ハイブリッドワークの保護にはさまざまなセキュリティ分野が関わっており、全社的な留意と協働が必要です。
Cloudflareがどのようにお客様のユースケースを実現し、主要なセキュリティプロセスを簡素化するかをご覧ください。
以下によって、SaaSアプリとAIツールのアクセスと使用を管理し、高い可視性と優れた制御を実現します：
Cloudflare CASB
Cloudflare DLP
可視化と利用制御で、あらゆるAIツールのセキュアな利用を実現：
Cloudflare Zero Trust
以下の製品で、複雑化し過負荷状態のVPNを、最新のスケーラブルなアプローチによって簡素化します：
Cloudflare Access
受信トレイを超えて機能する多層式保護—Cloudflareでメール、SMS、コラボレーションアプリをセキュアに
Cloudflare Email Security
Cloudflare Zero Trust
以下の製品で、アプリケーションへの高速かつ安全なアクセスを実現し、サードパーティコラボレーターに第一級の体験を提供します：
Cloudflare Access
以下によって、開発者のワークフローを妨げることなく、ゼロトラストの制御を機密性の高いインフラリソースに適用します：
Cloudflare Access
以下により、世界中どこでも超高速で一貫性のあるマルウェア対策を実施します：
Cloudflare Gateway
Cloudflareブラウザ分離
以下の製品で、Web、SaaS、非公開アプリケーションにおける機密データやソースコードの可視性とコントロールを回復します：
Cloudflare Zero Trust
以下の製品で、FIDO2に適合したMFAとゼロトラストを実現し、フィッシングや最も危険な脅威ベクトルを阻止します：
Cloudflare Access
サイバー脅威から防御し、許容される使用を強制し、ゲストWiFiネットワークでの訪問者体験を最適化します。
CloudflareのDNSフィルタリング
Cloudflareのコンポーザブルなプラットフォームとネットワークを使えば、どんな接続でも簡単に保護でき、ユーザーはデバイスや場所を問わずインターネット、アプリケーション、インフラストラクチャを安全に使用し、生産性を維持することができます。
統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。
すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。
単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASE実装をより効率的に強化できます。
Canvaは、3500名の従業員と複数のサードパーティエージェンシーから成るグローバルなユーザーベース全体で、アプリケーションの使用を管理し、保護する効果的な方法を必要としていました。
同社のセキュリティチームは、CloudflareのZTNAサービスであるCloudflare Accessを使用すると新規ユーザーのオンボードやオフボード、ネットワークアクティビティの追跡がいとも簡単にできることを実感しています。