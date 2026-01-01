Applied Systemsは生成AIを試したかったのですが、従業員が機密データをAIツールにフィードしてしまうことを懸念していました。

同社は、ユーザーがAIでデータをどう操作するか監視し、制御（ダウンロード、アップロード、コピペの制限など）するために、CloudflareのRemote Browser Isolationを使っています。今では、セキュリティとイノベーションのバランスをうまくとれるようになりました。