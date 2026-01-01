サインアップ

Cloudflare CASB

最新のSASEネイティブのクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）

SaaSアプリケーション、生成AIツール、クラウド環境におけるセキュリティ体制のリスクを特定します。リスクを生み出す設定ミスやデータセキュリティ問題を見つけて修復します。

Cloudflare CASBの利点

包括的な可視性

SaaSアプリやクラウド環境の設定ミス、露出ファイル、不審なアクティビティを特定し、リスク発生時に修復します。

SaaSアクセス制御

インラインでコンテキスト駆動型のZero Trustポリシーを適用し、内部リソースにアクセスするユーザーとデバイスを制御します。

きめ細かなデータ保護

保存されている機密データをスキャンし、環境全体で一貫したDLP制御を適用し、偶発的なデータ共有や高リスクのデータ共有をブロックします。

コンプライアンスを簡素化

リスクを評価し、ポスチャ問題を修復し、監査証跡を維持するため、SaaSとクラウドの可視性を向上させることで、規制コンプライアンス要件の充足を支援します。

仕組み

SaaSおよびクラウド環境の可視性と制御を回復

CloudflareのマルチモードCASBは、SaaSアプリ（生成AIツールを含む）とクラウドストレージ環境の統合クラウドセキュリティ実現に役立ちます。セキュリティ体制を管理し、保存されているデータを保護するため、シンプルなAPI統合で継続的に環境をスキャンし、脆弱性や潜在的リスクを検出します。

ZTNAやSWGなどの他のワークスペースセキュリティサービスは、SaaSとクラウドアクセスを管理するために、インラインCASBとしてシームレスにデプロイされますが、追加の設定は不要です。

CloudflareのSASEプラットフォームにおけるCASBの動作を解説

リファレンスアーキテクチャを見る

アナリストの評価

一流アナリストのコメント

Cloudflare、2025年版『Gartner® Magic Quadrant™ for SASE Platforms』で「Visionary（ビジョナリー）」認定
レポートを読む
2025年第3四半期『Forrester Wave™：ゼロトラストプラットフォーム』の「戦略」カテゴリーで2番目に高いスコアを獲得
レポートを読む
Cloudflare、2025年第2四半期の『Forrester Wave™：メール、メッセージング、コラボレーションセキュリティソリューション部門』で「Strong Performer（優れた企業）」認定
レポートを読む

お客様の声

「現在はCloudflareのおかげで、ユーザーがChatGPTやBardなどのツールと機微データやコードを共有するのを防止できており、安全なAI活用が可能になりました。今後も、データ保護のためにCloudflareが続けるイノベーションを楽しみにしています。特に、DLPやCASBといったサービスのビジョンとロードマップに期待しています。」

CISO — Applied Systems

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
CASBの主要ユースケース

クラウドアクセスとセキュリティ体制を管理しデータ損失を防止

AIツールのセキュリティ体制を管理

ChatGPT、Claude、Geminiなど人気のあるAIツールにおける生成AI固有の設定リスクを検出することで、AIセキュリティ体制管理（AI-SPM）戦略を成功させましょう。

アプリケーションへのアクセスを制御

SaaSおよびクラウドアプリへの最小特権アクセスを提供し、セキュリティ体制の発見を追跡し、問題を修復することで攻撃対象領域を縮小します。

重要なIPと開発者コードを保護

SaaSやクラウドアプリに保存されているファイル内の機密データを検出します。データ露出やコード漏洩のリスクがある問題を見つけて修正します。

その他のユースケースを見る

世界中の組織のゼロトラスト移行を支援しています

導入事例を見る

リソース

よくある質問

Cloudflare CASBを導入しませんか

専門担当者へのご相談

