Phishing-beständige MFA mit Cloudflare aktivieren

Verhindern Sie Phishing-Betrug, indem Sie eine starke Authentifizierung durchsetzen
Phishing ist nach wie vor eine der häufigsten Bedrohungen – und oft ist es nur der erste Schritt eines größeren Angriffs. Die Implementierung einer FIDO2-kompatiblen Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) als Teil eines Zero-Trust-Sicherheitsansatzes neutralisiert die Bedrohung durch Multi-Channel-Phishing.

CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Weniger Risiko von Multi-Channel-Phishing

Stoppen Sie Phishing-Angriffe mit FIDO2-konformer MFA. Erweitern Sie den Phishing-Schutz über den Posteingang hinaus auf andere Kanäle wie SMS oder soziale Medien.

Zugriffsverwaltung verbessern

Erweitern Sie Ihren Identitätsanbieter (oder mehrere Anbieter) mit Zero Trust Network Access (ZTNA), um FIDO2 MFA einfach auf mehr Ressourcen anzuwenden.

Maximale MFA-Vorteile

Vermeiden Sie die Schwachstellen anderer Authentifizierungsmethoden. Im Gegensatz zu Einmal-PINs kann FIDO2 MFA nicht von einem Angreifer abgefangen werden. Implementieren Sie MFA umfassend – und machen Sie es zwingend erforderlich – durch Zero-Trust-Richtlinien.

FUNKTIONSWEISE

Verhindern Sie Phishing mit FIDO2 MFA und Cloudflare

Die Zero Trust-Plattform von Cloudflare kann FIDO2 MFA einheitlich über SaaS, selbstgehostete und nicht webbasierte Ressourcen hinweg durchsetzen.

  • Implementieren Sie den ZTNA-Service von Cloudflare, um eine strenge kontextbezogene Überprüfung für den Zugriff auf alle Ressourcen Ihres Unternehmens durchzuführen.
  • Erhöhen Sie die Sicherheit mit FIDO2-kompatibler MFA, die es nahezu unmöglich macht, die Anmeldeinformationen der Benutzer abzufangen oder zu stehlen.
  • Setzen Sie selektiv starke MFA durch, beginnend mit sensiblen Anwendungen. Gehen Sie über die bloße Unterstützung von FIDO2 MFA hinaus und beginnen Sie, diese vorauszusetzen.
  • Ermöglichen Sie eine umfassende Bereitstellung. Nicht alle Anwendungen unterstützen FIDO2 MFA nativ. Als Aggregationsschicht hilft der ZTNA-Service von Cloudflare dabei, ihn auf alle Ressourcen auszuweiten.
Vereitelung eines SMS-Phishing-Angriffs auf Cloudflare

Das Sicherheitsteam von Cloudflare musste schnell auf einen Phishing-Angriff reagieren, bei dem versucht wurde, die Okta-Anmeldedaten von Mitarbeitenden abzufangen und dann zu verwenden. Obwohl die Angreifer erfolgreich Anmeldedaten stahlen und versuchten, sich einzuloggen, konnten sie den Sicherheitsschlüssel, der für die Anmeldung bei der Zero Trust-Implementierung von Cloudflare erforderlich ist, nicht umgehen.

Die Forderung nach FIDO2-kompatibler MFA, wie z. B. Sicherheitsschlüssel, als Teil der Zero Trust-Zugangsrichtlinien für alle Nutzer und Anwendungen kann den Schutz vor Multichannel-Phishing-Angriffen stärken.

„Der Angreifer hat zwar versucht, sich mit kompromittierten Anmeldedaten in unsere Systeme einzuloggen, scheiterte aber an der Anforderung eines Hardkeys.“

Was spricht für Cloudflare?

Mit der Connectivity-Cloud von Cloudflare holen Sie sich die Kontrolle über IT-Umgebungen zurück und schaffen Transparenz

Mit der einheitlichen Plattform Cloud-nativer Services von Cloudflare können Sie ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell mit starken MFA-Funktionen implementieren, das Phishing-Schemata bezwingt.

Modulare Architektur

Erfüllen Sie unterschiedliche Sicherheits- und Netzwerkanforderungen mit umfassender Interoperabilität und anpassbaren Netzwerken.

Performance

Bessere Nutzererfahrungen mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von ~95 % der Internetnutzer entfernt ist.

Bedrohungsdaten

Verhindern Sie mehr Angriffe mit Informationen, die durch die Beobachtung (Proxying) von ~20 % des Internets und die tägliche Blockierung von ~215 Milliarden Bedrohungen gewonnen werden.

Einheitliche Schnittstelle

Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarmmüdigkeit – vereinen Sie alle Sicherheitsdienste für hybride Arbeit in einer Benutzeroberfläche.

Häufig gestellte Fragen zu Phishing-resistenter MFA

