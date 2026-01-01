Cloudflare CASBの利点
包括的な可視性
SaaSアプリやクラウド環境の設定ミス、露出ファイル、不審なアクティビティを特定し、リスク発生時に修復します。
SaaSアクセス制御
インラインでコンテキスト駆動型のZero Trustポリシーを適用し、内部リソースにアクセスするユーザーとデバイスを制御します。
きめ細かなデータ保護
保存されている機密データをスキャンし、環境全体で一貫したDLP制御を適用し、偶発的なデータ共有や高リスクのデータ共有をブロックします。
コンプライアンスを簡素化
リスクを評価し、ポスチャ問題を修復し、監査証跡を維持するため、SaaSとクラウドの可視性を向上させることで、規制コンプライアンス要件の充足を支援します。
仕組み
SaaSおよびクラウド環境の可視性と制御を回復
CloudflareのマルチモードCASBは、SaaSアプリ（生成AIツールを含む）とクラウドストレージ環境の統合クラウドセキュリティ実現に役立ちます。セキュリティ体制を管理し、保存されているデータを保護するため、シンプルなAPI統合で継続的に環境をスキャンし、脆弱性や潜在的リスクを検出します。
ZTNAやSWGなどの他のワークスペースセキュリティサービスは、SaaSとクラウドアクセスを管理するために、インラインCASBとしてシームレスにデプロイされますが、追加の設定は不要です。
お客様の声
「現在はCloudflareのおかげで、ユーザーがChatGPTやBardなどのツールと機微データやコードを共有するのを防止できており、安全なAI活用が可能になりました。今後も、データ保護のためにCloudflareが続けるイノベーションを楽しみにしています。特に、DLPやCASBといったサービスのビジョンとロードマップに期待しています。」
CISO — Applied Systems
CASBの主要ユースケース
クラウドアクセスとセキュリティ体制を管理しデータ損失を防止
AIツールのセキュリティ体制を管理
ChatGPT、Claude、Geminiなど人気のあるAIツールにおける生成AI固有の設定リスクを検出することで、AIセキュリティ体制管理（AI-SPM）戦略を成功させましょう。
アプリケーションへのアクセスを制御
SaaSおよびクラウドアプリへの最小特権アクセスを提供し、セキュリティ体制の発見を追跡し、問題を修復することで攻撃対象領域を縮小します。
重要なIPと開発者コードを保護
SaaSやクラウドアプリに保存されているファイル内の機密データを検出します。データ露出やコード漏洩のリスクがある問題を見つけて修正します。