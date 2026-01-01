语言
Cloudflare 的全球连通云统一了工作空间安全防护，为您提供单一控制节点，以保护 Web、SaaS、电子邮件和云流量中的敏感数据。获得对现代数据流的可见性，包括 AI 提示词和代码库内部，以确保所有数据均受到保护。
单一平台上整合数据可见性和控制。一次性设置 DLP 配置文件，即可在您的整个环境中扫描敏感数据。
通过快速、一致的检测机制执行数据管控，并为非受管设备提供无客户端接入方案 —— 而且不会对最终用户造成干扰。
使用旨在协同工作的可组合安全服务与内置量子安全连接，保护您的数据。
Applied Systems 想尝试使用生成式 AI，但担心员工会将敏感数据提供给 AI 工具。
他们使用 Cloudflare 的远程浏览器隔离技术，以监控和控制用户在 AI 中操作数据的方式，包括限制下载、上传和复制/粘贴。如今，该公司在安全与创新之间找到了良好的平衡。
Cloudflare 的云原生安全和连接服务统一平台是保护数据和工作空间安全的理想基础：
通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。
借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。
通过单一控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，以更高效地部署 SASE。
整合面向公共和专用流量的现有单点解决方案，加速您的安全和网络现代化进程。
通过 Cloudflare 的 SASE 平台实施保护措施，助力您的团队安全使用 AI 工具。
通过提示词检测、主题分类、安全防护和日志记录来管理员工对生成式 AI 的使用。
利用 Cloudflare Email Security 和出站 DLP，增强对 Microsoft Outlook 中的数据保护。
检测 Amazon S3 和 Google Cloud Storage 环境中的敏感数据和错误配置。
Cloudflare 全球连通云通过将多个数据安全服务统一到一个平台，帮助组织重新获得对 Web、SaaS、私有应用和 AI 工具等各种环境中的敏感数据的可见性和控制。这些安全服务包括数据丢失防护（DLP）、量子安全加密、Zero Trust 网络访问 (ZTNA)、浏览器隔离和 CASB，共同确保客户数据安全。
Cloudflare 通过统一平台简化管理，提供无摩擦的用户体验，以及通过一系列无缝协作的可组合服务实现创新和适应新风险的能力。
Cloudflare 的平台结合了多种安全服务来保护数据。其中包括扫描和修复配置错误的公共存储库以防止代码泄露，检测上传和下载中的源代码并对其应用控制措施，扫描 SaaS 应用的风险和错误配置，使用数据丢失防护 (DLP) 策略阻止敏感数据，以及通过 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 保护应用中的数据访问。
Cloudflare 可以防止用户将敏感数据复制/粘贴/输入到生成式 AI 服务中。它还可以监控和控制用户在 AI 中操作数据的方式，包括限制下载、上传和复制/粘贴。
Cloudflare 的统一平台使用单次通过检查来实施所有安全和数据控制。由于该网络与 95% 互联网用户的距离不超过 50 毫秒，因此可以快速且一致地执行检查，从而保持快速执行的用户体验。
