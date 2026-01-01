La conectividad cloud de Cloudflare integra la seguridad del espacio digital en una sola plataforma, permitiendo proteger la información crítica en todos los canales: web, SaaS, correo electrónico y nube.Accede a una visión integral de los flujos de datos actuales, incluso los prompts de IA y el código fuente, para garantizar una protección completa.
Unifica la visibilidad y los controles de datos en una sola plataforma. Configura los perfiles de DLP una vez y, luego, busca datos confidenciales en todo tu entorno.
Implementa controles de datos con revisiones eficientes y opciones sin cliente para dispositivos no administrados, sin afectar a los usuarios finales.
Applied Systems quería experimentar con IA generativa, pero le preocupaba que los empleados incluyeran datos confidenciales en una herramienta de IA.
La empresa recurrió a la solución de aislamiento remoto del navegador de Cloudflare para supervisar y controlar cómo los empleados usan los datos en la IA, lo que incluye restringir las cargas, las descargas y las funciones de copiar/pegar. Ahora, la empresa ha encontrado un equilibrio eficaz entre la seguridad y la innovación.
La plataforma unificada de Cloudflare que integra servicios de seguridad y conectividad nativos de nube es la base ideal para la protección de datos y la seguridad del espacio de trabajo:
Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.
Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Optimiza la implementación de tu SASE de manera con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.