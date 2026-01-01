Protection des données

Le cloud de connectivité Cloudflare unifie la sécurité de vos espaces de travail en proposant un point de contrôle unique pour la protection de vos données sensibles sur l'ensemble de votre trafic web, SaaS, e-mail et cloud. Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les flux de données modernes, notamment sur les invites (prompts) saisies dans les bases de code et les outils IA, afin de vous assurer qu'aucun élément ne reste sans protection.
Unifiez la visibilité sur les données et les mesures de contrôle de ces dernières sur une seule plateforme. Configurez vos profils DLP une fois pour toutes, puis analysez votre environnement à la recherche de données sensibles.
Appliquez des mesures de contrôle des données à l'aide d'un processus d'inspection rapide et cohérent, ainsi que d'options sans client pour les appareils non gérés, sans perturber le travail de vos utilisateurs finaux.
Protégez vos données à l'aide de services de sécurité composables conçus pour fonctionner ensemble et d'outils de connectivité intégrés à l'épreuve de l'informatique quantique.
Applied Systems souhaitait tester l'IA générative, mais s'inquiétait du fait que ses collaborateurs nourrissent un outil IA de données sensibles.
Ses équipes utilisent l'isolement de navigateur à distance de Cloudflare pour surveiller et contrôler la manière dont les utilisateurs manipulent les données dans l'IA, notamment en limitant le téléchargement, l'importation et les fonctions de copier/coller. Aujourd'hui, l'entreprise a trouvé un équilibre solide entre la sécurité et l'innovation.
La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour la protection de vos données et la sécurité de vos espaces de travail :
Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.
Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.
Améliorez l'efficacité de votre déploiement SASE grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.
Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.