Protege los datos en tránsito, en uso y en reposo
La conectividad cloud de Cloudflare integra la seguridad del espacio digital en una sola plataforma, permitiendo proteger la información crítica en todos los canales: web, SaaS, correo electrónico y nube.Accede a una visión integral de los flujos de datos actuales, incluso los prompts de IA y el código fuente, para garantizar una protección completa.

LA DIFERENCIA DE CLOUDFLARE
Simplifica la gestión

Unifica la visibilidad y los controles de datos en una sola plataforma. Configura los perfiles de DLP una vez y, luego, busca datos confidenciales en todo tu entorno.

Experiencia fluida para el usuario

Implementa controles de datos con revisiones eficientes y opciones sin cliente para dispositivos no administrados, sin afectar a los usuarios finales.

Plataforma flexible y moderna

Protege tus datos con soluciones de seguridad modulares que funcionan en conjunto, y con conectividad integrada resistente a las amenazas cuánticas.

CÓMO FUNCIONA

Protección de datos con tecnología de una plataforma global

Cloudflare unifica los servicios de seguridad del espacio de trabajo en una sola plataforma para una gestión más simple.
  • Detecta datos confidenciales en el tráfico y los archivos con DLP, y configura políticas de bloqueo con SWG. Detecta y gestiona shadow IT, e incluso shadow AI.Protege el acceso a los datos en las aplicaciones con ZTNA.
  • Analiza los prompts de IA para identificar el contenido y la intención, y luego bloquea comportamientos sospechosos para regular el uso de la IA en el entorno laboral y proteger los datos.
  • Aplica controles de datos en el navegador que no requieren instalación en el dispositivo, para proteger tanto el acceso de terceros como el uso de dispositivos personales por parte de los empleados.
  • Escanea las aplicaciones SaaS y los entornos en la nube para identificar vulnerabilidades y proteger información crítica mediante CASB y DLP. Adopta medidas específicas para resolver los problemas de seguridad detectados.
Applied Systems utiliza Cloudflare para proteger datos confidenciales en herramientas de IA generativa

Applied Systems quería experimentar con IA generativa, pero le preocupaba que los empleados incluyeran datos confidenciales en una herramienta de IA.

La empresa recurrió a la solución de aislamiento remoto del navegador de Cloudflare para supervisar y controlar cómo los empleados usan los datos en la IA, lo que incluye restringir las cargas, las descargas y las funciones de copiar/pegar. Ahora, la empresa ha encontrado un equilibrio eficaz entre la seguridad y la innovación.

"En los últimos años, Cloudflare nos ha ayudado a consolidar los controles de seguridad de nuestros usuarios, aplicaciones y redes [...] De cara al futuro, estamos entusiasmados con las próximas innovaciones de Cloudflare para proteger los datos y, en particular, con su visión y hoja de ruta de servicios como DLP y CASB".

¿Te interesa hablar de tus necesidades de protección de datos?

Te ayudamos
¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare optimiza la visibilidad y la protección de los datos

La plataforma unificada de Cloudflare que integra servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para la protección de datos y la seguridad del espacio de trabajo:

Ease of use orange
Implementación más sencilla

Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiencia del usuario final

Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Optimiza la implementación de tu SASE de manera con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección consolidada

Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

Recursos de protección de datos

RESUMEN DE SOLUCIONES

Ayuda a tus equipos para que aprovechen el potencial de la IA con total seguridad con las protecciones que ofrece la plataforma SASE de Cloudflare.

Obtén un resumen de solución
Resumen de la solución - miniatura
Blog

Gestiona el uso de la IA generativa en el entorno laboral mediante detección de prompts, clasificación de temas, protecciones y registro de actividad.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Mejora la protección de datos en Microsoft Outlook con Cloudflare Email Security y la función DLP de salida.

Leer blog
Blog thumbnail
Blog

Detecta datos confidenciales y configuraciones erróneas en entornos de Amazon S3 y Google Cloud Storage.

Leer blog
Blog thumbnail
Preguntas frecuentes sobre la protección de datos

