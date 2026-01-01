Los productos de Cloudflare te ayudan a proteger el acceso interno y la navegación web, a protegerte de las amenazas de phishing, a controlar el uso de herramientas de IA por parte de la fuerza laboral, a simplificar tu red corporativa y mucho más.
Brinda acceso detallado y con el menor privilegio posible a las aplicaciones internas, la infraestructura y los agentes de IA.
Protege e inspecciona el tráfico corporativo de Internet para ayudar a prevenir el phishing, el ransomware y otros riesgos de Internet.
Protege contra las amenazas de Internet y los datos ejecutando el código lejos de los puntos finales, sin afectar al rendimiento.
Escanea las aplicaciones SaaS y los entornos en la nube para detectar riesgos de seguridad, y toma las medidas necesarias en función de los hallazgos.
Protege de forma preventiva a tus usuarios del phishing, los ataques al correo electrónico corporativo y las amenazas a la cadena de suministro por correo electrónico.
Supervisa el tráfico digital (web, SaaS, correo y nube) para detectar datos sensibles como información de identificación personal e IP, y aplica controles de seguridad para evitar filtraciones de información.
Conecta tus sucursales, locales minoristas, VPC en la nube y centros de datos con una arquitectura de red más simple.
Aplica políticas de seguridad de red sistemáticas en toda tu WAN, sin tener que redirigir el tráfico ni crear puntos de congestión.
Integra la visibilidad y el diagnóstico de registros de Cloudflare en entornos SASE y aplicaciones.
Nuestra plataforma y red modular facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.
Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.
Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.
Applied Systems tenía una pila de seguridad compleja que afectaba a las rutas de red. Consolidaron sus servicios Zero Trust en la plataforma nativa de nube de Cloudflare.
Ahora ahorran dinero en ancho de banda y hardware, y aplican políticas de acceso de denegación por defecto en toda su red corporativa.