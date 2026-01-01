注册
DLP 新增 AI 提示词保护功能 阅读博客 >

使用 Cloudflare 保护您的敏感数据

保护传输中、使用中和静态的数据
Cloudflare 的全球连通云统一了工作空间安全防护，为您提供单一控制节点，以保护 Web、SaaS、电子邮件和云流量中的敏感数据。获得对现代数据流的可见性，包括 AI 提示词和代码库内部，以确保所有数据均受到保护。

Cloudflare 的不同之处
简化管理

单一平台上整合数据可见性和控制。一次性设置 DLP 配置文件，即可在您的整个环境中扫描敏感数据。

流畅用户体验

通过快速、一致的检测机制执行数据管控，并为非受管设备提供无客户端接入方案 —— 而且不会对最终用户造成干扰。

灵活、现代的平台

使用旨在协同工作的可组合安全服务与内置量子安全连接，保护您的数据。

工作方式

由一个全球平台驱动的数据保护

数据保护
Cloudflare 将工作区安全服务整合到单一平台，从而简化管理。
  • 通过 DLP 检测流量和文件中的敏感数据，并通过 SWG 配置阻止策略。发现和管理影子 IT，包括影子 AI。使用 ZTNA 保护对应用数据的访问。 分析生成式 AI 提示词的内容和意图，然后阻止可疑行为，从而管控员工的 AI 使用并保护数据。
  • 采用基于浏览器的数据控制和无客户端 Web 隔离技术，保护第三方访问和员工自带设备（BYOD）工作方式。
  • 使用 CASB 和数据丢失防护扫描 SaaS 应用和云环境，以排查安全态势风险并识别敏感数据。采取规范性措施来修复安全检测发现的问题。
数据保护
Applied Systems 使用 Cloudflare 保护生成式 AI 工具中的敏感数据

Applied Systems 想尝试使用生成式 AI，但担心员工会将敏感数据提供给 AI 工具。

他们使用 Cloudflare 的远程浏览器隔离技术，以监控和控制用户在 AI 中操作数据的方式，包括限制下载、上传和复制/粘贴。如今，该公司在安全与创新之间找到了良好的平衡。

“在过去几年来，Cloudflare 已经帮助我们整合了用户、应用和网络的安全控制…… 展望未来，我们对 Cloudflare 持续创新以保护数据的举措感到兴奋，特别是他们有关 DLP 和 CASB 等服务的愿景和路线图。”

准备好讨论您的数据保护需求了吗？

联系我们
选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化数据可见性和保护

Cloudflare 的云原生安全和连接服务统一平台是保护数据和工作空间安全的理想基础：

部署更简单

通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。

最终用户体验

借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。

敏捷架构

通过单一控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，以更高效地部署 SASE。

融合保护

整合面向公共和专用流量的现有单点解决方案，加速您的安全和网络现代化进程。

数据保护资源

解决方案简介

通过 Cloudflare 的 SASE 平台实施保护措施，助力您的团队安全使用 AI 工具。

获取解决方案简介
博客

通过提示词检测、主题分类、安全防护和日志记录来管理员工对生成式 AI 的使用。

阅读博客
博客

利用 Cloudflare Email Security 和出站 DLP，增强对 Microsoft Outlook 中的数据保护。

阅读博客
博客

检测 Amazon S3 和 Google Cloud Storage 环境中的敏感数据和错误配置。

阅读博客
数据保护常见问题解答

