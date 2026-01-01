Il team della sicurezza di Cloudflare doveva affrontare rapidamente un attacco di phishing in cui si cercava di raccogliere e poi utilizzare le credenziali di accesso Okta dei dipendenti. Sebbene gli autori degli attacchi siano riusciti a sottrarre le credenziali e abbiano tentato di accedere, non sono stati in grado di superare il requisito di accesso con chiave di sicurezza previsto dall'implementazione Zero Trust di Cloudflare.

Richiedere una MFA conforme a FIDO2, come ad esempio la chiave di sicurezza, nell'ambito dei criteri di accesso Zero Trust per tutti gli utenti e per tutte le app può rafforzare la barriera contro gli attacchi di phishing multicanale.