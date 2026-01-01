Cloudflare의 멀티 모드 CASB는 SaaS 애플리케이션(생성형 AI 도구 포함) 및 클라우드 스토리지 환경에 통합된 클라우드 보안을 제공하도록 지원합니다. 간단한 API 통합만으로 환경의 취약점과 잠재적 위험을 지속적으로 스캔하여, 보안 상태를 관리하고 저장된 데이터를 안전하게 보호합니다.

ZTNA 및 SWG와 같은 다른 워크스페이스 보안 서비스는 인라인 CASB로 원활하게 배포되어 SaaS 및 클라우드 액세스를 관리하며, 추가 구성이 필요하지 않습니다.