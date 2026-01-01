CloudflareのマルチモードCASBは、SaaSアプリ（生成AIツールを含む）とクラウドストレージ環境の統合クラウドセキュリティ実現に役立ちます。セキュリティ体制を管理し、保存されているデータを保護するため、シンプルなAPI統合で継続的に環境をスキャンし、脆弱性や潜在的リスクを検出します。

ZTNAやSWGなどの他のワークスペースセキュリティサービスは、SaaSとクラウドアクセスを管理するために、インラインCASBとしてシームレスにデプロイされますが、追加の設定は不要です。