使用符合 FIDO2 規範的 MFA 來阻止網路釣魚攻擊。將網路釣魚防護從收件匣擴展至其他通道，例如簡訊或社交媒體。
使用 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 擴充身分識別提供者（或多個提供者），從而在更多資源中輕鬆地強制執行 FIDO2 MFA。
避免其他驗證方法的漏洞。與單次 PIN 碼不同，攻擊者無法攔截 FIDO2 MFA。透過 Zero Trust 原則廣泛實作 MFA，並強制要求。
Cloudflare 的 Zero Trust 平台可以在 SaaS、自託管和非 Web 資源中一致地強制執行 FIDO2 MFA。
使用 Cloudflare 的統一雲端原生服務平台，您可以實施 Zero Trust 安全模型，從而利用強式 MFA 功能破解網路釣魚騙局。
透過廣泛的互通性和可自訂的聯網服務，滿足各種各樣的安全和聯網需求。
透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供更佳的使用者體驗。
使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖 ~2150 億次威脅收集而來的情報，防止更多攻擊。
透過將每一項混合式工作安全服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠。