wollte mit generativer KI experimentieren, befürchtete aber, dass Mitarbeitende sensible Daten einem KI-Tool überantworten könnten.

Das Unternehmen überwacht und kontrolliert mithilfe der Remote-Browserisolierung von Cloudflare den Umgang der Nutzer mit Daten in der KI. Dazu gehört die Einschränkung von Downloads, Uploads sowie des Kopierens und Einfügens. Besser lassen sich Sicherheit und Innovation nicht miteinander in Einklang bringen.