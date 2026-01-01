Il phishing continua a rappresentare uno dei tipi di minaccia più diffusi e spesso costituisce solo il primo stadio di un attacco più esteso. Implementare l'autenticazione a più fattori (MFA) conforme a FIDO2 nell'ambito di un approccio di sicurezza Zero Trust neutralizza la minaccia rappresentata dal phishing multicanale.
Blocca gli attacchi di phishing con MFA conforme a FIDO2. Espandi la protezione dal phishing oltre la posta in arrivo ad altri canali come SMS o social media.
Potenzia i tuoi provider di identità con Zero Trust Network Access (ZTNA) per applicare facilmente la MFA FIDO2 a un maggior numero di risorse.
Evita le vulnerabilità di altri metodi di autenticazione. A differenza dei PIN monouso, la MFA FIDO2 non può essere intercettata dagli autori di attacchi. Implementa la MFA in modo esteso e imponila attraverso i criteri Zero Trust.
La piattaforma Zero Trust di Cloudflare può applicare la MFA FIDO2 in modo omogeneo su risorse SaaS, in hosting autonomo e non Web.
Il team della sicurezza di Cloudflare doveva affrontare rapidamente un attacco di phishing in cui si cercava di raccogliere e poi utilizzare le credenziali di accesso Okta dei dipendenti. Sebbene gli autori degli attacchi siano riusciti a sottrarre le credenziali e abbiano tentato di accedere, non sono stati in grado di superare il requisito di accesso con chiave di sicurezza previsto dall'implementazione Zero Trust di Cloudflare.
Richiedere una MFA conforme a FIDO2, come ad esempio la chiave di sicurezza, nell'ambito dei criteri di accesso Zero Trust per tutti gli utenti e per tutte le app può rafforzare la barriera contro gli attacchi di phishing multicanale.
Con la piattaforma unificata di servizi cloud native di Cloudflare, le organizzazioni possono implementare un modello di sicurezza Zero Trust con efficaci funzionalità MFA in grado di sventare gli attacchi di phishing.
Soddisfa svariati requisiti di sicurezza e di rete sfruttando l'ampia interoperabilità e la rete personalizzabile.
Offri esperienze utente migliori con una rete globale che si trova quasi a 50 ms dal95% degli utenti di Internet.
Previeni ulteriori attacchi con l'intelligence ricavata dal proxy di circa il 20% del Web e dal blocco ~215 miliardo di minacce al giorno.
Riduci la proliferazione degli strumenti e la desensibilizzazione degli avvisi unendo i servizi ibridi di sicurezza del lavoro in un'unica interfaccia utente.