Phishing ist nach wie vor eine der häufigsten Bedrohungen – und oft ist es nur der erste Schritt eines größeren Angriffs. Die Implementierung einer FIDO2-kompatiblen Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) als Teil eines Zero-Trust-Sicherheitsansatzes neutralisiert die Bedrohung durch Multi-Channel-Phishing.
Stoppen Sie Phishing-Angriffe mit FIDO2-konformer MFA. Erweitern Sie den Phishing-Schutz über den Posteingang hinaus auf andere Kanäle wie SMS oder soziale Medien.
Erweitern Sie Ihren Identitätsanbieter (oder mehrere Anbieter) mit Zero Trust Network Access (ZTNA), um FIDO2 MFA einfach auf mehr Ressourcen anzuwenden.
Vermeiden Sie die Schwachstellen anderer Authentifizierungsmethoden. Im Gegensatz zu Einmal-PINs kann FIDO2 MFA nicht von einem Angreifer abgefangen werden. Implementieren Sie MFA umfassend – und machen Sie es zwingend erforderlich – durch Zero-Trust-Richtlinien.
Die Zero Trust-Plattform von Cloudflare kann FIDO2 MFA einheitlich über SaaS, selbstgehostete und nicht webbasierte Ressourcen hinweg durchsetzen.
Das Sicherheitsteam von Cloudflare musste schnell auf einen Phishing-Angriff reagieren, bei dem versucht wurde, die Okta-Anmeldedaten von Mitarbeitenden abzufangen und dann zu verwenden. Obwohl die Angreifer erfolgreich Anmeldedaten stahlen und versuchten, sich einzuloggen, konnten sie den Sicherheitsschlüssel, der für die Anmeldung bei der Zero Trust-Implementierung von Cloudflare erforderlich ist, nicht umgehen.
Die Forderung nach FIDO2-kompatibler MFA, wie z. B. Sicherheitsschlüssel, als Teil der Zero Trust-Zugangsrichtlinien für alle Nutzer und Anwendungen kann den Schutz vor Multichannel-Phishing-Angriffen stärken.
Mit der einheitlichen Plattform Cloud-nativer Services von Cloudflare können Sie ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell mit starken MFA-Funktionen implementieren, das Phishing-Schemata bezwingt.
Erfüllen Sie unterschiedliche Sicherheits- und Netzwerkanforderungen mit umfassender Interoperabilität und anpassbaren Netzwerken.
Bessere Nutzererfahrungen mit einem globalen Netzwerk, das etwa 50 ms von ~95 % der Internetnutzer entfernt ist.
Verhindern Sie mehr Angriffe mit Informationen, die durch die Beobachtung (Proxying) von ~20 % des Internets und die tägliche Blockierung von ~215 Milliarden Bedrohungen gewonnen werden.
Schluss mit Tool-Wildwuchs und Alarmmüdigkeit – vereinen Sie alle Sicherheitsdienste für hybride Arbeit in einer Benutzeroberfläche.