Soluciones de seguridad para SASE y espacios de trabajo

Acceso simple y seguro desde una plataforma unificada y nativa de nube de servicios de seguridad y conectividad
Cloudflare Zero Trust

Los productos de Cloudflare te ayudan a proteger el acceso interno y la navegación web, a protegerte de las amenazas de phishing, a controlar el uso de herramientas de IA por parte de la fuerza laboral, a simplificar tu red corporativa y mucho más.

Cloudflare Zero Trust
CAPACIDADES DE LA PLATAFORMA SASE DE CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)

Brinda acceso detallado y con el menor privilegio posible a las aplicaciones internas, la infraestructura y los agentes de IA.

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Puerta de enlace web segura (SWG)

Protege e inspecciona el tráfico corporativo de Internet para ayudar a prevenir el phishing, el ransomware y otros riesgos de Internet.

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Aislamiento remoto del navegador (RBI)

Protege contra las amenazas de Internet y los datos ejecutando el código lejos de los puntos finales, sin afectar al rendimiento.

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB)

Escanea las aplicaciones SaaS y los entornos en la nube para detectar riesgos de seguridad, y toma las medidas necesarias en función de los hallazgos.

Email Security - outline icon
Seguridad del correo electrónico

Protege de forma preventiva a tus usuarios del phishing, los ataques al correo electrónico corporativo y las amenazas a la cadena de suministro por correo electrónico.

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Prevención contra la pérdida de datos (DLP)

Supervisa el tráfico digital (web, SaaS, correo y nube) para detectar datos sensibles como información de identificación personal e IP, y aplica controles de seguridad para evitar filtraciones de información.

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Conecta tus sucursales, locales minoristas, VPC en la nube y centros de datos con una arquitectura de red más simple.

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Aplica políticas de seguridad de red sistemáticas en toda tu WAN, sin tener que redirigir el tráfico ni crear puntos de congestión.

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

Integra la visibilidad y el diagnóstico de registros de Cloudflare en entornos SASE y aplicaciones.

¿Por qué Cloudflare?

La conectividad cloud de Cloudflare simplifica la seguridad de SASE y del espacio de trabajo

Mapa de la red global de Cloudflare

Nuestra plataforma y red modular facilitan la seguridad de cualquier conexión, para que los usuarios de cualquier dispositivo en cualquier lugar puedan utilizar las aplicaciones, Internet y la infraestructura de forma segura y productiva.

Mapa de la red global de Cloudflare
Ease of use orange
Implementación más sencilla

Agrega nuevas aplicaciones y usuarios rápidamente con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva a través de API y Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiencia del usuario final

Ofrece un rendimiento constante y de baja latencia en todas partes, con servicios de seguridad diseñados para ejecutar en todos los centros de datos de Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitectura ágil

Mejora la implementación de tu SASE de manera más eficiente con un panel de control y servicios modulares nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protección consolidada

Consolida las soluciones puntuales existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas para modernizar la seguridad y las redes.

Los servicios de Cloudflare Zero Trust ayudan a Applied Systems
a proteger a sus usuarios

Applied Systems tenía una pila de seguridad compleja que afectaba a las rutas de red. Consolidaron sus servicios Zero Trust en la plataforma nativa de nube de Cloudflare.

Ahora ahorran dinero en ancho de banda y hardware, y aplican políticas de acceso de denegación por defecto en toda su red corporativa.

"Hemos recibido comentarios muy positivos sobre Cloudflare Zero Trust. Es más fácil de implementar y mejor para nuestros usuarios [...]. Estamos mucho más seguros como organización y disponemos de más tiempo para centrarnos en nuestro negocio".

