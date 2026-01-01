가입
SASE 및 작업 공간 보안 서비스

보안 및 연결성 서비스를 갖춘 통합 클라우드 네이티브 플랫폼에서 제공되는 간단하고 안전한 액세스
Cloudflare Zero Trust

Cloudflare 제품은 내부 액세스 및 웹 브라우징을 보호하고, 피싱 위협으로부터 보호하며, 직원의 AI 도구 사용을 관리하고, 회사 네트워크를 간소화하는 등 다양한 혜택을 제공합니다.

CLOUDFLARE의 SASE 플랫폼 기능
ZTNA(Zero Trust Network Access)

내부 애플리케이션, 인프라 및 AI 에이전트에 대해 세밀하게 조정된 최소한의 권한을 가진 액세스를 제공하세요.

안전한 웹 게이트웨이(SWG)

기업 인터넷 트래픽을 보호하고 검사하여 피싱, 랜섬웨어, 기타 인터넷 위험을 방지합니다.

원격 브라우저 격리(RBI)

성능 저하 없이 엔드포인트와 별개의 위치에서 코드를 실행하여 인터넷 위협 및 데이터 보호를 제공합니다.

클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)

SaaS 애플리케이션 및 클라우드 환경을 스캔하여 보안 위험을 찾고, 보안 상태 결과에 따라 적절한 조치를 취하세요.

이메일 보안

피싱, 비즈니스 이메일 손상(BEC), 이메일 공급망 공격으로부터 사용자를 선제적으로 보호합니다.

데이터 손실 방지(DLP)

웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽에서 개인 식별 정보 및 IP와 같은 민감한 데이터를 검사하고, 보안 정책을 시행하여 데이터 유출을 방지하세요.

Magic WAN

더욱 단순해진 네트워크 아키텍처를 통해 지사, 리테일 사이트, 클라우드 VPC, 데이터 센터를 연결하세요.

Magic Firewall

트래픽 백홀이나 병목 지점 생성 없이 전체 WAN에 일관된 네트워크 보안 정책을 시행합니다.

Log Explorer

SASE 및 애플리케이션 서비스 전반에서 Cloudflare 로그에 대한 관찰 기능과 포렌식 기능을 통합하세요.

Cloudflare를 이용해야 하는 이유

SASE 및 작업 공간 보안을 간소화해 주는 Cloudflare의 클라우드 연결성

전역 Cloudflare 네트워크 맵

Cloudflare의 구성 가능한 플랫폼과 네트워크로 어떤 연결이든 더 쉽게 보호할 수 있어 사용자는 어떤 장치나 위치에서든 인터넷, 애플리케이션, 인프라를 안전하고 생산적으로 사용할 수 있습니다.

더욱 간단한 구현

API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.

최종 사용자 경험

Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.

애자일 아키텍처

하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.

융합 보호

퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.

Cloudflare Zero Trust 서비스는 Applied Systems의
인력 보호를 지원합니다

Applied Systems는 복잡한 보안 스택으로 인해 네트워크 경로가 얽혀 있었습니다. Cloudflare의 클라우드 네이티브 플랫폼으로 Zero Trust 서비스를 통합했습니다.

이제 대역폭 및 하드웨어에 대한 비용을 절감하고 전체 기업 네트워크에서 기본 거부 액세스 정책을 시행하고 있습니다.

"Cloudflare Zero Trust가 더 배포하기 쉽고 직원들도 더 나은 결과를 얻는다는 좋은 피드백이 나오고 있습니다. 당사는 이제 가용 시간은 동일하면서도 훨씬 안전한 조직이 되었습니다."

