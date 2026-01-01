サインアップ
従業員のAI利用を安全に管理し、リスクを軽減しデータを保護しましょう。 詳しくはこちら >

Cloudflareでハイブリッドワークを保護

当社のクラウドネイティブサービスで実現可能なハイブリッドワーク保護の具体的ユースケースをご覧ください。
Illustration of a person working from home with Cloudflare swag

ハイブリッドワークの保護にはさまざまなセキュリティ分野が関わっており、全社的な留意と協働が必要です。

Cloudflareがどのようにお客様のユースケースを実現し、主要なセキュリティプロセスを簡素化するかをご覧ください。

Illustration of a person working from home with Cloudflare swag
ユースケース
eyeball - round icon
シャドーITとAIを検出

以下によって、SaaSアプリとAIツールのアクセスと使用を管理し、高い可視性と優れた制御を実現します：

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

詳細
従業員による生成AIの利用を保護

可視化と利用制御で、あらゆるAIツールのセキュアな利用を実現：

  • Cloudflare Zero Trust

詳細を見る
Zero Trust shield - round icon
VPNの代替え

以下の製品で、複雑化し過負荷状態のVPNを、最新のスケーラブルなアプローチによって簡素化します：

  • Cloudflare Access

詳細
Phishing round icon
マルチチャネルフィッシングからの保護

受信トレイを超えて機能する多層式保護—Cloudflareでメール、SMS、コラボレーションアプリをセキュアに

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

詳細を見る
User multi - round icon
サードパーティのアクセスを保護

以下の製品で、アプリケーションへの高速かつ安全なアクセスを実現し、サードパーティコラボレーターに第一級の体験を提供します：

  • Cloudflare Access

詳細
Server 1 - round icon
インフラへの特権アクセスを提供

以下によって、開発者のワークフローを妨げることなく、ゼロトラストの制御を機密性の高いインフラリソースに適用します：

  • Cloudflare Access

詳細
filtering - round icon
リモートワーカーのためのWebセキュリティ

以下により、世界中どこでも超高速で一貫性のあるマルウェア対策を実施します：

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflareブラウザ分離

詳細
data protection - round icon
機密性の高いデータを保護

以下の製品で、Web、SaaS、非公開アプリケーションにおける機密データやソースコードの可視性とコントロールを回復します：

  • Cloudflare Zero Trust

詳細
Security fingerprint - round icon
フィッシングに対抗するMFAを有効化

以下の製品で、FIDO2に適合したMFAとゼロトラストを実現し、フィッシングや最も危険な脅威ベクトルを阻止します：

  • Cloudflare Access

詳細
Icon round Wifi
ゲストWi-FiやパブリックWi-Fiを保護

サイバー脅威から防御し、許容される使用を強制し、ゲストWiFiネットワークでの訪問者体験を最適化します。

  • CloudflareのDNSフィルタリング

詳細を見る
Cloudflareとの出会い

Cloudflareコネクティビティクラウドでハイブリッドワークフォースのセキュリティを簡素化

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Cloudflareのコンポーザブルなプラットフォームとネットワークを使えば、どんな接続でも簡単に保護でき、ユーザーはデバイスや場所を問わず安全にアプリケーションとインターネットを使用し、生産性を維持することができます。

Cloudflareのコンポーザブルなプラットフォームとネットワークを使えば、どんな接続でも簡単に保護でき、ユーザーはデバイスや場所を問わずインターネット、アプリケーション、インフラストラクチャを安全に使用し、生産性を維持することができます。

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Ease of use orange
よりシンプルな実装

統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。

Performance acceleration rocket orange
エンドユーザーエクスペリエンス

すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。

Cloud multi orange
俊敏なアーキテクチャ

単一のコントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブルなクラウドネイティブサービスにより、SASE実装をより効率的に強化できます。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
統合型保護

パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションに向けた取り組みを加速させましょう。

高優先度のユースケースでSASEプラットフォームを評価する方法

電子書籍を入手する
Canvaは、従業員3500名強のハイブリッドワークフォースをCloudflareで保護
Canvaは、従業員3500名強のハイブリッドワークフォースをCloudflareで保護

Canvaは、3500名の従業員と複数のサードパーティエージェンシーから成るグローバルなユーザーベース全体で、アプリケーションの使用を管理し、保護する効果的な方法を必要としていました。

同社のセキュリティチームは、CloudflareのZTNAサービスであるCloudflare Accessを使用すると新規ユーザーのオンボードやオフボード、ネットワークアクティビティの追跡がいとも簡単にできることを実感しています。

「Cloudflare Accessの導入によって、当社独自のID・アクセス管理（IAM）システムを開発する必要がなくなりました。…CanvaWorldでレベルの異なる許可を従業員に与えたかったのですが、Accessを使えば簡単にできます。」

Cloudflareの法人担当までお問い合わせください

お問い合わせ

利用開始

ソリューション

サポート

コンプライアンス

公共の利益

会社

© 2026 Cloudflare, Inc.プライバシーポリシー利用規約セキュリティの問題を報告信頼性と安全性商標