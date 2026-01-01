サインアップ
Cloudflareで機密データを保護

転送中、使用中、保存中のデータを保護
Cloudflareのコネクティビティクラウドは、ワークスペースセキュリティを統合し、Web、SaaS、メール、クラウドトラフィックにわたる機密データを保護するための一元的な制御ポイントを提供します。AIプロンプトやコードベースを含む最新のデータフローを可視化し、無防備の状態を防ぎます。

Cloudflareの違い
合理化された管理

単一のプラットフォームでデータの可視性と制御を統合します。DLPプロファイルを一度設定すると、環境全体で機密データをスキャンできます。

摩擦のないユーザーエクスペリエンス

管理対象外デバイスに対し、高速かつ一貫性のある検査とクライアントレスオプションを使用することで、エンドユーザーに影響を与えることなく、データ制御を強化します。

柔軟かつ最新のプラットフォーム

相互連携を前提に設計された構成可能なセキュリティサービスと、組み込み型量子耐性コネクティビティでデータ保護

仕組み

グローバルプラットフォームでデータを保護

データ保護
Cloudflareは、ワークスペースセキュリティサービスを単一のプラットフォームに統合し、管理を簡素化します。
  • DLPでトラフィックとファイル内の機密データを検出し、SWGを使用してブロックポリシーを設定します。シャドーAIを含むシャドーITを検出し、管理します。ZTNAでアプリ内のデータにセキュアにアクセスします。
  • 生成AIプロンプトの内容と意図を分析し、不審な挙動をブロックすることで、従業員によるAI利用を管理し、データを保護します。
  • クライアントレスWeb分離によるブラウザーベースのデータ制御を適用し、サードパーティアクセスおよび従業員のBYODポリシーを保護します。
  • CASBおよびDLPを使用して、SaaSアプリとクラウド環境をスキャンし、ポスチャリスクと機密データを検出します。セキュリティに関する調査結果を修正するために、規定的な措置を講じます。
データ保護
Applied SystemsはCloudflareで生成AIツール内の機密データを保護

Applied Systemsは生成AIを試したかったのですが、従業員が機密データをAIツールにフィードしてしまうことを懸念していました。

同社は、ユーザーがAIでデータをどう操作するか監視し、制御（ダウンロード、アップロード、コピペの制限など）するために、CloudflareのRemote Browser Isolationを使っています。今では、セキュリティとイノベーションのバランスをうまくとれるようになりました。

「ここ数年、Cloudflareは当社がユーザー、アプリケーション、ネットワークのセキュリティ制御を統合するのを支援してくれました。今後、Cloudflareが継続的にデータ保護のためのイノベーションを進め、特にDLPやCASBといったサービスのビジョンとロードマップを示してくれることを楽しみにしています。」

貴社のデータ保護ニーズについてお話しませんか？

お問い合わせ
Cloudflareとの出会い

Cloudflareのコネクティビティクラウドは、データの可視性と保護を合理化

クラウドネイティブなセキュリティと接続サービスを統合したCloudflareのプラットフォームは、データ保護とワークスペースセキュリティの基盤として理想的です：

Ease of use orange
よりシンプルな実装

統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。

Performance acceleration rocket orange
エンドユーザーエクスペリエンス

すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。

Cloud multi orange
俊敏なアーキテクチャ

単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASEのより効率的な実装化を実現できます。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
統合型保護

パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションに向けた取り組みを加速させましょう。

データ保護に関するリソース

ソリューション概説

Cloudflare SASEプラットフォームの保護機能でAIツールの利用を安全にしましょう。

ソリューション概説を表示
ソリューション概説 - サムネイル
ブログ

プロンプトの検出、トピックの分類、ガードレール、およびログ記録によって、従業員の生成AIの使用を管理します。

ブログを読む
ブログサムネイル
ブログ

Cloudflare Email Securityと送信側DLPを組み合わせることで、Microsoft Outlookのデータ保護を強化します。

ブログを読む
ブログサムネイル
ブログ

Amazon S3やGoogle Cloud Storage環境内の機密データや設定ミスを検出します。

ブログを読む
ブログサムネイル
データ保護に関してよくある質問

