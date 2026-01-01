Me interesa

Un agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) moderno y nativo de SASE

Identifica los riesgos en el estado de seguridad de aplicaciones SaaS, herramientas de IA generativa y entornos de nube. Encuentra y corrige errores de configuración y problemas de seguridad de datos que generan riesgos.

Ventajas de Cloudflare CASB

Visibilidad integral

Identifica errores de configuración, archivos expuestos y actividad sospechosa en aplicaciones SaaS y entornos de nube, y soluciona los riesgos a medida que surjan.

Control de acceso SaaS

Aplica políticas Zero Trust en línea y basadas en el contexto para controlar qué usuarios y dispositivos acceden a tus recursos internos.

Protección de datos granular

Analiza datos confidenciales en reposo y aplica controles uniformes de prevención de pérdida de datos (DLP) en todos los entornos para bloquear el intercambio accidental o riesgoso de datos.

Cumplimiento normativo simplificado

Ayuda a cumplir los requisitos de cumplimiento normativo con una mejor visibilidad de SaaS y de la nube para evaluar el riesgo, solucionar problemas de estado y mantener registros de auditoría.

CASB - Cómo funciona - Diagrama

CÓMO FUNCIONA

Recupera la visibilidad y el control de los entornos SaaS y de nube

El CASB multimodo de Cloudflare permite ofrecer seguridad unificada en la nube para aplicaciones SaaS (incluidas las herramientas de IA generativa) y entornos de almacenamiento en la nube. Para gestionar el estado y proteger los datos en reposo, las sencillas integraciones API analizan constantemente tus entornos en busca de vulnerabilidades y riesgos potenciales.

Otros servicios de seguridad del espacio de trabajo, como ZTNA y SWG, se implementan de manera eficiente como un CASB en línea para gestionar el acceso a SaaS y a la nube, sin necesidad de configuraciones adicionales.

Descubre cómo funciona CASB en la plataforma SASE de Cloudflare

RECONOCIMIENTOS DE ANALISTAS

Opinión de los principales analistas

Cloudflare fue reconocida como empresa visionaria en el informe Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms
Cloudflare obtuvo la segunda puntuación más alta en la categoría "Estrategia" en The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, 3.º trimestre de 2025
Cloudflare ha sido reconocida como "competidor sólido" en el informe The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, 2.° trimestre de 2025
Qué dicen nuestros clientes

"Actualmente, Cloudflare ayuda a evitar que nuestros usuarios compartan datos y códigos confidenciales con herramientas como ChatGPT y Bard, lo que nos permite aprovechar la IA de forma segura. De cara al futuro, estamos entusiasmados con las continuas innovaciones de Cloudflare para proteger los datos y, en particular, con su visión y hoja de ruta para servicios como DLP y CASB".

CISO — Applied Systems

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Delivery Hero - Logotipo blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue - blanco
Principales casos de uso de CASB

Gestiona el acceso a la nube y el estado de seguridad para evitar la pérdida de datos

Gestiona el estado de seguridad de las herramientas de IA

Impulsa tu estrategia de gestión del estado de seguridad de la IA (AI-SPM) detectando los riesgos de configuración específicos de la IA generativa en herramientas populares como ChatGPT, Claude y Gemini.

Controla el acceso a las aplicaciones

Brinda acceso con privilegios mínimos a aplicaciones SaaS y en la nube, luego rastrea los hallazgos del estado de seguridad y soluciona los problemas para reducir tu superficie de ataque.

Protege la valiosa dirección IP y el código del desarrollador

Detecta datos sensibles en reposo dentro de archivos guardados en aplicaciones SaaS y en la nube. Detecta y soluciona problemas que ponen en riesgo la exposición de datos y las filtraciones de código.

Descubre más casos de uso

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a avanzar hacia la seguridad Zero Trust

Recursos

Preguntas frecuentes

Obtén Cloudflare CASB para tu empresa

