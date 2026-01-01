Cloudflare CASB의 이점
포괄적인 가시성
SaaS 애플리케이션 및 클라우드 환경 전반에서 잘못된 구성, 노출된 파일, 의심스러운 활동을 정확히 식별하고, 위험이 발생하면 이를 해결합니다.
SaaS 액세스 제어
인라인 컨텍스트 기반 Zero Trust 정책을 적용하여 내부 리소스에 액세스하는 사용자 및 장치를 제어하세요.
세부적인 데이터 보호
저장된 중요한 데이터를 스캔하고, 환경 전반에 일관된 DLP 제어를 적용하여 우발적이거나 위험한 데이터 공유를 차단합니다.
간소화된 규제 준수
향상된 SaaS 및 클라우드 가시성을 바탕으로 위험을 평가하고, 상태 문제를 해결하며, 감사 추적을 유지해 규제 준수 요건을 충족하도록 지원합니다.
작동 방식
SaaS 및 클라우드 환경에 대한 가시성과 제어 능력을 회복하세요
Cloudflare의 멀티 모드 CASB는 SaaS 애플리케이션(생성형 AI 도구 포함) 및 클라우드 스토리지 환경에 통합된 클라우드 보안을 제공하도록 지원합니다. 간단한 API 통합만으로 환경의 취약점과 잠재적 위험을 지속적으로 스캔하여, 보안 상태를 관리하고 저장된 데이터를 안전하게 보호합니다.
ZTNA 및 SWG와 같은 다른 워크스페이스 보안 서비스는 인라인 CASB로 원활하게 배포되어 SaaS 및 클라우드 액세스를 관리하며, 추가 구성이 필요하지 않습니다.
고객 후기
“지금 Cloudflare에서 우리 사용자가 중요한 데이터와 도구를 ChatGPT, Bard 등의 도구와 공유할 수 없도록 해주므로 우리는 AI의 이점을 안전하게 누릴 수 있습니다. 앞으로 데이터 보호 부문에서 Cloudflare의 지속적인 혁신을 기대합니다. 특히 DLP, CASB 등의 서비스에서의 비전과 로드맵을 주목하고 있습니다.”
CISO — Applied Systems
주요 CASB 사용 사례
데이터 손실을 방지하기 위해 클라우드 액세스와 보안 상태를 관리하세요
AI 도구의 보안 상태 관리
ChatGPT, Claude, Gemini 등 인기 있는 AI 도구에서 생성형 AI 특화 구성 위험을 감지하여 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략을 신속하게 시작해 보세요.
애플리케이션 액세스 제어
SaaS 및 클라우드 애플리케이션에 최소 권한 액세스를 제공한 후, 보안 상태 진단 결과를 추적하고 문제를 해결함으로써 공격면을 축소합니다.
귀중한 IP 및 개발자 코드 보호
SaaS 및 클라우드 애플리케이션에 저장된 파일에서 저장된 중요한 데이터를 감지합니다. 데이터 노출 및 코드 유출의 위험이 있는 문제를 식별하고 수정합니다.