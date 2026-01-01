FIDO2 준수 MFA로 피싱 공격을 차단하세요. 받은 편지함을 넘어 SMS나 소셜 미디어와 같은 다른 채널까지 피싱 보호 범위를 확장하세요.
Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA)로 ID 공급자(또는 다수 공급자)를 강화하여 더 많은 리소스에서 FIDO2 MFA를 쉽게 적용합니다.
다른 인증 방법의 취약점을 방지합니다. FIDO2 MFA는 일회용 PIN과 달리 공격자가 가로챌 수 없습니다. Zero Trust 정책을 통해 MFA를 광범위하게 배포하고 요구합니다.
Cloudflare의 Zero Trust 플랫폼은 SaaS, 자체 호스팅, 비 웹 리소스에 FIDO2 MFA를 일관되게 적용할 수 있습니다.
Cloudflare 보안팀에서는 직원으로부터 Okta 로그인 자격 증명을 수집하여 사용하려는 피싱 공격을 빠르게 해결해야 했습니다. 공격자는 자격 증명을 탈취하고 로그인 시도에 성공했지만, Cloudflare의 Zero Trust 구현의 보안 키 로그인 요건을 극복하지 못했습니다.
모든 사용자와 애플리케이션을 위한 Zero Trust 액세스 정책의 일부로 보안 키와 같은 FIDO2 준수 MFA를 요구하면 다중 채널 피싱 공격을 가로막는 장벽을 강화할 수 있습니다.
Cloudflare의 클라우드 네이티브 서비스 통합 플랫폼을 이용하면 피싱 시도를 극복하는 강력한 MFA 기능을 갖춘 Zero Trust 보안 모델을 구현할 수 있습니다.
광범위한 상호 운영성과 사용자 지정 가능한 네트워킹을 활용하여 다양한 보안 및 네트워킹의 요구 사항을 해결합니다.
인터넷 사용자의 최대 95%가 사용하는 약 50ms의 전역 네트워크를 통해 더 나은 사용자 경험을 제공합니다.
매일 웹의 최대 20%를 프록시 설정하고 ~2150억 건의 위협을 차단하여 수집한 인텔리전스를 통해 더 많은 공격을 방지합니다.
모든 하이브리드 근무 보안 서비스를 하나의 UI로 통합하여 무분별한 도구 확산과 알림 피로를 줄입니다.