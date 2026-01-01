Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinheitlicht die Sicherheit des Arbeitsbereichs und bietet Ihnen eine zentrale Kontrollstelle, um sensible Daten in Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Datenverkehr zu schützen. Verschaffen Sie sich einen Einblick in moderne Datenflüsse, einschließlich KI-Prompts und Codebases, um sicherzustellen, dass nichts ungeschützt bleibt.
Führen Sie die Datentransparenz und -kontrollen auf einer Plattform zusammen. Richten Sie einmalig DLP-Profile ein und scannen Sie anschließend Ihre gesamte Umgebung nach sensiblen Daten.
Datenkontrollen durchsetzen mit schneller, einheitlicher Prüfung und clientlosen Optionen für nicht verwaltete Geräte – alles, ohne Endbenutzer zu beeinträchtigen.
Schützen Sie Ihre Daten mit zusammensetzbaren Sicherheitsdiensten, die für die Zusammenarbeit konzipiert wurden, und integrierter quantensicherer Konnektivität.
Applied Systems wollte mit generativer KI experimentieren, befürchtete aber, dass Mitarbeitende sensible Daten einem KI-Tool überantworten könnten.
Das Unternehmen überwacht und kontrolliert mithilfe der Remote-Browserisolierung von Cloudflare den Umgang der Nutzer mit Daten in der KI. Dazu gehört die Einschränkung von Downloads, Uploads sowie des Kopierens und Einfügens. Besser lassen sich Sicherheit und Innovation nicht miteinander in Einklang bringen.
Die einheitliche Plattform von Cloudflare mit Cloud-nativer Sicherheit und Konnektivitätsdiensten ist die ideale Grundlage für Datenschutz und Workspace-Sicherheit:
Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.
Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.
Gestalten Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.
Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.