Cloudflareのコネクティビティクラウドは、ワークスペースセキュリティを統合し、Web、SaaS、メール、クラウドトラフィックにわたる機密データを保護するための一元的な制御ポイントを提供します。AIプロンプトやコードベースを含む最新のデータフローを可視化し、無防備の状態を防ぎます。
単一のプラットフォームでデータの可視性と制御を統合します。DLPプロファイルを一度設定すると、環境全体で機密データをスキャンできます。
管理対�象外デバイスに対し、高速かつ一貫性のある検査とクライアントレスオプションを使用することで、エンドユーザーに影響を与えることなく、データ制御を強化します。
Applied Systemsは生成AIを試したかったのですが、従業員が機密データをAIツールにフィードしてしまうことを懸念していました。
同社は、ユーザーがAIでデータをどう操作するか監視し、制御（ダウンロード、アップロード、コピペの制限など）するために、CloudflareのRemote Browser Isolationを使っています。今では、セキュリティとイノベーションのバランスをうまくとれるようになりました。
クラウドネイティブなセキュリティと接続サービスを統合したCloudflareのプラットフォームは、データ保護とワークスペースセキュリティの基盤として理想的です：
統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。
すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。
単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASEのより効率的な実装化を実現できます。