Cloudflare CASB

최신 SASE 네이티브 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)

SaaS 애플리케이션, 생성형 AI 도구, 클라우드 환경 내의 보안 상태 위험을 식별합니다. 위험을 초래하는 잘못된 구성과 데이터 보안 문제를 식별하고 해결합니다.

Cloudflare CASB의 이점

검색 - 아이콘
포괄적인 가시성

SaaS 애플리케이션 및 클라우드 환경 전반에서 잘못된 구성, 노출된 파일, 의심스러운 활동을 정확히 식별하고, 위험이 발생하면 이를 해결합니다.

ABM - Woolworths - 민첩성을 위한 클라우드 아키텍처 최신화 - 카드 2 - 아이콘
SaaS 액세스 제어

인라인 컨텍스트 기반 Zero Trust 정책을 적용하여 내부 리소스에 액세스하는 사용자 및 장치를 제어하세요.

Cloudflare DLP - 아이콘
세부적인 데이터 보호

저장된 중요한 데이터를 스캔하고, 환경 전반에 일관된 DLP 제어를 적용하여 우발적이거나 위험한 데이터 공유를 차단합니다.

보안 실드 보호 체크 마크 - 아이콘
간소화된 규제 준수

향상된 SaaS 및 클라우드 가시성을 바탕으로 위험을 평가하고, 상태 문제를 해결하며, 감사 추적을 유지해 규제 준수 요건을 충족하도록 지원합니다.

CASB - 작동 방식 - 다이어그램

작동 방식

SaaS 및 클라우드 환경에 대한 가시성과 제어 능력을 회복하세요

Cloudflare의 멀티 모드 CASB는 SaaS 애플리케이션(생성형 AI 도구 포함) 및 클라우드 스토리지 환경에 통합된 클라우드 보안을 제공하도록 지원합니다. 간단한 API 통합만으로 환경의 취약점과 잠재적 위험을 지속적으로 스캔하여, 보안 상태를 관리하고 저장된 데이터를 안전하게 보호합니다.

ZTNA 및 SWG와 같은 다른 워크스페이스 보안 서비스는 인라인 CASB로 원활하게 배포되어 SaaS 및 클라우드 액세스를 관리하며, 추가 구성이 필요하지 않습니다.

Cloudflare의 SASE 플랫폼에서 CASB가 작동하는 방식 알아보기

참조 아키텍처 확인

분석가의 인정

주요 분석가 의견

분석가 이미지 - Gartner
Cloudflare, 2025년 Gartner® Magic Quadrant™의 SASE 플랫폼 부문에서 비저너리로 선정
보고서 읽기
분석가 이미지 - Forrester
The Forrester Wave™: Zero Trust 플랫폼, 2025년 3분기에서 '전략' 부문 2위 선정
보고서 읽기
분석가 이미지 - Forrester
Cloudflare, Forrester Wave™: 2025년 2분기 이메일, 메시징, 협업 보안 솔루션 부문에서 우수 성과 기업으로 선정
보고서 읽기

고객 후기

ZT Access - 고객 후기 - 콘텐츠 - 이미지
CASB - 추천글 - 로고

“지금 Cloudflare에서 우리 사용자가 중요한 데이터와 도구를 ChatGPT, Bard 등의 도구와 공유할 수 없도록 해주므로 우리는 AI의 이점을 안전하게 누릴 수 있습니다. 앞으로 데이터 보호 부문에서 Cloudflare의 지속적인 혁신을 기대합니다. 특히 DLP, CASB 등의 서비스에서의 비전과 로드맵을 주목하고 있습니다.”

CISO — Applied Systems

Japan Airlines 로고 흰색
Indeed 흰색 로고
Ziff Davis 로고 화이트
Delivery Hero 로고 흰색
Werner 로고 화이트
Canva 로고 화이트
Knauf 로고 화이트
Jetblue 로고 흰색
주요 CASB 사용 사례

데이터 손실을 방지하기 위해 클라우드 액세스와 보안 상태를 관리하세요

머신 러닝 AI - 아이콘
AI 도구의 보안 상태 관리

ChatGPT, Claude, Gemini 등 인기 있는 AI 도구에서 생성형 AI 특화 구성 위험을 감지하여 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략을 신속하게 시작해 보세요.

정사각형 아이콘 - Cloudflare-access
애플리케이션 액세스 제어

SaaS 및 클라우드 애플리케이션에 최소 권한 액세스를 제공한 후, 보안 상태 진단 결과를 추적하고 문제를 해결함으로써 공격면을 축소합니다.

ABM - Woolworths - 데이터를 기반으로 안전한 혁신 추진 - 카드 3 - 아이콘
귀중한 IP 및 개발자 코드 보호

SaaS 및 클라우드 애플리케이션에 저장된 파일에서 저장된 중요한 데이터를 감지합니다. 데이터 노출 및 코드 유출의 위험이 있는 문제를 식별하고 수정합니다.

사용 사례 더 살펴보기

전 세계의 여러 조직에서 Zero Trust로 나아갈 수 있도록 지원합니다

사례 연구 보기

리소스

FAQ

보안 실드 보호 아이콘

엔터프라이즈에 Cloudflare CASB 도입하기

전문가 상담

