Cloudflare CASB
Nowoczesny, natywny dla SASE broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)
Identyfikuj zagrożenia związane z bezpieczeństwem w aplikacjach SaaS, narzędziach generatywnej SI i środowiskach chmurowych. Znajduj i naprawiaj błędne konfiguracje oraz problemy z bezpieczeństwem danych, które stwarzają ryzyko.
Korzyści z Cloudflare CASB
Kompleksowa widoczność
Identyfikuj nieprawidłowe konfiguracje, narażone pliki i podejrzaną aktywność w aplikacjach SaaS i środowiskach chmurowych, i eliminuj zagrożenia na bieżąco.
Kontrola dostępu SaaS
Egzekwuj wbudowane, sterowane kontekstem zasady Zero Trust, aby kontrolować, którzy użytkownicy i urządzenia uzyskują dostęp do Twoich zasobów wewnętrznych.
Szczegółowa ochrona danych
Skanuj dane wrażliwe przechowywane w spoczynku i stosuj spójne środki kontroli DLP (ochrona przed wyciekiem danych) w różnych środowiskach, aby blokować przypadkowe lub ryzykowne udostępnianie danych.
Uproszczona zgodność z przepisami
Pomóż spełnić wymagania dotyczące zgodności z przepisami dzięki lepszej widoczności SaaS i chmury, aby oceniać ryzyko, naprawiać problemy z postawą bezpieczeństwa i utrzymywać ścieżki audytu.
JAK TO DZIAŁA
Odzyskaj widoczność i kontrolę nad środowiskami SaaS i chmurowymi.
Oferowane przez Cloudflare wielotrybowe rozwiązanie CASB pomaga zapewnić ujednolicone bezpieczeństwo w chmurze dla aplikacji SaaS (w tym narzędzi GenAI) i środowisk przechowywania danych w chmurze. Aby zarządzać stanem bezpieczeństwa i zabezpieczyć dane w spoczynku, proste integracje za pomocą interfejsu API nieustannie skanują Twoje środowiska pod kątem luk w zabezpieczeniach i potencjalnych zagrożeń.
Inne usługi bezpieczeństwa miejsca pracy, takie jak ZTNA i SWG, są bezproblemowo wdrażane jako wbudowane CASB do zarządzania dostępem do SaaS i chmury — bez dodatkowej konfiguracji.
WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW
Co mówią najlepsi analitycy
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Firma Cloudflare uzyskała tytuł „Strong Performer” w raporcie The Forrester Wave™ dot. rozwiązań bezpieczeństwa poczty elektronicznej, komunikacji i współpracy w 2. kwartale 2025 r.
Co mówią nasi klienci
„Obecnie Cloudflare pomaga naszym użytkownikom zapobiegać udostępnianiu wrażliwych danych i kodu za pomocą narzędzi takich jak ChatGPT i Bard, umożliwiając nam bezpieczne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Idąc naprzód, nie możemy doczekać się kolejnych innowacji Cloudflare umożliwiających ochronę danych, a w szczególności wizji i planów dotyczących takich usług jak DLP (ochrona przed wyciekiem danych i CASB”.
CISO, Applied Systems
CASB — główne przypadki użycia
Zarządzaj dostępem do chmury i poziomem bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych
Zarządzanie stanem bezpieczeństwa narzędzi SI
Rozpocznij swoją strategię zarządzania bezpieczeństwem AI (AI-SPM), wykrywając zagrożenia konfiguracyjne specyficzne dla generatywnej SI w popularnych narzędziach SI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini.
Kontroluj dostęp do aplikacji
Zapewnij dostęp o najniższych uprawnieniach do aplikacji SaaS i chmurowych, a następnie śledź wyniki dotyczące stanu bezpieczeństwa i usuwaj problemy, aby zmniejszyć powierzchnię narażenia na atak.
Chroń cenną własność intelektualną i kod programistów
Wykrywaj wrażliwe dane w spoczynku w plikach przechowywanych w SaaS i aplikacjach chmurowych. Znajduj i naprawiaj problemy, które wiążą się z ryzykiem ujawnienia danych i wycieków kodu.