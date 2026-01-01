El equipo de seguridad de Cloudflare debía resolver sin demora un ataque de phishing que intentaba recopilar y luego utilizar credenciales de inicio de sesión de Okta de los empleados. Aunque los atacantes consiguieron robar las credenciales e intentaron iniciar sesión, no pudieron superar el requisito de inicio de sesión de clave de seguridad de la implementación Zero Trust de Cloudflare.

La aplicación del requisito de MFA compatible con FIDO2, al igual que las claves de seguridad, como parte de las políticas de acceso Zero Trust para todos los usuarios y todas las aplicaciones puede reforzar la protección contra los ataques de phishing multicanal.