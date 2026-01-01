Cloudflare 的 Zero Trust 平台可在各種資源類型（如 SaaS、自託管應用程式和非 Web 應用程式）中一致地強制執行 FIDO2 MFA。這允許組織要求強式驗證方法，即使對於不提供 FIDO2 MFA 原生支援的應用程式亦是如此。