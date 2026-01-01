S'inscrire
Protégez vos données sensibles avec Cloudflare

Protégez vos données en transit, en cours d'utilisation et au repos
Le cloud de connectivité Cloudflare unifie la sécurité de vos espaces de travail en proposant un point de contrôle unique pour la protection de vos données sensibles sur l'ensemble de votre trafic web, SaaS, e-mail et cloud. Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les flux de données modernes, notamment sur les invites (prompts) saisies dans les bases de code et les outils IA, afin de vous assurer qu'aucun élément ne reste sans protection.

La différence Cloudflare
Cursor-click icon
Rationalisez la gestion

Unifiez la visibilité sur les données et les mesures de contrôle de ces dernières sur une seule plateforme. Configurez vos profils DLP une fois pour toutes, puis analysez votre environnement à la recherche de données sensibles.

Lightning bolt icon
Une expérience utilisateur fluide

Appliquez des mesures de contrôle des données à l'aide d'un processus d'inspection rapide et cohérent, ainsi que d'options sans client pour les appareils non gérés, sans perturber le travail de vos utilisateurs finaux.

Icône illustrant la protection sous forme de bouclier de sécurité
Une plateforme moderne et flexible

Protégez vos données à l'aide de services de sécurité composables conçus pour fonctionner ensemble et d'outils de connectivité intégrés à l'épreuve de l'informatique quantique.

Fonctionnement

Une protection des données soutenue par une plateforme mondiale

Protection des données
Cloudflare fait converger vos services de sécurité de l'espace de travail vers une plateforme unique afin de simplifier leur gestion.
  • Détectez les données sensibles figurant dans votre trafic et vos fichiers à l'aide de notre service DLP et configurez vos politiques de blocage grâce à notre solution SWG. Identifiez et gérez l'informatique fantôme (Shadow IT), notamment les outils d'IA fantôme (Shadow AI). Sécurisez l'accès aux données figurant dans vos applications grâce à notre plateforme ZTNA.
  • Analysez le contenu et l'intention des invites (prompts) saisies au sein des outils d'IA générative, puis bloquez les comportements suspects afin de contrôler la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA et de protéger vos données.
  • Appliquez des mesures de contrôle des données basées sur le navigateur grâce à notre service d'isolement web sans client afin de protéger l'accès des tiers et les politiques BYOD suivies par vos collaborateurs.
  • Analysez vos applications SaaS et vos environnements cloud à la recherche de risques envers la stratégie de sécurité et de données sensibles grâce à notre CASB et à notre service DLP. Prenez des mesures correctives pour corriger les failles détectées dans votre sécurité.
Protection des données
Applied Systems utilise Cloudflare pour protéger ses données sensibles dans les outils d'IA générative

Applied Systems souhaitait tester l'IA générative, mais s'inquiétait du fait que ses collaborateurs nourrissent un outil IA de données sensibles.

Ses équipes utilisent l'isolement de navigateur à distance de Cloudflare pour surveiller et contrôler la manière dont les utilisateurs manipulent les données dans l'IA, notamment en limitant le téléchargement, l'importation et les fonctions de copier/coller. Aujourd'hui, l'entreprise a trouvé un équilibre solide entre la sécurité et l'innovation.

« Ces dernières années, Cloudflare nous a aidés à consolider nos mesures de contrôle de la sécurité pour l'ensemble de nos utilisateurs, de nos applications et de nos réseaux… Aujourd'hui, nous sommes impatients de découvrir les futures innovations de Cloudflare en matière de protection des données, notamment leur vision et leur roadmap concernant les services DLP et CASB. »

Vous souhaitez parler de vos besoins en matière de protection des données ?

Nous contacter
Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité Cloudflare rationalise la visibilité sur les données et leur protection

La plateforme unifiée de services de connectivité et de sécurité cloud-native de Cloudflare constitue la base idéale pour la protection de vos données et la sécurité de vos espaces de travail :

Ease of use orange
Une implémentation simplifiée

Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Expérience de l'utilisateur final

Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.

Cloud multi orange
Une architecture agile

Améliorez l'efficacité de votre déploiement SASE grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Une protection convergente

Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.

Ressources concernant la protection des données

Dossier de solution

Accordez à vos équipes la possibilité d'utiliser les outils IA en toute sécurité grâce aux mesures de protection mises en œuvre par la plateforme SASE de Cloudflare.

Télécharger la présentation
Présentation de solution — Miniature
Blog

Régissez la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA générative grâce à des mesures de détection des invites, de classification thématique, à des garde-fous et à nos possibilités de journalisation.

Lire le blog
Miniature du blog
Blog

Renforcez la protection de vos données dans Microsoft Outlook grâce à la solution Cloudflare Email Security et à notre service de DLP sur le trafic sortant.

Lire le blog
Miniature du blog
Blog

Détectez les données sensibles et les erreurs de configuration au sein des environnements Amazon S3 et Google Cloud Storage.

Lire le blog
Miniature du blog
FAQ concernant la protection des données

