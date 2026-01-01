Oferowane przez Cloudflare wielotrybowe rozwiązanie CASB pomaga zapewnić ujednolicone bezpieczeństwo w chmurze dla aplikacji SaaS (w tym narzędzi GenAI) i środowisk przechowywania danych w chmurze. Aby zarządzać stanem bezpieczeństwa i zabezpieczyć dane w spoczynku, proste integracje za pomocą interfejsu API nieustannie skanują Twoje środowiska pod kątem luk w zabezpieczeniach i potencjalnych zagrożeń.

Inne usługi bezpieczeństwa miejsca pracy, takie jak ZTNA i SWG, są bezproblemowo wdrażane jako wbudowane CASB do zarządzania dostępem do SaaS i chmury — bez dodatkowej konfiguracji.