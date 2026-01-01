CASB Cloudflare
Un moderno cloud access security broker (CASB) nativo di SASE
Identifica i rischi dello stato di sicurezza all'interno delle applicazioni SaaS, degli strumenti GenAI e degli ambienti cloud. Trova e correggi le configurazioni errate e i problemi di sicurezza dei dati che creano rischi.
Vantaggi di CASB Cloudflare
Visibilità completa
Individua configurazioni errate, file esposti e attività sospette nelle app SaaS e negli ambienti cloud, ponendo rimedio ai rischi non appena si presentano.
Controllo degli accessi SaaS
Applica criteri Zero Trust in linea e basati sul contesto per controllare quali utenti e dispositivi accedono alle tue risorse interne.
Protezione granulare dei dati
Esegui la scansione dei dati sensibili a riposo e applica controlli DLP coerenti in tutti gli ambienti per bloccare la condivisione accidentale o rischiosa dei dati.
Conformità semplificata
Contribuisci a soddisfare i requisiti di conformità normativa con una migliore visibilità SaaS e cloud per valutare i rischi, porre rimedio ai problemi di configurazione e mantenere le tracce di controllo.
COME FUNZIONA
Riacquistare visibilità e controllo negli ambienti SaaS e cloud
Il CASB multimodale di Cloudflare aiuta a fornire sicurezza cloud unificata per le applicazioni SaaS (inclusi gli strumenti GenAI) e gli ambienti di storage cloud. Per gestire lo stato e proteggere i dati inattivi, semplici integrazioni API scansionano continuamente i tuoi ambienti alla ricerca di vulnerabilità e potenziali rischi.
Altri servizi di sicurezza dello spazio di lavoro come ZTNA e SWG vengono distribuiti senza problemi come CASB in linea per gestire SaaS e l’accesso al cloud, senza bisogno di configurazioni aggiuntive.
Scopri come CASB funziona all'interno della piattaforma SASE di Cloudflare
RICONOSCIMENTO DELL'ANALISTA
Cosa dicono i principali analisti
Cloudflare nominata Visionaria nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE
Ha ottenuto il 2° punteggio più alto nella categoria "Strategia" in The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, T3 2025
Cloudflare è Strong Performer in The Forrester Wave™: Email, Messaging, And Collaboration Security Solutions, Q2 2025
Cosa dicono i clienti
"Oggi, Cloudflare One aiuta a impedire ai nostri utenti di condividere dati e codici sensibili con strumenti come ChatGPT e Bard, permettendoci di sfruttare l’intelligenza artificiale in modo sicuro. Guardando al futuro, siamo entusiasti delle continue innovazioni di Cloudflare per proteggere i dati e, in particolare, della loro visione e roadmap per servizi come DLP e CASB".
CISO — Applied Systems
Principali casi d'uso di CASB
Gestire l'accesso al cloud e lo stato di sicurezza per prevenire la perdita di dati
Gestire lo stato di sicurezza degli strumenti IA
Avvia la tua strategia di gestione dello stato di sicurezza dell'intelligenza artificiale (AI-SPM) rilevando i rischi di configurazione specifici della GenAI attraverso strumenti di intelligenza artificiale popolari come ChatGPT, Claude e Gemini.
Controlla l'accesso alle applicazioni
Fornisci l'accesso con privilegio minimo alle app SaaS e cloud, quindi tieni traccia dei risultati dello stato di sicurezza e risolvi i problemi per ridurre la superficie d'attacco.
Proteggi gli IP e il codice degli sviluppatori
Rileva i dati sensibili a riposo nei file archiviati nelle app SaaS e cloud. Trova e risolvi i problemi che rischiano l'esposizione dei dati e le fughe di codice.