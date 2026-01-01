Protection des données

Applied Systems souhaitait tester l'IA générative, mais s'inquiétait du fait que ses collaborateurs nourrissent un outil IA de données sensibles.

Ses équipes utilisent l'isolement de navigateur à distance de Cloudflare pour surveiller et contrôler la manière dont les utilisateurs manipulent les données dans l'IA, notamment en limitant le téléchargement, l'importation et les fonctions de copier/coller. Aujourd'hui, l'entreprise a trouvé un équilibre solide entre la sécurité et l'innovation.