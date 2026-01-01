フィッシングは依然として最も蔓延している脅威の一つであり、多くの場合、より大規模な攻撃の第一歩に過ぎません。Zero Trustセキュリティアプローチの一環としてFIDO2に準拠した多要素認証（MFA）を実装することで、マルチチャネルフィッシングがもたらす脅威を無力化します。
FIDO2準拠のMFAを活用して、フィッシング攻撃を防止。��フィッシングからの保護を受信トレイだけでなく、SMSやソーシャルメディアなどの他のチャネルにも拡張。
Zero Trustネットワークアクセス（ZTNA）でIDプロバイダ（または複数のプロバイダ）を拡張し、より多くのリソースにわたってFIDO2 MFAを簡単に実施できます。
他の認証方法の脆弱性を回避します。ワンタイムPINとは異なり、FIDO2 MFAは攻撃者に傍受されません。Zero Trustポリシーを通じてMFAを広く実装し、必須事項にします。
CloudflareのZero Trustプラットフォームは、SaaS、セルフホスト型、および非Webリソースにわたって一貫してFIDO2 MFAを実施します。
Cloudflareのセキュリティチームは、従業員からOktaのログイン認証情報を収集して使用しようとするフィッシング攻撃に迅速に対処する必要がありました。攻撃者は認証情報を盗み取ることに成功し、ログインを試みましたが、CloudflareのZero Trustを実装したセキュリティキーログイン要件を克服することはできませんでした。
すべてのユーザーとアプリに対し、セキュリティキーなどのFIDO2準拠のMFAをZero Trustアクセスポリシーの一部として要求することで、マルチチャネルフィッシング攻撃への障壁を強化することができます。
Cloudflareのクラウドネイティブサービスの統合プラットフォーム�を利用することで、フィッシングスキームを制圧する強力なMFA機能を備えたZero Trustセキュリティモデルを実装できます。
幅広い相互運用性とカスタマイズ可能なネットワーキング機能で、セキュリティとネットワーキングのあらゆるニーズに対応します。
インターネットユーザーのおよそ95%から約50ミリ秒以内にあるグローバルネットワークで、より良いユーザーエクスペリエンスを提供しましょう。
Webの約20%をプロキシし、日々~2150億件の脅威をブロックすることで集めたインテリジェンスを活用し、さらなる攻撃を防止します。
すべてのハイブリッドワーク用セキュリティサービスを単一のUIにまとめることによって、ツールの無秩序拡散を抑え、アラート疲れを緩和します。