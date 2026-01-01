Applied Systems quería experimentar con IA generativa, pero le preocupaba que los empleados incluyeran datos confidenciales en una herramienta de IA.

La empresa recurrió a la solución de aislamiento remoto del navegador de Cloudflare para supervisar y controlar cómo los empleados usan los datos en la IA, lo que incluye restringir las cargas, las descargas y las funciones de copiar/pegar. Ahora, la empresa ha encontrado un equilibrio eficaz entre la seguridad y la innovación.