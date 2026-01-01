Registrieren
Neue Funktionen zum Schutz für KI-Prompts in DLP Lesen Sie den Blog >

Sensible Daten mit Cloudflare schützen

Schützen Sie Daten bei der Übertragung, Verwendung und Speicherung
https://drive.google.com/drive/folders/1KlZQMhBqgg0P5lXhfSE4IkRMHnkGqK0m

Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereinheitlicht die Sicherheit des Arbeitsbereichs und bietet Ihnen eine zentrale Kontrollstelle, um sensible Daten in Web-, SaaS-, E-Mail- und Cloud-Datenverkehr zu schützen. Verschaffen Sie sich einen Einblick in moderne Datenflüsse, einschließlich KI-Prompts und Codebases, um sicherzustellen, dass nichts ungeschützt bleibt.

https://drive.google.com/drive/folders/1KlZQMhBqgg0P5lXhfSE4IkRMHnkGqK0m
CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Cursor-click icon
Verwaltung optimieren

Führen Sie die Datentransparenz und -kontrollen auf einer Plattform zusammen. Richten Sie einmalig DLP-Profile ein und scannen Sie anschließend Ihre gesamte Umgebung nach sensiblen Daten.

Lightning bolt icon
Reibungslose Nutzererfahrung

Datenkontrollen durchsetzen mit schneller, einheitlicher Prüfung und clientlosen Optionen für nicht verwaltete Geräte – alles, ohne Endbenutzer zu beeinträchtigen.

Icon Security-Shield-Schutz
Flexible, moderne Plattform

Schützen Sie Ihre Daten mit zusammensetzbaren Sicherheitsdiensten, die für die Zusammenarbeit konzipiert wurden, und integrierter quantensicherer Konnektivität.

FUNKTIONSWEISE

Datenschutz auf Grundlage einer globalen Plattform

Datenschutz
Cloudflare bündelt Workspace-Sicherheitsdienste auf einer einzigen Plattform, um die Verwaltung zu vereinfachen.
  • Erkennen Sie sensible Daten in Traffic und Dateien mit DLP und konfigurieren Sie Blockierrichtlinien mit SWG. Ermitteln und verwalten Sie Schatten-IT, einschließlich Schatten-KI. Schützen Sie mit ZTNA den Datenzugriff in Anwendungen.
  • Analysieren Sie GenAI-Prompts auf Inhalt und Intention, und blockieren Sie dann verdächtiges Verhalten, um die KI-Nutzung der Belegschaft zu steuern und Daten zu schützen.
  • Wenden Sie browserbasierte Datenkontrollen mit clientloser Webisolation an, um den Zugriff von Drittanbietern und die BYOD-Richtlinien der Mitarbeitenden zu schützen.
  • Scannen Sie SaaS-Apps und Cloud-Umgebungen mit CASB und DLP auf Haltungsrisiken und sensible Daten. Ergreifen Sie präskriptive Schritte, um Sicherheitsergebnisse zu beheben.
Datenschutz
Applied Systems schützt mithilfe von Cloudflare sensible Daten in Tools mit generativer KI

Applied Systems wollte mit generativer KI experimentieren, befürchtete aber, dass Mitarbeitende sensible Daten einem KI-Tool überantworten könnten.

Das Unternehmen überwacht und kontrolliert mithilfe der Remote-Browserisolierung von Cloudflare den Umgang der Nutzer mit Daten in der KI. Dazu gehört die Einschränkung von Downloads, Uploads sowie des Kopierens und Einfügens. Besser lassen sich Sicherheit und Innovation nicht miteinander in Einklang bringen.

„In den letzten Jahren hat uns Cloudflare dabei geholfen, die Sicherheitskontrollen für alle unsere Nutzer, Anwendungen und Netzwerke an einem Ort zusammenzuführen […]. Wir sind schon gespannt auf die nächsten Cloudflare-Innovationen im Bereich Datenschutz und insbesondere auf die Pläne des Unternehmens im Hinblick auf Dienste wie DLP und CASB.“

Möchten Sie Ihren Datenschutzbedarf besprechen?

Kontakt
Was spricht für Cloudflare?

Vereinfachter und optimierter Datenschutz und -überblick mit der Connectivity Cloud von Cloudflare

Die einheitliche Plattform von Cloudflare mit Cloud-nativer Sicherheit und Konnektivitätsdiensten ist die ideale Grundlage für Datenschutz und Workspace-Sicherheit:

Ease of use orange
Einfachere Implementierung

Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.

Performance acceleration rocket orange
Endnutzererlebnis

Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.

Cloud multi orange
Agile Architektur

Gestalten Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Konvergenter Schutz

Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.

Ressourcen zum Thema Datenschutz

Slide 1 of 4
Kurzdarstellung der Lösung

Ermöglichen Sie Ihren Teams die sichere Nutzung von KI-Tools mit den Schutzmechanismen, die durch die SASE-Plattform von Cloudflare durchgesetzt werden.

Kurzbeschreibung jetzt anfordern
Kurzdarstellung&nbsp;– Thumbnail
Blog

Steuern Sie die Nutzung von GenAI durch die Belegschaft mit Prompt-Erkennung, Themenklassifizierung, Schutzmaßnahmen und Protokollierung.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Verbessern Sie den Datenschutz in Microsoft Outlook mit Cloudflare Email Security und ausgehendem DLP.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Erkennen Sie sensible Daten und Fehlkonfigurationen in Amazon S3- und Google Cloud Storage-Umgebungen.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Kurzdarstellung der Lösung

Ermöglichen Sie Ihren Teams die sichere Nutzung von KI-Tools mit den Schutzmechanismen, die durch die SASE-Plattform von Cloudflare durchgesetzt werden.

Kurzbeschreibung jetzt anfordern
Kurzdarstellung&nbsp;– Thumbnail
Blog

Steuern Sie die Nutzung von GenAI durch die Belegschaft mit Prompt-Erkennung, Themenklassifizierung, Schutzmaßnahmen und Protokollierung.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Verbessern Sie den Datenschutz in Microsoft Outlook mit Cloudflare Email Security und ausgehendem DLP.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Erkennen Sie sensible Daten und Fehlkonfigurationen in Amazon S3- und Google Cloud Storage-Umgebungen.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Kurzdarstellung der Lösung

Ermöglichen Sie Ihren Teams die sichere Nutzung von KI-Tools mit den Schutzmechanismen, die durch die SASE-Plattform von Cloudflare durchgesetzt werden.

Kurzbeschreibung jetzt anfordern
Kurzdarstellung&nbsp;– Thumbnail
Blog

Steuern Sie die Nutzung von GenAI durch die Belegschaft mit Prompt-Erkennung, Themenklassifizierung, Schutzmaßnahmen und Protokollierung.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Verbessern Sie den Datenschutz in Microsoft Outlook mit Cloudflare Email Security und ausgehendem DLP.

Blog lesen
Blog Vorschaubild
Blog

Erkennen Sie sensible Daten und Fehlkonfigurationen in Amazon S3- und Google Cloud Storage-Umgebungen.

Blog lesen
Blog Vorschaubild

Häufig gestellte Fragen zum Schutz von Daten

ERSTE SCHRITTE

LÖSUNGEN

SUPPORT

COMPLIANCE

ÖFFENTLICHES INTERESSE

UNTERNEHMEN

© 2026 Cloudflare, Inc.DatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenSicherheitsprobleme berichtenVertrauen und SicherheitMarkenzeichenImpressum