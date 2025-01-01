如何實作 Zero Trust 安全性

轉向 Zero Trust 方法不必過於複雜。組織可以從實作 MFA、關閉不必要的連接埠以及其他一些簡單步驟開始。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 確定開始實作 Zero Trust 安全性所需的步驟
  • 瞭解 Zero Trust 的好處

相關內容

Zero Trust 安全性

什麼是 ZTNA？

最低權限原則

微分段

多重身份驗證

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Zero Trust 安全性如何運作

Zero Trust 安全性方法假設組織內部已經存在威脅。在 Zero Trust 方法中，不會自動「信任」任何使用者、裝置或應用程式，而是對公司網路中任何位置的每個請求都執行嚴格的身分驗證，即使對於已經連接到該網路的使用者和裝置也是如此。

Zero Trust 安全架構基於以下原則建構：

要深入瞭解這些原則以及它們如何相互結合和加強，請參閱什麼是 Zero Trust 網路？

報告
2023 年 IDC MarketScape ZTNA

取得報告
指南
保護應用程式存取的 Zero Trust 指南
閱讀指南

如何實作 Zero Trust 安全性

實作全面的 Zero Trust 安全性可能需要一些時間，並且需要大量的跨團隊合作。組織的數位環境越複雜，即它必須保護的應用程式、使用者、辦公室、雲端和資料中心的種類越多，就越需要付出更多的努力來對這些點之間移動的每個請求實施 Zero Trust 原則。

因此，最成功的 Zero Trust 實作從需要較少努力和支援的更簡單步驟開始。透過採取這些步驟，組織可以大幅減少面臨各種威脅的風險，並為更大規模、更有系統的改進贏得支援。

以下是五個這樣的步驟：

1. MFA

多重要素驗證 (MFA) 要求登入應用程式的使用者使用兩個或多個驗證因素，而不僅僅是一個（例如使用者名稱和密碼）。MFA 比單一要素驗證安全得多，因為從攻擊者的角度來看，竊取屬於同一個人的兩個因素非常困難。

除了溫和地向使用者推出更嚴格的安全方法之外，推出 MFA 也是開始加強關鍵服務安全性的好方法。

2. 針對關鍵應用程式推出 Zero Trust 原則

除了身分之外，Zero Trust 還考慮裝置活動和狀態。針對所有應用程式執行 Zero Trust 原則是最終目標，但第一步是對任務關鍵型應用程式這樣做。

有多種方法可以在裝置和應用程式之間設定 Zero Trust 原則，包括透過加密通道、代理或單一登入 (SSO) 提供者。本文提供了有關設定的更多詳細資料。

3. 雲端電子郵件安全與網路釣魚防護

電子郵件是主要的攻擊手段。惡意電子郵件甚至可能來自受信任的來源（透過帳戶盜用電子郵件欺詐），因此套用電子郵件安全解決方案是邁向 Zero Trust 的一大步。

如今，使用者透過傳統的自托管電子郵件應用程式、基於瀏覽器的 Web 應用程式、行動裝置應用程式等查看電子郵件。因此，在雲端託管時，電子郵件安全性和網路釣魚偵測會更加有效——然後它可以輕鬆篩選來自任何來源和前往任何目的地的電子郵件，而不會轉接電子郵件流量。

4. 關閉不必要的連接埠

在網路中，連接埠是電腦可以接收輸入流量的虛擬點。開放連接埠就像未上鎖的門，攻擊者可以利用它滲透到網路內部。連接埠有數千個，但大多數並不經常使用。組織可以關閉不必要的連接埠，以保護自己免受惡意 Web 流量的侵害。

5. DNS 篩選

從網路釣魚網站到路過式下載，不安全的 Web 應用程式是威脅的主要來源。DNS 篩選是一種防止不受信任的網站解析為 IP 位址的方法，這意味著篩選器後面的任何人都無法連接到此類網站。

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有關 Zero Trust 實作的更多資訊

這五個步驟將使組織順利邁向完整的 Zero Trust 安全框架。Cloudflare 提供了一份白皮書，更詳細地分解了這些步驟。下載：《Zero Trust 架構路線圖》。

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