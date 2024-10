Niezależnie od tego, gdzie pracują, Twoim pracownicy wymagają bezpiecznego dostępu do wewnętrznych aplikacji i narzędzi. Cloudflare oferuje bezproblemowe zabezpieczenia w modelu Zero Trust zdefiniowane tożsamościowo i programowo, umożliwiając Ci zapewnienie ochrony Twoim zdalnym zespołom, urządzeniom i danym. A wszystko to bez konieczności poświęcania wydajności czy użyteczności.

Cloudflare jest jedynym nowym dostawcą wyróżnionym w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2023 dla SSE 1

Cloudflare uzyskał tytuł Strong Performer w rankingu The Forrester Wave™: Security Service Edge Solutions, Q1 20242- Cloudflare uzyskał tytuł Strong Performer w rankingu The Forrester Wave™: Platformy Zero Trust, 3. kwartał 20233- Cloudflare liderem w rankingu The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 20234